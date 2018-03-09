Узбекистан: куда поехать на длинные выходные в марте

В марте узбекистанцы будут отдыхать 12 дней. Ц-1 подсказывает семь мест, куда поехать на длинные выходные, чтобы открыть для себя иной Узбекистан.

В марте нерабочие дни выпали на Международный женский день, а также на Навруз – праздник весеннего равноденствия.

Для стимулирования внутреннего туризма указом президента от 28 декабря 2017 года нерабочими помимо выходных объявлены пять дней – с 18 по 22 марта.

Ц-1 подобрал топ-7 идей, куда можно съездить на длинные выходные в марте, и рассказывает, во сколько обойдется такой отдых.

Праздник сумаляка в Намангане

Сумаляк – традиционное узбекское лакомство из муки и проросшей пшеницы. Процесс приготовления, проще говоря – ритуал, занимает не менее суток. На протяжении 24 часов женщины непрерывно помешивают густую массу в большом казане, сменяя друг друга. И все это сопровождается пением, народными играми и танцами под зажигательную музыку.

В наманганском парке Бобура в дни праздника пройдет фестиваль «Сумаляк сайли». 25 наманганок приготовят рекордный сумаляк массой пять тонн. Каждый гость сможет побывать на одной из традиционных свадеб и суннат-туев (обряд в честь обрезания мальчиков), организованных местными властями.

Кроме того, в Намангане немало исторических достопримечательностей, известных фирменными узорами из терракотовых кирпичей, пока обделенных вниманием туристов. Недалеко от областного центра находятся древние города Маргилан и Коканд, а также Чуст со знаменитыми мастерами ножей.

Как доехать и где остановиться: авиабилет Ташкент – Наманган стоит 110 тысяч сумов (14 долларов по курсу ЦБ); ночь в гостинице с завтраком обойдется в 120 тысяч сумов (15 долларов).

Байсунские горы в Сурхандарье

На высоте свыше трех тысяч километров в горах Байсуна в Сурхандарьинской области находится вход в одну из глубочайших пещер в мире. Впервые международная группа ученых спустилась туда лишь в 2017 году.

Журнал National Geographic назвал пещеру Dark Star – в честь одноименного фильма Джона Карпентера. Глубина пещеры составляет один километр, а ее дно находится на отметке 2,65 километра выше уровня моря.

Недалеко находится пещера-грот Тешик-Таш, где были найдены останки неандертальцев. Здесь же можно найти древние наскальные рисунки.

В нескольких часах езды, в окрестностях Денау, находится 150-метровый Сангардакский водопад.

Наконец, Байсунские горы способны порадовать этнографов-любителей. В этом регионе сохранились уникальные обычаи, объединяющие традиции народов Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В 2001 году весь Байсунский район был внесен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как доехать и где остановиться: железнодорожный билет Ташкент – Байсун стоит от 72 тысяч сумов (9 долларов); ночь в единственной гостинице обойдется от 100 тысяч сумов (12 долларов). На стойке reception можно заказать внедорожник или микроавтобус до базы альпинистов в горах. Такси до Термеза – от 25 тысяч сумов (3 доллара) за человека.

Колоритный Ургут и козлодрание

В 50 километрах от Самарканда находится самобытный Ургут. Пожалуй, это единственное место в Самаркандской области, где сохранился аутентичный восточный базар с антикварными коврами и ювелирными изделиями.

Но для туриста Ургут в первую очередь интересен проведением традиционной для этих широт игры купкари (козлодрание).

На Навруз местные власти организуют ремесленную ярмарку, на которой можно будет отведать местные блюда (плов, тандыр-кабоб, манты, самса). Здесь же будут представлены петушиные и бараньи бои. А спортсмены сразятся в традиционной национальной борьбе кураш.

Чуть поодаль планируется провести фольклорный концерт. Помимо песен и танцев в программу обещают включить чтение стихотворений. Такую моду в прошлом году ввел президент страны Шавкат Мирзиёев.

Городских жителей наверняка заинтересует небольшой лес из чинар (Чор-Чинор) в окрестностях Ургута. Самому старому дереву – около 1100 лет, его посадили во времена арабского завоевания региона. В шаговой доступности лежат руины несторианской церкви IX века.

Посещение Ургута в мартовские праздники идеально сочетается с поездкой в Самарканд и Бухару.

Как доехать и где остановиться: авиабилет Ташкент – Самарканд стоит от 100 тысяч сумов (12 долларов), такси Самарканд – Ургут обойдется от 10 тысяч сумов; ночь в гостинице – от 80 тысяч сумов (10 долларов).

Секреты Ташкентской области

В 150 километрах от Ташкента, на высоте 1227 метров на территории Угам-Чаткальского национального парка раскинулись знаменитые Нефритовые озера.

Их кристально чистые и холодные воды отражают небо и окружающие горы – это выглядит великолепно. Особенность данного места еще и в том, что сюда не заезжают любители пикников и жареного мяса.

На берегу горной речи Чаткал, в ста километрах от столицы, лежит долина реки Пальтау со знаменитым 38-метровым водопадом, красивыми ущельями и археологическим памятником – гротом Оби-Рахмат, возраст которого датируется эпохой палеолита.

Несколько километров западнее находятся Гулькамские теснины. Если идти вдоль по саю (горная речушка) вглубь тенистого ущелья, можно наткнуться на каскад средних водопадов. Для удобства туристов здесь расположены топчаны, жарится мясо и подается айран.

Для любителей менее комфортного и спартанского отдыха существуют тропы в ущелье Аксаката. В марте горы покрываются яркими цветами и сочной зеленью. Нарушить спокойствие туристов могут лишь одинокие пастухи и коровы.

Чимганские горы предлагают условия как для «матрасного отдыха» на природе, так и для любителей пеших прогулок и восхождений.

Как доехать и где остановиться: автобус или электричка Ташкент – Ходжикент стоит 3–6 тысяч сумов (до 0,75 доллара), такси до базы отдыха или гостиницы – от 10 тысяч сумов; ночь в гостинице обойдется от 200 тысяч сумов (25 долларов).

Загадочный Муйнак и тайны Аральского моря

Муйнак, некогда бывший рыбацким поселком, ныне представляет собой обычный депрессивный городок в степях Каракалпакстана.

Главной достопримечательностью Муйнака является кладбище кораблей. На этом фоне в 2005 году снимала клип российская певица Юлия Савичева. С тех пор Аральское море ушло от поселка еще на несколько десятков километров.

Сталкеры (любители посещать заброшенные места) облюбовали остров Возрождения, который, по правде говоря, уже является полуостровом. В советские времена на острове действовала секретная военная лаборатория. Ученые испытывали на местной скотине биологическое оружие.

К заброшенному военному городку Аральск-7 ведет одна дорога, на которой стоят два погранпоста (из-за близости узбекско-казахской границы). Но местные проводники обходят посты на пути к городу-призраку, где еще уцелели лабораторные помещения и могильники.

Как доехать и где остановиться: авиабилет Ташкент – Нукус стоит 442 тысячи сумов (55 долларов), такси до Муйнака – от 40 тысяч сумов; ночь в гостинице обойдется от 120 тысяч сумов (15 долларов).

Поездку до берега Аральского моря и военного городка Аральск-7 с проводниками и таксистами нужно обговаривать лично. Цена вопроса может колебаться в районе 200–300 долларов.

Высокогорная обсерватория Майданак

Обсерватория в горах Кашкадарьи была построена в 1970 году на западной части плато Майданак, в 45 километрах от Шахрисабза.

По словам ученых-астрономов, это одна из лучших обсерваторий в Северном полушарии. В идеальной тишине можно понаблюдать за звездным небом в телескоп, способный видеть внегалактические объекты. Из-за суровых климатических условий обсерватория закрывается на зиму и открывается лишь весной.

По дороге в Майданак встречаются природные достопримечательности: Лангарский каньон со 100-метровыми скальными стенками, мавзолей Лангар-ота, нелегальная соляная шахта, где добывают соль кустарным путем, а также урочище Бек-Терак.

Как доехать и где остановиться: железнодорожный билет Ташкент – Карши стоит от 32 тысяч сумов (4 доллара), такси до Майданака – от 100 тысяч сумов (12 долларов); о ночевке и прибытии нужно заранее договариваться, поскольку объект остается закрытым.

Загадки Навоийской области

Навоийская область – самая пока не освоенная туристами часть страны. Во многом это объясняется экстремальными климатическими условиями и закрытостью моногородов в советские времена. В 50 километрах от трассы Учкудук – Нукус, в районе Мингбулакской котловины, расположена одна из самых странных достопримечательностей Узбекистана – «каменный лес».

Палеонтологи говорят, что Навоийская область в древности была дном Мирового океана, и «каменный лес» – своего рода окостенелые останки его обитателей. Впрочем, это одна из научных гипотез.

В 70 километрах от Навои находится город Нурата с крепостью Александра Македонского и священным колодцем, происхождение которого связывают с падением метеорита. Это место является святым и ежегодно привлекает тысячи паломников со всей округи.

В Нуратинском государственном заповеднике туристам показывают петроглифы, плотину Хонбанди тысячелетней давности и совершенно экзотические горные кишлаки, в которых можно пожить пару дней в роли чабана.

Как доехать и где остановиться: железнодорожный билет Ташкент – Навои стоит от 90 тысяч сумов (11 долларов), такси до Нураты – от 10 тысяч сумов, до Мингбулака – от 350 тысяч сумов (44 доллара); ночь в гостинице обойдется от 200 тысяч (25 долларов).