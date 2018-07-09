На Чарвакском водохранилище – наплыв отдыхающих

Инфраструктура горного курорта Ташобласти не справляется с наплывом отдыхающих в выходные дни.

В аномально жаркую погоду жители Ташкента на выходных предпочитают отдыхать в горах, на берегу Чарвакского водохранилища. Самым популярным курортом является зона отдыха «Чарвак оромгохи», или просто «Пирамиды», в 90 километрах от столицы.

Каждые выходные дни в сторону водохранилища тянется вереница из машин, которая превращается в плотную пробку при подъезде к зоне отдыха.

Стоянка на сотню автомобилей не спасает ситуацию. Автолюбители и таксисты бросают машины на обочине, проезжей части и даже на полосе встречного движения.

В минувшие выходные, 7–8 июля, социальные сети пестрели фотографиями гигантских пробок на выезде из зоны отдыха. Корреспондент Ц-1 на своем примере убедился, что пешком преодолеть серпантин будет быстрее, чем на автомобиле.

Дорого, грязно и небезопасно…

Несмотря на жару (+43 градуса в тени), побережье водохранилища было усеяно отдыхающими. Они укрывались от палящего солнца под навесами, топчанами и зонтами. Стоимость аренды места с навесом – до 200 тысяч сумов (25 долларов) на весь день. За эти деньги вам предоставят топчан с грязными курпачами (матрасы) и подушками.

При этом системы бронирования нет, и приходится приезжать на курорт рано утром, чтобы не остаться без навеса.

Большим спросом среди отдыхающих пользуются водные «бананы», катамараны, катеры и аквабайки. Но, чтобы покататься на них, потребуется отстоять длинную очередь.

Стоимость проезда на «банане» – 35 тысяч сумов (4,5 доллара), часовая аренда катамарана – 30 тысяч сумов (4 доллара), проезд на катере – от 25 тысяч сумов (3 доллара).

Поминутная аренда аквабайка – в среднем 8 тысяч сумов (1 доллар). Во время пика сезона арендодатели устанавливают минимальное время езды – 10 минут. Следовательно, прокатиться по водной глади обойдется в 10 долларов. Но потока желающих от этого меньше не становится.

Зона катания на катамаранах отделена буйками, где запрещается езда на аквабайках. Однако это правило при всеобщем хаосе мало кого волнует, особенно подвыпивших молодых людей.

Зона купания также отделена буйками, и за ней тщательно следят. Но из-за огромного количества отдыхающих прибрежные воды окрашиваются в бурый песочный цвет, и в воде плавает бытовой мусор: пустые баклажки, этикетки, кожура от арбузов.

На всю зону отдыха действует несколько кабин для переодевания и один пляжный туалет. Чтобы справить нужду за 1 тысячу сумов (12 центов), также требуется отстоять очередь.

Утолить голод и жажду можно в кафе, расположенных на территории зоны отдыха. Обед из плова, палочки шашлыка, салата, лепешки и полуторалитровой пластиковой бутылки с холодным компотом здесь обойдется в 30 тысяч сумов (4 доллара) на человека.

Нет равнозначной альтернативы

Цены на прохладительные и алкогольные напитки здесь в среднем в полтора раза выше, чем в городе. Например, 1,5-литровая баклажка кока-колы стоит 12 тысяч сумов (1,5 доллара).

Как говорят сами отдыхающие, «Пирамиды» – едва ли не единственный курорт на побережье водохранилища с развитой инфраструктурой и доступным входным билетом (5 тысяч сумов – 60 центов). На диких пляжах условий для отдыха практически нет, а пляжи при гостиницах и в зонах отдыха многим не по карману.

В декабре 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании свободной туристической зоны «Чарвак». Предполагается, что вскоре здесь появятся гостиницы, современные пляжи, зоны отдыха, парки и спортивные объекты.

Ну а пока столицу Узбекистана с 3-миллионным населением по большому счету обслуживает только один пляж – на «Пирамидах».