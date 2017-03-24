Дружба Узбекистана и Казахстана снизит влияние России на ЦА – политолог

Политолог Камолиддин Раббимов оценил визит президента Узбекистана в Казахстан: конец эпохи деструктивной конкуренции – это хорошо для всей Центральной Азии.

Камолиддин Раббимов – узбекский политолог, проживающий во Франции, говорит, что о полной перезагрузке отношений между странами говорить пока рано, но постепенно ледник недоверия начинает таять.

Главным итогом визита Шавката Мирзиёева в Астану 22–23 марта эксперт считает заявления о значительной либерализации передвижения людей, товаров и услуг между странами.

Мирзиёев в Астану поехал с большим «десантом» из госслужащих и предпринимателей – более 300 человек. Между странами подписано около 200 договоренностей по самым разным направлениям сотрудничества.

Вместе – сильнее

«Ташкент и Астана намерены вывести свои взаимоотношения на совершенно новый уровень», – заявляет политолог.

Он уверен, что, объединив усилия и ресурсы двух стран, республики могли бы нацелиться на освоение части гигантских рынков Китая и России.

«Главная задача перед Ташкентом – интенсифицировать свои внешнеэкономические и внешнеполитические активности, чтобы решить внутренние проблемы страны, – говорит эксперт. – Астане же, помимо экономики, важно найти общий язык с Узбекистаном для координации геополитической ситуации в регионе. Если между Узбекистаном и Казахстаном будет достигнута реальная и устойчивая геополитическая координация, то влияние внешних игроков, в том числе, РФ, может снизиться».

Деструктивной конкуренции – конец?

По мнению Раббимова, конкуренция между республиками в последние несколько десятилетий приобрела деструктивный характер, из-за чего регион потерял свою геополитическую целостность и фактически был разделен на два лагеря.

«Нездоровый характер конкуренции дорос до недоверия между властями и обществами двух государств. Стоит подчеркнуть, что между Узбекистаном и Казахстаном никогда не было публичной, открытой ссоры, конфликта. Все прохладные, недоверительные взаимоотношения между странами протекали в основном на непубличном уровне».

Описывая узбекско-казахские отношения, политолог использует термин «синдром Бжезинского». Американский политолог Збигнев Бжезинский в своей нашумевшей книге «Великая шахматная доска» задается вопросом: «Кто является лидером региона: Узбекистан или Казахстан?»

В 1989 году первые секретари Компартии центральноазиатских республик – Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов – были назначены почти одновременно, с разницей в один день.

По мнению эксперта, главный вопрос состоит в том, удастся ли властям Узбекистана и Казахстана удержать доверительный тон во взаимоотношениях, поскольку конкуренция между странами никуда не исчезнет, а может, интенсифицируется.

По мнению политолога, у Казахстана и Узбекистана почти одинаковая позиция по вопросу водных ресурсов – обе эти страны находятся в низовьях водных ресурсов. Вместе с Туркменистаном они совместно спорят со странами верховья водных ресурсов – Таджикистаном и Киргизией. Также Ташкент и Астана схоже смотрят на проблематику Арала.

Вопрос мигрантов перестал был унизительным

Политолог обращает внимание на еще один переломный момент – отношение к мигрантам. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов болезненно относился к вопросу трудовой миграции в Казахстан или даже в РФ.

Ташкент считал, что этот вопрос либо не существует, либо преувеличен, но на самом деле воспринимал вопрос миграции из Узбекистана как унижающий достоинство властей. Есть первые сигналы того, что новый президент Шавкат Мирзиёев не намерен избегать обсуждения вопроса трудовых мигрантов, работающих как в Казахстане, так и в РФ.

Раббимов предполагает, что стороны договорились о защите трудовых мигрантов.

«Пока рано говорить о кардинальных и реальных переменах во взаимоотношениях между республиками. То, что власти обеих республик договорились об улучшении взаимоотношений – позитивное намерение. Пока сложно сказать, какими будут отношения двух стран в течение трех – пяти лет», – резюмирует эксперт.

Обещания и надежды

Мирзиёев пребывал с государственным визитом в Казахстане 22–23 марта. Это второй заграничный вояж узбекского президента (первый он совершил в Туркменистан).

В ходе визита подписано более двухсот документов, в том числе и декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и об укреплении добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном, военное соглашение и документы об избежании двойного налогообложения.

В Астане во время визита Мирзиёева проходил казахстанско-узбекский бизнес-форум.

Комментируя итоги визита, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что между Узбекистаном и Казахстаном нет нерешенных проблем: ни территориальных, ни пограничных, ни политических, ни экономических.