Драма в Самаркандской области: как не стать второй женой бывшего мужа

Наргиза Рахмонова из Самаркандской области Узбекистана говорит, что жила с бывшим мужем даже не в роли рабыни, а скотины, теперь ее хотят вернуть в качестве второй жены.

«Постоянно приходит к нам домой и устраивает скандалы: требует стать его второй женой, а иначе шантажирует тем, что отберет сына», – жалуется 28-летняя Наргиза Рахмонова, жительница кишлака Китай Джамбайского района Самаркандской области.

При этом, по словам Наргизы, ее бывший муж, ныне успешный фермер Хуснуддин Душанов, ни разу не принес их восьмилетнему мальчику ничего, даже шоколадки.

Из-за страха потерять ребенка, а также опасаясь провокаций со стороны бывшего мужа, женщина боится выходить из дома и даже находиться в Самаркандской области.

На помощь со стороны властей и общественных организаций, по ее словам, надеяться не приходится: им нет дела до проблем бедняков с такой типичной для сельской глубинки Узбекистана ситуацией.

Обычная история

История Наргизы типична для многих девушек. В 2008 году, будучи студенткой колледжа в городе Джамбай, она познакомилась с 29-летним учителем Душановым.

Молодые люди понравились друг другу, свадьба, которую особенно форсировали родственники жениха, состоялась в 2009 году.

Зачем это им было надо, Наргизе стало понятно потом: у семьи Душановых в кишлаке Карапчи очень большой участок земли, и они нуждались в бесплатной рабочей силе.

Выйдя замуж, 20-летняя девушка готовила еду, делала уборку в доме, собирала фасоль, горох, лук, картошку, ухаживала за 11 коровами и другими животными, даже пахала на ишаке землю.

Вставала в пять утра, ложилась спать после 23 часов. Работу Наргиза не прекращала даже, будучи на девятом месяце беременности, и смогла она толком отдохнуть только три дня, когда в 2009 году попала в роддом.

Золушка или бесправная скотина?

После роддома напряженная работа девушки продолжилась. Ей приходилось рядом с собой класть в тазик новорожденного и продолжать вкалывать на сельхозработах.

Но все бы было ничего, если бы не одно обстоятельство: Наргизу невзлюбили свекровь и сестра супруга. Они стали постоянно просить у ее родителей деньги, а когда те отказали, сделали вывод: лучше бы Душанов женился на богатой.

После чего стали постоянно придираться к Наргизе, устраивать без всякого повода скандалы. А Душанова – подговаривать «поучить кулаком», чтобы жена работала лучше.

В итоге девушка попала в положение бесправной скотины, которую постоянно избивали.

Не выдержав таких издевательств, в 2010 году Наргиза ушла вместе с ребенком к своим родителям. А Душанов развелся и быстро женился на другой девушке.

«Стань второй женой или отберу сына!»

Первые два года бывший муж платил Наргизе скромные алименты, а потом перестал, так как та вместе с матерью вынуждена была уехать на заработки в Россию, где занималась семейным бизнесом по выращиванию цветов.

В 2014 году Наргиза вернулась обратно в свой кишлак Китай: надо было получать новый паспорт, да и соскучилась по сыну. И опять же все бы ничего, если бы ее не стал домогаться бывший муж.