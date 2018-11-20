Джизакские судоисполнители не могут взыскать деньги с мошенника

Шерзод Ташпулатов из кишлака Лалмикор Галляаральского района Джизакской области три раза судился с бывшим одноклассником, продавшим ему в рассрочку «Нексию-2», а затем забравшим машину.

Последнее решение по иску Шерзода Ташпулатова Галляаральский суд по гражданским делам вынес 29 мая этого года. Судья определил, что ответчик Даврон Яркулов должен выплатить в пользу истца 59 млн 577 тысяч 650 сумов (8150 долларов), но тот этих денег так и не увидел.

Ташпулатов последние полгода неоднократно жаловался в виртуальную приемную президента Узбекистана, но до сих пор никакого ответа не получил.

Вся эта история началась после того, как в 2015 году Шерзод Ташпулатов вернулся из России, где был на заработках, и привез приличную сумму денег.

Тогда он в компании друзей рассказал о желании купить автомобиль, а бывший одноклассник Яркулов тут же предложил свою «Нексию-2», находящуюся в приличном состоянии.

Договорились на 9 тысяч долларов. Но сразу такую сумму Ташпулатов заплатить не мог. В итоге решили, что Шерзод возьмет у одноклассника машину в аренду и будет ежемесячно платить по 300–500 долларов. Договор нотариально заверять не стали, но все его детали были записаны арендатором машины на диктофон.

Шерзод выплачивал деньги своему бывшему однокласснику почти целый год. В ноябре 2015-го, когда Ташпулатову оставалось отдать за автомобиль всего 750 долларов, у него сильно заболела мать, и он не смог заплатить сумму, оговоренную в том месяце, и попросил одноклассника дать отсрочку.

Тот вроде согласился, но 28 ноября пришел во двор дома Ташпулатовых и насильно забрал машину.

Мать у Шерзода тогда была при смерти, поэтому и он, и другие родственники находились не в том состоянии, чтобы помешать Яркулову.

Вскоре одноклассник заявил, что машина сгорела. Однако через три месяца выяснилось, что это неправда: радар в Ташкенте засек машину вместе с Яркуловом, который превысил скорость.

Весть об этом быстро долетела до семьи Ташпулатовых. Убедившись, что бывший одноклассник обманул его, Шерзод подал иск в Галляаральский суд по уголовным делам.

Суд поймал Яркулова на подделке документов, когда Даврон представил суду фальшивое оформление из нотариальной конторы, и отправил дело на рассмотрение в гражданский суд.

Суд по гражданским делам признал правоту Шерзода, и 10 мая 2018 года вынес решение в пользу Ташпулатова, обязав Яркулова выплатить незаконно полученные деньги.

Бывший одноклассник деньги отдавать не захотел, и все свое имущество срочно оформил на отца и брата – свой дом и две автомашины «Нексия».

А затем Даврон подал апелляцию о несогласии с судебным решением. После чего суд, назначенный опять в Галляарале, 29 мая этого года подтвердил выводы предыдущих судебных инстанций и обязал Яркулова выплатить деньги Ташпулатову в 15-дневный срок.

С тех пор прошло уже полгода, но судоисполнитель Достон Комилов так и не предпринял никаких мер по взысканию имущества Яркулова.

Хотя, по словам родственников Шерзода, семья Яркуловых отнюдь не бедствует: в сентябре этого года он даже смог отправить своих родителей на хадж в Мекку.

Остается только добавить, что у Ташпулатова четверо маленьких детей, самой младшей Шахризоде – всего семь месяцев.