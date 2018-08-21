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    Джамшид Каримов остался в Джизаке без газа, электричества и воды

    Независимый журналист, племянник первого президента Узбекистана лишился коммунальных услуг в своей квартире в Джизаке: они отключены за неуплату.

    Джамшид Каримов с дочерью Женей; фото: Ц-1
    Джамшид Каримов с дочерью Женей; фото: Ц-1

    Джамшид Каримов, журналист и родной племянник ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, оказался в бедственном положении.

    Джизакский правозащитник Уктам Пардаев рассказал Ц-1, что Каримов живет в квартире без газа, воды и света.

    «Неделю назад Джамшиду отрезали блага цивилизации за неуплату. Его долг составляет более 300 долларов, а пенсия едва достигает 70 долларов», – говорит Уктам.
    Несмотря на это, Джамшид продолжает жить в квартире.

    «Вчера я отвез ему ужин: он даже не может себе ничего приготовить», – продолжает Уктам.

    По словам правозащитника, Джамшид ищет выход из сложившейся ситуации. Каримов не исключает вариант продажи квартиры, доставшейся ему в наследство от матери. Трехкомнатная квартира расположена на окраине Джизака в махалле «Кимьёгар».

    По воле первого президента страны Ислама Каримова, приходившегося Джамшиду дядей по отцовской линии, он более десяти лет, с 2006 по 2017 год, провел в психбольнице города Самарканда.

    На волю Джамшид Каримов вышел с подорванным здоровьем. У него диагностировали гломерулонефрит – тяжелое поражение почек; хронический панкреатит – болезнь поджелудочной железы; воспаление тройничного нерва.

    Только в мае этого года Джамшид получил паспорт, благодаря чему он смог оформить пенсию.

    Власти не оказывают семье Каримова существенной помощи, хотя и Джамшид, и его дочь Женя, выпускница медколледжа, практически постоянно находятся на грани выживания и часто не могут себе позволить купить еду.

    Источник:Ц-1
    Темы: Джамшид Каримов, Ислам Каримов
    Теги: Джамшид Каримов Ислам Каримов Узбекистан
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