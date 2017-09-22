Добраться автостопом из Ташкента до Арала и умереть… от восторга

Побывав на лекции российского автостопщика Антона Кротова, двое друзей из Ташкента решили добраться до Аральского моря – на 80 машинах они проехали тысячи км пути…

Известный российский путешественник Антон Кротов, побывавший в более чем ста странах мира, минувшим летом в Ташкенте провел лекцию для начинающих путешественников-«дикарей».

Он рассказал, что даже в Центральной Азии, где многие водители не слышали об автостопе и не знают отличительных сигналов путешественников, можно передвигаться бесплатно.

Воодушевленные его лекцией, друзья из Ташкента Сомар Баддур и Никита Моисеев решили отправиться в дорогу: добраться автостопом из столицы до северо-западной окраины страны – Республики Каракалпакстан и ее высыхающего Аральского моря.

С собой они взяли тяжелые красочные рюкзаки, гитару и бинокль.

Автостоп – бесплатное передвижение на попутном транспорте с согласия водителя. В среде путешественников и водителей есть негласное правило: проезд за интересную историю.

Вооружившись десятком историй из своих жизней, специалист по маркетингу Сомар и дизайнер Никита отправились в восьмидневное путешествие к Аралу.

Гостеприимство – не миф!

На выезде из города, в районе вещевого рынка «Абу-Сахий», им сразу удалось поймать машину до Самарканда. Это было несложно. Уже скоро они бродили по улицам древнего города и даже немного заскучали, затем решив для разнообразия отправиться в загадочную Нурату со святым источником.

Было уже поздно, они никак не могли уехать и уже начали обзванивать друзей и знакомых, у которых можно было остановиться, но тут им повезло: удалось остановить старую машину «Жигули», водитель которой ехал в Навои.

Ребята помогли Мурату (так звали водителя «Жигулей») загрузить и отвезти трубы.

Когда стало смеркаться, Мурат пригласил путешественников переночевать у него дома в Каттакургане и обещал утром подбросить до Навои.

«Участок у хозяина оказался огромный – 19 соток. Вдоль ограды растут виноградники и фруктовые деревья. У него даже своя водонапорная башня. Здесь нас ждал настоящий ханский стол. Хозяин дома угостил медом с собственной пасеки, виноградом, арбузом и дыней. Мы впервые попробовали каттакурганские лепешки – тонкие, но мягкие», – рассказывает Сомар.

После сытного ужина Мурат предложил двум новым друзьям искупаться в речке.

После купания ребята играли на губной гармошке и смотрели из бинокля на Млечный Путь. По словам Сомара, настоящее удовольствие от путешествия автостопом ощущаешь именно в такие моменты, вдали от дома – в компании с новыми друзьями.

На следующий день они отправились в Навои. По пути заехали на автозаправку, где увидели… бассейн со свежей водой.

«В дороге очень быстро устаешь от жары. Спасением для автостопщиков являются крем от загара, реки и водоемы. По пути в Навои мы увидели бассейн напротив заправки. Мимо ехали машины, но нас это не остановило. Работник станции не был против. Более того, он предложил принять душ после купания. Вообще, нас принимали за иностранцев и очень добродушно относились», – делится молодой человек.

Бухара

Путешественники сильно отставали от графика и решили скорректировать планы.

«Жертвой» их маршрута стал город Навои, вместо которого они поехали в Бухару.

«Мы прибыли в Бухару уже к обеду. Это невероятный город – с собственной атмосферой, улицами, похожими на лабиринт, и дружелюбными людьми. Старики и дети говорили нам «hello», – рассказывает герой.

Возле хостела «Руми» им повстречался турист из Чехии Питер, с которым они быстро сдружились. В кафе неподалеку на крыше дома ребята заказали плов.

Питер научился есть плов руками и надел на голову… колпак для чайника. Он подумал, что это традиционный бухарский головной убор. Переубеждать чеха они не стали.

Ночлег туристы-автостопщики устроили в спальных мешках на топчанах, причем владельцы топчанов не возражали. Один спальный мешок позаимствовали у Питера. Наутро чех был крайне рад видеть ребят и свой спальный мешок.

Как нам рассказали путешественники-автостопщики, в Узбекистане нет оптимальных условий для самостоятельного туризма.

В дороге не найти ни туалетов, ни придорожных гостиниц, где можно постирать вещи и зарядить телефоны, фотоаппараты. Однако эти минусы перекрываются радушием и миролюбием жителей глубинки.

Хива

В Хиву закадычные друзья поехали через Ургенч. Ехать куда-то автостопом на автобусе, как оказалось, тоже реально.

Дорога заняла около семи часов. Местные жители подсказали хорошее заведение, где можно поесть. Оно называется «Камыш» и по стилю напоминает ташкентский Peggy’s bar&grill.

Дешевая, быстрая и вкусная еда. Все путешественники стекаются именно сюда. Обед на четверых обошелся в 30 тысяч сумов (4 доллара США).

Хива, а точнее Ичан-Кала, напомнила ребятам древние города из компьютерной игры Assassin’s Creed. А хорезмийских девушек они назвали самыми красивыми в Узбекистане.

«Даже простая продавщица лепешек выглядит как модель», – говорит Сомар.

Здесь им повстречался Джин, турист из Бельгии. Он остановился в гостинице «Зульфия», названной так в честь бабушки владельца.

Наши герои захотели переночевать прямо на крыше, но хозяин заведения рассказал, что бывают милицейские проверки. Эта идея могла обернуться проблемами с местной властью.

Но мужчина по-своему помог. Его друг, владелец гостиницы «Арканчи», приютил их за 25 тысяч сумов за номер (3 доллара США).

«Расположившись, как дома, мы первым делом начали стирать свои вещи. От большого количества вещей чуть не случился потоп в ванной, но мы его предотвратили», – вспоминает Сомар.

Заранее договорившись с Питером, Сомар и Никита встретились с чехом в Хиве и вместе осмотрели окрестности. А чтобы ускорить процесс, арендовали велосипеды. Аренда обошлась в 10 тысяч сумов за полтора часа (примерно 1,25 доллара США).

Предложение о совместном автостопе Питер принял незамедлительно. Ему пришлась по душе идея бесплатного путешествия с новыми друзьями.

Утром следующего дня они встретились с ним и втроем вернулись в Ургенч, потому что на автостраде гораздо легче поймать машину, и поехали в Нукус.

Столица Каракалпакстана

Есть поверье, что путешествовать автостопом легче всего одиночкам, немного сложнее, но все-таки возможно – парам, и очень сложно – втроем.

Миф развеялся спустя несколько проехавших автомобилей. По дороге Никита рассказал продавщицам дынь историю пребывания в их родных краях, и они отдали две дыни бесплатно.

Сие действо по-свойски прозвали «дынестоп».

В Нукусе у каждого была своя миссия: посетить музей Савицкого, кладбище «Сальман-ата», где похоронен дедушка Сомара, а также поесть вкусную рыбу и купить открытки для родителей Питера.

Припозднившись, они опять не успевали поехать дальше – в Муйнак, к кладбищу кораблей, но доехали до села Йиллабад, в 40–50 км от Нукуса, известного лишь тем, что там находится крупнейший содовый завод.

«Мы приехали туда ночью, нас приняли в ресторане, бесплатно накормили копченой рыбой, напоили пивом и выделили свободные номера в отеле. Спасибо сервису Couchsurfing!» – говорит Сомар.

Путешествовать бесплатно можно не только на автобусе, но и на мотоцикле с самодельной коляской.

«С утра мы отправились в сторону дороги, ведущей к Муйнаку. В этот раз нас подвозил мотоцикл с люлькой, только вместо люльки была деревянная платформа, на которой уже сидели два человека. И вот мы на этом мотоцикле, вшестером, проехали на скорости метров 800 в час. Одна кочка, и мы бы разлетелись в разные стороны. Было весело. А после мы сели в автобус. Ехали сидя на табуретках. Спустя два часа, наконец, добрались до Муйнака», – рассказывает турист-автостопер.

Муйнак

Муйнак начинающие автостопщики окрестили городом-призраком. В 1600 километрах от родного города, на краю Узбекистана, они почувствовали себя поистине свободными.

Концом маршрута было кладбище кораблей, но по городу ходило мало машин и практически не встречались люди. Благо мимо проезжал автобус с туристами из Южной Кореи.

На кладбище кораблей Сомар оставил частичку себя: «Мои шорты в дороге порвались, я поменял их на новые, а порванные привязал к одному из кораблей. Не Джолли Роджер (пиратский флаг с черепом и костями), конечно, но ведь и я не пират».

Вернувшись в Нукус, друзья попрощались с Питером и отправились домой тем же маршрутом, что и приехали, но уже с определенным багажом знаний, опытом и незабываемыми впечатлениями.

Итог

За восемь дней Сомар и Никита проехали 3300 км, сменили 80 машин, потратив на двоих 800 тысяч сумов (100 долларов США). Путешествие автостопом безопасно.

Оно сильно выматывает, но раскрывает человека изнутри, закаляет характер.

Теперь наши герои собираются поехать еще дальше, уже за пределы страны, но, по их словам, нужно отдохнуть от автостопа и соскучиться по нему, чтобы не «перегореть».