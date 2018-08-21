Джамшид Каримов остался в Джизаке без газа, электричества и воды

Независимый журналист, племянник первого президента Узбекистана лишился коммунальных услуг в своей квартире в Джизаке: они отключены за неуплату.

Джамшид Каримов, журналист и родной племянник ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, оказался в бедственном положении.

Джизакский правозащитник Уктам Пардаев рассказал Ц-1, что Каримов живет в квартире без газа, воды и света.

«Неделю назад Джамшиду отрезали блага цивилизации за неуплату. Его долг составляет более 300 долларов, а пенсия едва достигает 70 долларов», – говорит Уктам.

Несмотря на это, Джамшид продолжает жить в квартире.

«Вчера я отвез ему ужин: он даже не может себе ничего приготовить», – продолжает Уктам.

По словам правозащитника, Джамшид ищет выход из сложившейся ситуации. Каримов не исключает вариант продажи квартиры, доставшейся ему в наследство от матери. Трехкомнатная квартира расположена на окраине Джизака в махалле «Кимьёгар».

По воле первого президента страны Ислама Каримова, приходившегося Джамшиду дядей по отцовской линии, он более десяти лет, с 2006 по 2017 год, провел в психбольнице города Самарканда.

На волю Джамшид Каримов вышел с подорванным здоровьем. У него диагностировали гломерулонефрит – тяжелое поражение почек; хронический панкреатит – болезнь поджелудочной железы; воспаление тройничного нерва.

Только в мае этого года Джамшид получил паспорт, благодаря чему он смог оформить пенсию.

Власти не оказывают семье Каримова существенной помощи, хотя и Джамшид, и его дочь Женя, выпускница медколледжа, практически постоянно находятся на грани выживания и часто не могут себе позволить купить еду.