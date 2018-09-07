Эксперимент: съемки в ташкентском метро

В Ташкентском метрополитене после снятия запрета на съемку появились десятки фотолюбителей. Милиционеры все же наблюдают и норовят посмотреть содержимое камер – это выяснил эксперимент Ц-1.

Запрет на съемку в Ташкентском метрополитене был снят в июне 2018 года.

Правоохранительные органы, охраняющие столичную подземку внутри и снаружи, получили соответствующие инструкции.

Спустя два месяца редакция Ц-1 решила выяснить, соблюдается ли это право в одном из самых недружелюбных для фотографов городе Центральной Азии.

Милиционеры реагируют нервно…

На станции «Космонавтов» мы увидели внушительную группу туристов из Германии.

Пожилые путешественники, успевая слушать местного гида, фотографировали голубые керамические медальоны с изображениями космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Владимира Джанибекова, а также древнегреческого персонажа Икара и средневекового ученого Улугбека.

Оказалось, что на организованные группы туристов сотрудники милиции, охраняющие станцию, внимания не обращают. А вот за фотографами-одиночками внимательно следят: вдруг кому-то взбредет в голову запечатлеть человека в погонах или обустройство тоннеля.

После нескольких минут съемок к нам подошел сотрудник милиции, предварительно сделав два круга, и попросил просмотреть содержимое камеры.

По его словам, мы специально сняли его отдыхающим на скамейке. «Удалить!» – безальтернативно прозвучало из его уст.

Сила привычки

На переходной станции «Алишера Навои»/«Пахтакор» женщина средних лет, лениво следящая из стеклянной кабинки за работой эскалатора, нервно бросила взгляд на человека с камерой, но ничего не сказала.

Другие пассажиры также озирались на молодого человека, снимающего огромный людской поток, в основном студентов колледжей и вузов в белоснежных блузках и рубашках.

Ташкентцы, долгие годы не имевшие возможности свободно снимать станции метрополитена, считающегося одним из самых красивых в мире, еще не привыкли к фотовспышкам в подземке.

Привычка озираться на милиционеров даже после отмены запрета на съемку все еще осталась.

Да и служители порядка по инерции продолжают следить за фотографами, хотя и стараются не подавать виду.

Метро меняется?

Ташкентский метрополитен – один из наиболее консервативных по управлению видов транспорта. На станциях нет рекламы, автоматов с напитками и закусками, музыкантов и попрошаек, как, например, в Париже.

Освещение, как и прежде, приглушено, здесь царит музейная тишина, которую изредка нарушает звук прибывающего поезда.

Станции также напоминают собой музейные композиции времен поздней советской архитектуры и дизайна. Художественные панно ручной работы соседствуют с фантасмагоричными люстрами и витиеватыми потолочными узорами.

Для иностранных туристов – это другой мир, забытый и навсегда потерянный. В столичном метрополитене можно окунуться в прошлое на десятки лет – во время так называемой «золотой эпохи» Советского Союза.

Все еще работают кассы, где продаются жетоны, старые советские турникеты и вагоны. На одном жетоне можно ездить весь день.

Туристы с зеркальными фотоаппаратами, кажется, нарушают эту идиллию, разговаривая вполголоса.

Но от осовременивания метро, как это ни печально, не уйти.

Вскоре на всех станциях столичной подземки появится беспроводная сеть Wi-Fi. В эксплуатацию вводятся новые вагоны. Вместо жетонов могут появиться электронные проездные билеты. Строится наземное метро, а также проектируется проект создания монорельса.

Уходит целая эпоха, и отрадно, что фотографы наконец могут запечатлеть метрополитен таким, каким мы его запомним.