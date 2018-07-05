Для граждан 101 государства установлен порядок безвизового въезда в РУз

С 15 июля граждане 101 государства смогут в течение пяти дней находиться в Узбекистане без оформления виз, сказано в постановлении президента РУз.
4 июля глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в РУз». Документом вводится система оформления электронных виз E-VISA.UZ, а также отменяется визовый режим для иностранных граждан до 16 лет и подданных 101 государства, планирующих пребывать в Узбекистане не больше пяти суток.
Размер консульского сбора за оформление электронной визы установлен в размере 20 долларов. Виза оформляется в течение двух рабочих дней, пишет «Газета.Уз».
В постановлении говорится, что к октябрю 2018 года правительство подготовит дополнительные визовые режимы для иностранных граждан. В частности, пятилетнюю визу будут получать уроженцы Узбекистана, десятилетнюю – инвесторы, кроме того, предполагается особая виза для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути.
В марте 2019 года должен быть подготовлен список стран, в отношении которых отменяется визовый режим.
Страны, для граждан которых вводится безвизовый транзитный въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана:
- Австралийский Союз
- Австрийская Республика
- Республика Албания
- Алжир
- Антигуа и Барбуда
- Аргентинская Республика
- Багамские Острова
- Барбадос
- Королевство Бахрейн
- Белиз
- Королевство Бельгия
- Княжество Андорра
- Республика Болгария
- Республика Босния и Герцеговина
- Федеративная Республика Бразилия
- Государство Бруней-Даруссалам
- Королевство Бутан
- Ватикан
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Венгрия
- Республика Венесуэла
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Габонская Республика
- Кооперативная Республика Гайана
- Республика Гватемала
- Федеративная Республика Германия
- Республика Гондурас
- Гренада
- Греческая Республика
- Королевство Дания
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Республика Индия
- Ирландия
- Исландия
- Королевство Испания
- Итальянская Республика
- Канада
- Государство Катар
- Республика Кипр
- Китайская Народная Республика, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики
- Республика Колумбия
- Республика Коста-Рика
- Государство Кувейт
- Латвийская Республика
- Ливанская Республика
- Литовская Республика
- Княжество Лихтенштейн
- Великое Герцогство Люксембург
- Республика Маврикий
- Республика Македония
- Мальдивская Республика
- Республика Мальта
- Королевство Марокко
- Мексика
- Княжество Монако
- Монголия
- Республика Науру
- Королевство Нидерландов
- Новая Зеландия
- Королевство Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Султанат Оман
- Республика Палау
- Республика Панама
- Республика Перу
- Республика Польша
- Португальская Республика
- Румыния
- Республика Сан-Марино
- Королевство Саудовской Аравии
- Сейшельские Острова
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Республика Сербия
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Соединенные Штаты Америки
- Республика Суринам
- Королевство Таиланд
- Республика Тринидад и Тобаго
- Тунисская Республика
- Туркменистан
- Уругвай
- Республика Фиджи
- Республика Филиппины
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Черногория
- Чешская Республика
- Республика Чили
- Швейцарская Конфедерация
- Королевство Швеция
- Шри-Ланка
- Республика Эквадор
- Республика Экваториальная Гвинея
- Эстонская Республика
- Южно-Африканская Республика
- Ямайка