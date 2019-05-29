Дочь президента РУз Саида Мирзиёева призывает к работе со СМИ

Новая «первая дочка» Узбекистана Саида Мирзиёева говорит об информационном вакууме в стране, который заполняется зарубежными СМИ, и призывает госорганы наладить связь с общественностью.

Саида Мирзиёева, недавно назначенная заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз, приняла участие на состоявшейся накануне в Ташкенте конференции «Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере СМИ».

Было очевидно, что именно Мирзиёевой, несмотря на статус «зама», принадлежала главная роль в мероприятии, которой она в полной мере воспользовалась.

В своей речи она обрушилась с критикой в адрес государственных учреждений и организаций страны, не сумевших, по ее мнению, наладить работу с общественностью и средствами массовой информации.

При этом новая «первая дочка» Узбекистана упустила из виду момент, что в годы правления президента Ислама Каримова (с 1989-го до смерти в 2016-м) любое общение госчиновника с независимой прессой означало бы по меньшей мере конец его карьеры. В свою очередь, для государственных СМИ стало бы концом поднятие запрещенных тем или привлечение к беседе неугодных власти лиц.

Но времена изменились, и теперь Ташкент задает новые требования к подчиненным, которые строгим голосом озвучила Саида Мирзиёева: быть открытыми, демократичными, владеть искусством пиара и стать источником информации для своих граждан.

«Почему пресса не поднимается до уровня четвертой власти? – задается вопросом Мирзиёева. – Главной причиной этого следует назвать отсутствие внимания к данному вопросу со стороны пресс-служб министерств и ведомств их руководителей».

Отсутствие оперативной работы со стороны госорганов, по словам Мирзиёевой, вынуждает граждан РУз в поисках информации обращаться к зарубежным СМИ.

Более того, продолжила она, многие узбекистанцы ищут справедливости у зарубежных СМИ, для того чтобы привлечь внимание властей Узбекистана к своим проблемам.

По данным Мирзиёевой, десять государственных учреждений РУз, а также порядка 200 районных и городских хокимиятов в стране не имеют собственной пресс-службы.

Завершая свое выступление, Саида Мирзиёева сказала, что руководители государственных органов, если хотят продолжить свою работу, в первую очередь должны наладить связь с представителями СМИ, что в итоге повысит к ним доверие и уважение граждан.