Единственная в Бухаре фотогалерея закрывается?

В Бухаре закрывается единственная в городе фотогалерея, внесенная во все туристические путеводители мира с рекомендациями к обязательному посещению.

Древняя Бухара лишается известной во всем мире фотогалереи Шавката Болтаева. За четырнадцать лет своего существования она превратилась в одну из достопримечательностей города и была внесена во все туристические путеводители мира.

Фотогалерея действовала при Областном научно-методическом центре культпросветработы (ОНМЦ) Управления по делам культуры и спорта.

В связи с реорганизацией министерства, согласно которой оно разделилось на две самостоятельные структуры, ОНМЦ упраздняется. Таким образом, осталась не у дел и фотогалерея.

История длиною в тридцать лет

Арт-галерея образовалась на базе созданной в 1985 году народной кинофотостудии «Ситора», буквально сразу же получившей популярность среди любителей и профессионалов сферы. Начинающим бесплатно помогали в освоении ремесла, бывалые обсуждали свои достижения и делились опытом. Среди учеников было множество детей и местной молодежи.

Ее основатель Шавкат Болтаев рассказывает, что благодаря работе его галереи о Бухаре узнали как о городе со своей фотошколой.

«Мы оказывали содействие в участии членов нашей студии во всесоюзных и международных выставках. Сами проводили подобные мероприятия, как для детей, так и для взрослых. О нас узнали везде, где только возможно. С тех пор в Узбекистане стало две фотошколы – ташкентская и бухарская», – с гордостью вспоминает он.

С 2003 года студия стала существовать как фотогалерея при ОНМЦ. На том же месте – в караван-сарае «Олимжон».

Ученики продолжали участвовать в республиканских и международных выставках, семинарах и конференциях, посвященных развитию фотоискусства. Побывали в таких странах, как США, Германия, Россия, Иран, Турция, Дания, Япония, поднимая престиж Узбекистана и своей родной Бухары в глазах профессионального сообщества всего мира.

Тем не менее, как рассказал фотограф, из столицы пришло известие, ставшее громом среди ясного неба…

«Лет пять назад пришел приказ министерства по делам культуры и спорта о закрытии в стране всех фотостудий, где могли бы учиться ремеслу и взрослые, и дети. Но мы держались до сегодняшнего дня благодаря ОНМЦ, который сохранил нам место в караван-сарае и дал возможность работать при своей структуре. Но теперь, к сожалению для нас, функции этого центра перераспределяются среди отделов новообразованного управления по культуре. Нам же там места не нашлось», – говорит Болтаев.

Однако в областном управлении по делам культуры корреспонденту Ц-1 разъяснили, что сохранить свой прежний адрес галерея может. Для этого необходимо заключить договор с соответствующими инстанциями. Но данные условия подразумевают арендную плату, которой до этого времени не было, и фотографу она не по карману.

Нет худа без добра

Но оставлять тридцатилетнее дело своей жизни Шавкат-ака не собирается. На своей странице в Facebook он сообщил, что теперь фотогалерея будет располагаться по новому адресу.

«Фотогалерея из караван-сарая «Олимжон» переедет в мой дом… Я более тридцати лет работал в этом караван-сарае и буду его помнить только с благодарностью», – написал он в соцсети.

Дом Болтаева расположен неподалеку от прежнего места. Он уже подготовил место, оформил стенды, установил освещение, перевез часть выставочных работ.

«Дом, который мне достался от отца, – старинный. В нем есть комната с росписями конца XIX – начала XX веков. И если раньше, посещая галерею, туристы знакомились и с выставкой, и с караван-сараем, теперь они смогут увидеть традиционное убранство бухарского жилья, отдохнуть и выпить чаю с восточными сладостями», – рассказал фотограф в интервью Ц-1.

Красоту сохраненного традиционного убранства уже давно заметили представители киноискусства. Здесь было снято несколько музыкальных клипов, пять документальных фильмов и несколько эпизодов отечественной художественной киноленты «Йул булсин».

Идею с переездом поддержали поклонники его творчества и многочисленные подписчики в соцсетях. Они с нетерпением ждут возможности приехать в Бухару и посетить место новой прописки фотогалереи.

«Мне пока трудно представить это место без вас. Желаю удачи в ваших планах», – пишет в комментариях Махбуба Саидахмедова.

«Эта поддержка очень приятна, и надеюсь, что у меня все получится. Но я считаю, что фотогалереи необходимы городу.

Они будут только украшать его. Мы ведь тоже ремесленники в какой-то степени. И у нас должна быть возможность выставляться дальше. У нас огромный потенциал в этой сфере, и мы не имеем права упустить возможность продемонстрировать его всему миру», – считает Болтаев.