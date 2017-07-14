Девушка просит у Шавката Мирзиёева инвалидную коляску

20-летняя Фируза Юзбаева из города Гулистан Сырдарьинской области в пятый раз обратилась в виртуальную приемную президента РУз просьбой о выделении ей инвалидной коляски.

«В результате автоаварии, происшедшей 26 декабря 2011 года, я стала инвалидом и до сегодняшнего дня прикована к постели», – рассказывает Фируза.

Во время аварии она училась в педагогическом колледже города Гулистан. В результате столкновения у нее была сломана голень левой ноги, послеоперационное лечение не принесло полного восстановления, и ей поставили диагноз: «остеопороз».

«Самостоятельно передвигаться я не могу. По сути, мне должны были установить I группу инвалидности, а не II», – продолжает она в беседе с корреспондентом Ц-1.

«Мне, как и любому другому человеку…»

По сообщениям сырдарьинских правозащитников, в соответствии с действующим законодательством предусмотрено стационарное лечение инвалидов этой группы в районных больницах и областных многофункциональных центрах, освобождение их на период лечения от оплаты за питание и бесплатное обеспечение медикаментами.

Однако, несмотря на жалобы, чиновники Сырдарьи ни разу не выделяли Фирузе гуманитарную помощь.

«Мне, как и любому другому человеку, хочется прогуляться по улице, подышать свежим воздухом. Но у меня нет инвалидной коляски. На то, чтобы купить ее в коммерческом магазине, нет средств», – говорит она.

«Живу я на втором этаже. Спускать меня на улицу и поднимать в квартиру нет возможности. Я уже 6 лет обращаюсь в различные вышестоящие организации, но все безрезультатно. Если и наш президент не поможет, то я не знаю, что делать дальше», – продолжает она далее.

Корреспондент Ц-1 обратился к сотруднику специальной медкомиссии в Гулистане о возможности предоставления Фирузе инвалидной коляски, на что тот ответил:

«Если президент Мирзиёев не услышит просьбу девочки и не отправит ей коляску из Ташкента, то в Сырдарье этого не сделают».