«Домашний арест» для Урлаевой на время визита Путина в Узбекистан

Пикет у посольства России в Ташкенте, организованный правозащитницей Еленой Урлаевой перед визитом в РУз президента РФ, закончился для нее «домашним арестом».

В интервью Ц-1 лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева рассказывает, что вчера, 17 октября, она и группа граждан пытались привлечь внимание властей Узбекистана и России к их проблемам, связанным с произволом и нарушениями прав человека.

Пикет был организован у здания посольства России в Ташкенте перед визитом в страну 18–19 октября президента России Владимира Путина.

Требования

Требования были разные, но касались прежде всего личных проблем его участников: к примеру, Аброр Абдуллаев, депортированный из России, требовал вернуть ему отобранный при этом паспорт гражданина РУз.

Фермер Олтын Соттиева требовала, чтобы хоким Каракульского района Бухарской области вернул ей отобранные земли.

Елена Урлаева держала плакат с надписью: «Россия! Путин! Помогите русской Нине Сахарцевой восстановить нарушенные права!»

Она также призывала освободить фармацевта-изобретательницу Рахиму Очилову, арестованную в июне в Ташкенте по оговору бывших партнеров: она якобы не вернула одолженные ей деньги.

Как рассказывает правозащитница, из посольства России к пикетчикам никто не вышел. Зато вокруг собралось много представителей местных правоохранительных органов.

Всех в автобус

В какой-то момент сотрудники спецслужб набросились на подходивших к посольству пикетчиков и выхватили у них плакаты и некоторые документы.

Всех участников акции погрузили в автобус, вместе с ним были задержаны независимые журналисты Тимур Карпов и его коллега по имени Михаил.

Впрочем, как потом выяснилось, журналистов отвезли в ГОМ № 3 (городской отдел милиции) и через два часа отпустили, даже не отобрав видеозаписи и фото.

Благоприятной оказалась и судьба фермеров, которых отвезли в Кабинет министров, где им пообещали решить проблемы. А Аброра Абдуллаева, у которого российские полицейские забрали паспорт, отвезли в управление внутренних дел Ташкента и тоже пообещали, что займутся этим вопросом.

«Не позорь Узбекистан»

Как признается Урлаева, сотрудники милиции пристыдили ее по поводу того, что она перед посольством России «позорит Узбекистан», и попросили два дня посидеть дома «под домашним арестом», чтобы она «не выносила сор из избы».

Как рассказывает правозащитница, она дала правоохранителям честное слово «два дня не выходить из дома».

Домой Урлаева возвращалась одна – за ней никто не следил.

«Я могла сбежать в любой момент, но решила никого не подводить и два дня честно посидеть дома», – говорит правозащитница.

По мнению ее коллег, двухдневный отдых пойдет впрок Урлаевой: она «забегалась по хлопковым полям и теперь имеет возможность отдохнуть на диване».