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    Казахстанец с трибуны ООН призвал запретить ядерные испытания

    Жертва ядерных испытаний, уроженец Семипалатинской области Карипбек Куюков на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 6 сентября призвал Египет, КНДР, Иран и другие страны ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Карипбек Куюков выступает на ГА ООН 6 сентября 2018 года; фото: UN.org
    Карипбек Куюков выступает на ГА ООН 6 сентября 2018 года; фото: UN.org

    «Сегодня очень важный день в моей жизни, и я благодарен всем, кто предоставил мне такую возможность выступить перед вами. Мой голос звучит от имени всех выживших и ушедших жертв ядерного оружия. Все, что вы сегодня услышите, станет очередным напоминанием о горьком опыте Казахстана, испытавшем на себе все ужасы и боль от ядерных испытаний», – начал свою речь житель Караганды.

    Затем он рассказал, что родился без рук в 1968 году в ста километрах от Семипалатинского полигона, на котором проходили ядерные испытания.

    «Разрешите мне от имени всех жертв ядерного оружия обратиться с просьбой к лидерам и законодателям таких стран, как Египет, Индия, Иран, Израиль, Северная Корея, Китай, Пакистан и США: подпишите и ратифицируйте Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, помогите гарантировать безопасность от пагубных последствий ядерных испытаний будущим поколениям. Пришло время!» – заявил Куюков.

    По его словам, на сегодняшний день соответствующую петицию подписали более 312 тысяч человек из более чем ста стран мира, пишет Ca-News.org

    Темы: Инвалиды в Центральной Азии, Казахстан, Мужчины Центральной Азии
    Теги: Казахстан Карипбек Куюков ООН ядерные испытания
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