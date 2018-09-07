Казахстанец с трибуны ООН призвал запретить ядерные испытания

Жертва ядерных испытаний, уроженец Семипалатинской области Карипбек Куюков на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 6 сентября призвал Египет, КНДР, Иран и другие страны ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Сегодня очень важный день в моей жизни, и я благодарен всем, кто предоставил мне такую возможность выступить перед вами. Мой голос звучит от имени всех выживших и ушедших жертв ядерного оружия. Все, что вы сегодня услышите, станет очередным напоминанием о горьком опыте Казахстана, испытавшем на себе все ужасы и боль от ядерных испытаний», – начал свою речь житель Караганды.

Затем он рассказал, что родился без рук в 1968 году в ста километрах от Семипалатинского полигона, на котором проходили ядерные испытания.

«Разрешите мне от имени всех жертв ядерного оружия обратиться с просьбой к лидерам и законодателям таких стран, как Египет, Индия, Иран, Израиль, Северная Корея, Китай, Пакистан и США: подпишите и ратифицируйте Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, помогите гарантировать безопасность от пагубных последствий ядерных испытаний будущим поколениям. Пришло время!» – заявил Куюков.

По его словам, на сегодняшний день соответствующую петицию подписали более 312 тысяч человек из более чем ста стран мира, пишет Ca-News.org