Сурхандарьинскому стрелочнику вернули заветную «Нексию-3»

Многострадальный инвалид из Сурхандарьинской области снова «воссоединился» со своей любимой машиной «Нексия-3», не пожалев 200 долларов за неизвестно откуда взявшийся штраф.

Чтобы вернуть со штрафстоянки свою новую машину, Шоназару Ядгорову пришлось уплатить 1,5 млн сумов штрафа, но он так и не понял, за что?..

Как и того, почему прокуратура и милиция города Денау недавно возбудили на него уголовное дело…

Возможно, за пикет в августе этого года возле Генпрокуратуры в Ташкенте, когда безногий инвалид все еще добивался от прежнего работодателя – управления АО «Узбекистанская железная дорога» положенного ему по инвалидности автотранспорта?

А может, все это произошло из-за того, что новая «Нексия-3», получение которой Шоназар все же добился от железнодорожников, приглянулась кому-то из местного начальства в Сурхандарье?

Здесь вариантов множество. Так или иначе история бывшего стрелочника продолжает напоминать какой-то театр абсурда.

Без единого основания автоинспекция города Денау в Сурхандарье с 31 августа удерживала его машину «Нексия-3», которую он получил лишь за пять дней до этого, 26 августа, в Ташкенте от управления «Узбекистанская железная дорога» в качестве компенсации за потерю здоровья.

В 18-летнем возрасте Ядгоров стал инвалидом, работая стрелочником на железной дороге, – поезд перерезал ему обе ноги. «Железная дорога» уже выделяла Шоназару машину, это было 20 лет назад, но теперь автомобиль пришел в негодность и, по заключению экспертов, уже не подлежал никакому ремонту.

Как ГАИ отбирает хорошие машины

Как рассказывает Ц-1 инвалид, в тот день он ехал на новой машине с племянником Фахриддином по дороге в Денау. Они как раз закончили оформление «Нексии-3», что стоило им 2,6 млн сумов (более 300 долларов США).

Вдруг их остановил гаишник и приказал освободить машину. Ядгоров стал отказываться, требовал составить протокол, но инспектор силой вытащил инвалида из автомобиля. После чего машину отвезли на штрафную площадку, а инвалида – в больницу: у него случился гипертонический криз.

Куда только не жаловался

Находясь в больнице Денау, куда Шоназар попал с высоким давлением и обострением сахарного диабета, он каждую минуту думал о своей заветной машине и пытался узнать о ее судьбе.

Пройдя курс лечения, Ядгоров обратился в виртуальную приемную президента Узбекистана и пожаловался в районную прокуратуру.

Но в прокуратуре мер не приняли, а в виртуальной приемной посоветовали обратиться в Народную приемную президента, недавно открытую в Денау, но там тоже ничем сначала не помогли.

Отчаявшись, инвалид звонил на телефон доверия МВД в Ташкенте, однако тоже безрезультатно. Инвалид сам пытался разобраться с гаишниками, те не отрицали, что машина находится на штрафной стоянке за городом, но потребовали за ее возвращение большую сумму.

Чтобы добиться получения нового автомобиля, Шоназар с февраля 2018 года проводил пикеты у здания управления «УЖД» в Ташкенте. А в августе вообще начал жить на улице столицы с супругой и двумя пятилетними дочками.

Сейчас наконец-то инвалид вернул обратно свою чудо-машину, но прокуратура Денау грозит ему за что-то судом…