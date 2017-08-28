История Джамшида Каримова – племянника президента Ислама Каримова

Журналист Джамшид Каримов, проведший по приказу дяди – президента Ислама Каримова 10 лет в психушке, вышел на свободу больным и на грани нищеты.

50-летний Джамшид Каримов не может даже оформить пенсию по инвалидности в 500 тысяч сумов (около 65 долларов по курсу черного рынка): при аресте у него забрали паспорт, поэтому он никак не может его восстановить, а также прописку.

20-летняя дочь Женя, которая живет с ним в одной квартире в городе Джизаке и имеет специальность медсестры, впустую обивает пороги в поисках работы: за трудоустройство с нее вымогают 1,5 млн сумов, или 200 долларов.

У джизакской семьи Каримовых нет денег не только на приобретение лекарств, но и просто на питание. При этом ни Джамшид, ни Женя никак не рассчитывают на помощь своих родственников-миллиардеров – Гульнары и Лолы, дочерей первого президента Ислама Каримова.

Букет страшных болезней

Когда-то Джамшид Каримов выглядел довольно симпатичным парнем, а сейчас на него просто страшно смотреть. На голове не осталось «никакой растительности», очень худой, одно плечо ниже другого.

В самаркандской спецбольнице он заработал целый букет редких заболеваний. Одно их перечисление вызывает ужас. Это, в частности, кифоз – искривление позвоночника, гломерулонефрит – тяжелое поражение почек, хронический панкреатит – болезнь поджелудочной железы, воспаление тройничного нерва.

В то же время, как утверждает Джамшид, в больнице его никто не бил, «даже пальцем не тронули».

По его предположению, над ним издевались более изощренными способами. Например, в последнее время ему добавляли в пищу «вещества, вызывающие неудержимую рвоту».

Братья не любили друг друга

Журналист Каримов до сих пор не может понять, чем он не угодил своему могущественному дяде. Один из вариантов ответа: неприязненные отношения, которые существовали между дядей и его отцом – Арсланом Абдуганиевичем Каримовым.

Арслан Каримов работал председателем Джизакского городского суда и был, по словам сына, принципиальным человеком.

«Созванивались они с Исламом Каримовым очень редко, и каждый раз разговор шел на повышенных тонах», – вспоминает Джамшид.

Почему братья ругались между собой, журналист тоже не знает. У него есть только предположения. Одно из них: арест в Самарканде младшего брата отца – Хуршида Каримова. Тот еще в советское время попался на хищении 64 тысяч рублей – огромной суммы в то время – и был осужден на 10 лет.

Это обстоятельство никак не способствовало карьере будущего президента Узбекистана, а отец Джамшида, возможно, мог помочь младшему брату, но не помог.

Смерть отца вызывает вопросы

Не исключено также, что Ислам Каримов опасался компромата, какой мог знать о нем отец Джамшида.

«В 1985 году будущий президент при моем отце и моем старшем брате Алишере заявил: «Коран – это книга, которую надо сжечь рукой палача», – рассказывает Джамшид.

По его словам, «отец всегда был атеистом, но этим высказыванием оказался крайне возмущен».

Журналист также предполагает, что столь неприязненные отношения между братьями – Исламом и Арсланом – послужили причиной смерти его отца, погибшего в 1989 году в автокатастрофе.

По словам Джамшида, водитель отца уснул за рулем и значительно превысил скорость, допущенную на этом участке дороги, – 60 километров в час.

Но при этом, как рассказывали свидетели, сзади шел такой же автомобиль, который тоже значительно превысил скорость. Водитель председателя суда после аварии ничего не вспомнил.

Зато через несколько дней тогдашний руководитель СССР Михаил Горбачев назначил Ислама Каримова первым секретарем Центрального комитета Узбекистана. И Джамшид не склонен считать это случайным совпадением.

«У нас в Джизаке родственников нет!»

Как бы то ни было, а неприязненные отношения к старшему брату руководитель Узбекистана перенес и на его сына-журналиста.

Джамшид вспоминает, как в 2002 году устроился в популярную тогда республиканскую газету «Зеркало ХХI». Но к главному редактору еженедельника Рустаму Кадырову тут же пришли «представители органов» и сказали, «чтобы через час его в редакции не было».

Оставшись без работы, Джамшид попытался устроиться в журнал «Бела Терра», учредителем которого была его двоюродная сестра Гульнара Каримова.

По словам журналиста, редактор журнала предложила ему очень хорошие условия оплаты, поинтересовалась, не родственник ли он президента, и пообещала позвонить через пару дней – после того, «как свяжется с учредителем».

Но, как выяснилось, неприязненные отношения к семье старшего брата Ислам Каримов распространил и на своих детей. И ответ редактора журнала, со слов Гульнары, звучал так: «У нас в Джизаке родственников нет!»

«При задержании били очень жестко»

Как рассказывает Джамшид, он, сотрудничая позже с различными зарубежными сайтами, никогда ничего не писал про своего дядю-президента. Вместе со своим напарником Улугбеком Хайдаровым они передавали исключительно региональные новости.

Но, как говорит племянник Ислама Каримова, тот «всегда был врагом прессы № 1». Обоих журналистов задержали в один день – 12 сентября 2006 года.

Хайдарова «поймали» на взятке, а Каримова схватили возле Джизакской областной больницы, куда он заходил проведать больную мать.

«При задержании били очень жестко», – Джамшид показывает выбитые коренные зубы.

Как попасть в СПЭК?

Затем журналиста отправили в Самаркандскую психоневрологическую больницу, точнее, в отделение судебно-психиатрической экспертизы (СПЭК).

По словам Джамшида, СПЭК можно назвать «больницей в больнице», отгороженной от остальной территории мощным бетонным забором.

Джизакская областная психоневрологическая больница поставила Каримову дежурный диагноз: «вялотекущая шизофрения», но в СПЭК с ним не согласились.

И поставили другой, более безобидный диагноз: «черты психастении», проще говоря, обычный невроз.

В СПЭК для соответствующей экспертизы, как правило, привозили лиц, совершивших убийство. Экспертиза обычно длилась месяц. В исключительных случаях – полгода. Джамшид Каримов отсидел здесь за свои и так истрепанные нервы 10 лет.

Кстати, его напарника Хайдарова отпустили всего через два месяца, и вскоре он уже был в Канаде.

Из психушки вытащила дочка Женя

Правда, 2 ноября 2011 года Джамшида выпустили на свободу. Но ненадолго. 12 января он вновь оказался в СПЭК. Видимо, потому, что его стали навещать друзья-журналисты, и возникло опасение, что племянник президента вновь что-то начнет писать.

Но формально, как сказала Женя Каримова, «папу сдала мама». У Джамшида со своей женой – домохозяйкой Хадиной Норовой, действительно противоречивые отношения.

С одной стороны, он с ней развелся. С другой – искренне благодарен, что она содействовала появлению в его одиночной камере таких предметов уюта, как холодильник и телевизор.

А вытащила Джамшида из СПЭК дочка Женя. Она трижды писала в портал Шавката Мирзиёева, а потом ездила в Ташкент в Народную приемную при Аппарате президента. И в итоге в середине февраля Джамшид вышел на свободу.

Мечта – вернуться к журналистике

Сейчас он вместе с дочкой живет на окраине Джизака в махалле Кимьёгар в трехкомнатной квартире, подаренной матерью Джамшида – Маргаритой Каримовой.

«Кстати, в этой квартире почему-то не было даже обыска, – рассказывает журналист. – Видимо, потеряли ключи и забыли».

Как говорит Женя, «уже больше двух месяцев бегаем за паспортом». Паспорт нужен, чтобы получить скромную пенсию отца. А это сделать невозможно, пока Каримов не выпишется из дома в Ташкенте, где в 1995 году его прописала пенсионерка Рахима Артыкова.

По какой-то причине пенсионерка выписывать Каримова отказывается, вот и приходится папе с дочкой обивать пороги паспортного стола Мирзо-Улугбекского района столицы.

Денег у них нет, как говорит Джамшид, «живут в долг». Но мечтает он только об одном: приобрести компьютер и вновь вернуться к журналистике, а также, чтобы его дочка, окончившая медицинский колледж, нашла бы себе работу.