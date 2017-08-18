Девушке-инвалиду из Сырдарьинской области Узбекистана оказали помощь

Власти Сырдарьинской области подарили инвалидную коляску и оказали материальную помощь Фирузе Юзбаевой, обращавшейся через Ц-1 к президенту страны.

20-летняя жительница города Гулистана Сырдарьинской области Узбекистана, возможно, сможет начать новую жизнь.

Ее обращение за помощью было услышано.

В начале августа хокимият Сырдарьинской области совместно с областной прокуратурой и реабилитационным центром образовали комиссию, которая постановила, что Фируза Юзбаева может получить материальную помощь от государства и спонсоров.

В итоге ей была предоставлена инвалидная коляска, о которой Фируза просила, стоимостью 1,8 млн сумов, а также материальная помощь от спонсоров в размере 2 млн сумов.

Ей также был выдан ордер на бесплатное лечение в Институте травматологии в Ташкенте.

Местный правозащитник Турсунбек Туразода рассказал, что представители хокимията побывали дома у девушки, и она смогла лично поблагодарить их за оказанную помощь.

«Мне, как и любому другому человеку…»

История Фирузы была услышана после публикации 14 июля статьи на Ц-1. В ней говорилось, что девушка пять раз обращалась в Народную приемную президента Узбекистана с просьбой помочь ей в приобретении инвалидной коляски, но без толку.

«В результате автоаварии, происшедшей 26 декабря 2011 года, я стала инвалидом и до сегодняшнего дня прикована к постели», – рассказывала Фируза.

Во время аварии девушка училась в педагогическом колледже города Гулистан. В результате столкновения у нее была сломана голень левой ноги, послеоперационное лечение не принесло полного восстановления, и ей поставили диагноз: «остеопороз».

«Самостоятельно передвигаться я не могу… Мне, как и любому другому человеку, хочется прогуляться по улице, подышать свежим воздухом. Но у меня нет инвалидной коляски. На то, чтобы купить ее в коммерческом магазине, нет средств», – делилась она в беседе с корреспондентом Ц-1.

После получения помощи девушка выразила свою благодарность правозащитникам, журналистам, а также местным органам власти.

По словам правозащитника Турсунбека Туразода, в настоящее время идет работа над тем, чтобы Фируза могла продолжить учебу в специализированном педагогическом колледже Гулистана.