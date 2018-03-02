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    Джамшид Каримов: «Плойка – хорошо, но паспорт нужнее…»

    Президент РУз Шавкат Мирзиёев откликнулся на бедственное положение Джамшида Каримова, племянника первого президента страны, выслав ему в Джизак всевозможную бытовую технику…

    Джамшид Каримов с дочерью Женей; фото: Ц-1
    Джамшид Каримов с дочерью Женей; фото: Ц-1

    Независимый журналист из Джизака Джамшид Каримов благодарен вниманию, которым его почтил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    В среду, 28 февраля, по словам Джамшида, в его дом в Джизаке доставили крупную и мелкую бытовую технику производства узбекистанской фирмы Artel. Среди них: холодильник, стиральная машина, соковыжималка, утюг и даже плойка для укладки волос.

    «Большое спасибо», – говорит Джамшид. Но тут же с иронией добавляет: «Я хоть и старый, но мужчина. Я не домохозяйка».

    Но, по его словам, подаркам президента очень рада его дочь Женя. Ей, по мнению журналиста, и предназначалась присланная и доставленная в квартиру Каримова помощь в виде бытовой техники.

    Распоряжение Шавката Мирзиёева, как сообщили Каримову в хокимияте Джизакской области, об оказании ему помощи последовало после обращения в Народную приемную президента джизакских правозащитников Уктама Пардаева и Азама Фармонова.

    «Я хоть и старый, но мужчина. Я не домохозяйка»

    В своем обращении они писали, что Джамшид Каримов находится в крайне затруднительном положении и без посторонней помощи может погибнуть.

    51-летний журналист в феврале 2017 года вышел на свободу после десяти лет, проведенных на принудительном лечении в психиатрической больнице Самарканда. Туда он был помещен по приказу его дяди, первого президента страны Ислама Каримова.

    С приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева Джамшид был освобожден после первого же обращения в президентский портал его дочери Жени.

    «Мирзиёев спас мне жизнь, – говорит Джамшид, – еще один год там – и я бы сыграл в ящик…»

    Но на свободе журналист оказался с подорванным здоровьем и без средств к существованию. Его освободили, но не восстановили легальный статус. До сих пор у Джамшида нет паспорта и прописки, что затрудняет получение даже полагающейся ему по инвалидности пенсии.

    «Мне нужна легализация и паспорт, чтобы я мог с гордо поднятой головой пойти в банк и получить свою пенсию в 500 тысяч сумов (62 доллара США)», – говорит журналист.

    Источник:Ц-1
    Темы: Джамшид Каримов, Ислам Каримов, Узбекистан
    Теги: Джамшид Каримов Ислам Каримов Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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