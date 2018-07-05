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    • Узбекистан

    Для граждан 101 государства установлен порядок безвизового въезда в РУз

    С 15 июля граждане 101 государства смогут в течение пяти дней находиться в Узбекистане без оформления виз, сказано в постановлении президента РУз.

    Туристы на фестивале в Бухаре; фото: Ц-1
    Туристы на фестивале в Бухаре; фото: Ц-1

    4 июля глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в РУз». Документом вводится система оформления электронных виз E-VISA.UZ, а также отменяется визовый режим для иностранных граждан до 16 лет и подданных 101 государства, планирующих пребывать в Узбекистане не больше пяти суток.

    Размер консульского сбора за оформление электронной визы установлен в размере 20 долларов. Виза оформляется в течение двух рабочих дней, пишет «Газета.Уз».

    В постановлении говорится, что к октябрю 2018 года правительство подготовит дополнительные визовые режимы для иностранных граждан. В частности, пятилетнюю визу будут получать уроженцы Узбекистана, десятилетнюю – инвесторы, кроме того, предполагается особая виза для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути.

    В марте 2019 года должен быть подготовлен список стран, в отношении которых отменяется визовый режим.

    Страны, для граждан которых вводится безвизовый транзитный въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана:

    1. Австралийский Союз
    2. Австрийская Республика
    3. Республика Албания
    4. Алжир
    5. Антигуа и Барбуда
    6. Аргентинская Республика
    7. Багамские Острова
    8. Барбадос
    9. Королевство Бахрейн
    10. Белиз
    11. Королевство Бельгия
    12. Княжество Андорра
    13. Республика Болгария
    14. Республика Босния и Герцеговина
    15. Федеративная Республика Бразилия
    16. Государство Бруней-Даруссалам
    17. Королевство Бутан
    18. Ватикан
    19. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
    20. Венгрия
    21. Республика Венесуэла
    22. Социалистическая Республика Вьетнам
    23. Габонская Республика
    24. Кооперативная Республика Гайана
    25. Республика Гватемала
    26. Федеративная Республика Германия
    27. Республика Гондурас
    28. Гренада
    29. Греческая Республика
    30. Королевство Дания
    31. Доминика
    32. Доминиканская Республика
    33. Республика Индия
    34. Ирландия
    35. Исландия
    36. Королевство Испания
    37. Итальянская Республика
    38. Канада
    39. Государство Катар
    40. Республика Кипр
    41. Китайская Народная Республика, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики
    42. Республика Колумбия
    43. Республика Коста-Рика
    44. Государство Кувейт
    45. Латвийская Республика
    46. Ливанская Республика
    47. Литовская Республика
    48. Княжество Лихтенштейн
    49. Великое Герцогство Люксембург
    50. Республика Маврикий
    51. Республика Македония
    52. Мальдивская Республика
    53. Республика Мальта
    54. Королевство Марокко
    55. Мексика
    56. Княжество Монако
    57. Монголия
    58. Республика Науру
    59. Королевство Нидерландов
    60. Новая Зеландия
    61. Королевство Норвегия
    62. Объединенные Арабские Эмираты
    63. Султанат Оман
    64. Республика Палау
    65. Республика Панама
    66. Республика Перу
    67. Республика Польша
    68. Португальская Республика
    69. Румыния
    70. Республика Сан-Марино
    71. Королевство Саудовской Аравии
    72. Сейшельские Острова
    73. Сент-Винсент и Гренадины
    74. Сент-Китс и Невис
    75. Сент-Люсия
    76. Республика Сербия
    77. Словацкая Республика
    78. Республика Словения
    79. Соединенные Штаты Америки
    80. Республика Суринам
    81. Королевство Таиланд
    82. Республика Тринидад и Тобаго
    83. Тунисская Республика
    84. Туркменистан
    85. Уругвай
    86. Республика Фиджи
    87. Республика Филиппины
    88. Финляндская Республика
    89. Французская Республика
    90. Республика Хорватия
    91. Черногория
    92. Чешская Республика
    93. Республика Чили
    94. Швейцарская Конфедерация
    95. Королевство Швеция
    96. Шри-Ланка
    97. Республика Эквадор
    98. Республика Экваториальная Гвинея
    99. Эстонская Республика
    100. Южно-Африканская Республика
    101. Ямайка
    Темы: Туризм, Узбекистан после Каримова
    Теги: безвизовый режим визы туризм Узбекистан
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