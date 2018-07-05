Для граждан 101 государства установлен порядок безвизового въезда в РУз

С 15 июля граждане 101 государства смогут в течение пяти дней находиться в Узбекистане без оформления виз, сказано в постановлении президента РУз.

4 июля глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в РУз». Документом вводится система оформления электронных виз E-VISA.UZ, а также отменяется визовый режим для иностранных граждан до 16 лет и подданных 101 государства, планирующих пребывать в Узбекистане не больше пяти суток.

Размер консульского сбора за оформление электронной визы установлен в размере 20 долларов. Виза оформляется в течение двух рабочих дней, пишет «Газета.Уз».

В постановлении говорится, что к октябрю 2018 года правительство подготовит дополнительные визовые режимы для иностранных граждан. В частности, пятилетнюю визу будут получать уроженцы Узбекистана, десятилетнюю – инвесторы, кроме того, предполагается особая виза для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути.

В марте 2019 года должен быть подготовлен список стран, в отношении которых отменяется визовый режим.

Страны, для граждан которых вводится безвизовый транзитный въезд, временное пребывание и выезд из Узбекистана: