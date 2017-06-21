Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Эксперт: через двадцать лет Узбекистан может остаться без газа

    Заявление «Узбекнефтегаза», что газа нет и не будет, по мнению эксперта Ровшана Ибрагимова, – запоздалое признание проблемы: Узбекистан оказался в газовой западне.

    Ровшан Ибрагимов; фото: cabar.asia
    Ровшан Ибрагимов; фото: cabar.asia

    Азербайджанский ученый Ровшан Ибрагимов, доцент университета регионоведения «Ханкук» (Южная Корея), поделился с Ц-1 своей оценкой ситуации в энергетическом секторе Узбекистана.

    Эксперт считает, что Узбекистану уже давно следовало заняться решением этого вопроса.

    Заявление главы «Узбекнефтегаза» Алишера Султанова, взбудоражившее Узбекистан на прошлой неделе, о переходе на уголь и сжиженный газ в регионах, – на самом деле запоздалое публичное признание властями одной из главных проблем страны.

    За годы правления Ислама Каримова она не решалась и замалчивалась.

    Итог печален: в Узбекистане целые области, в том числе вторая столица – Самарканд, сидят зимой без тепла и готовят на буржуйках, примирившись с перебоями газа, бензина и электричества.

    Во всех бедах обвиняют население, которое якобы мало и нерегулярно платит за потребление газа.

    Однако на самом деле проблема глобальнее: добыча газа в Узбекистане падает, заявленные объемы не доходят до населения из-за потерь при добыче и старого прохудившегося газопровода.

    Ибрагимов считает прорывом то, что в Узбекистане власти начали хотя бы говорить о ситуации, и предлагает изучить опыт Азербайджана.

    Решит ли проблему с теплом в домах узбекистанцев программа поставок угля и сжиженного газа, о которой говорил глава «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов?

     – Это даже не решение, а признание реалий, в которых находится страна. В Узбекистане сейчас резко сокращается производство нефти. Такая же участь ждет природный газ. В перспективе Узбекистану придется импортировать энергоносители.

    Крупнейшее месторождение Узбекистана – Газли (расположено в пустыне Кызылкум, в 85 км от Бухары. Разведанные запасы – 500 млрд кубометров. – Ред.), которое обеспечивает  основную добычу: 55 млрд кубических метров в год. Из них около 45 млрд – внутреннее потребление. Но этот газ до конечного потребителя попросту не доходит – 60% теряется во время транспортировки.

      Почему так происходит?

    – Есть несколько причин. Газ выбрасывается в атмосферу при добыче из-за устаревших технологий, происходят утечки в газопроводе. В него часто делают незаконные врезки, что приводит к уменьшению давления газа, усложняет доставку и выводит из строя компрессоры.

    Чтобы их заменить, нужно обновить трубопроводы, определить места утечек. Выбросы в атмосферу при добыче необходимо остановить  – китайские компании предлагали это делать взамен на установку своего оборудования по добыче, но Ташкент на это не пошел.

    В итоге большие потери газа, неэффективное использование и низкая цена делают добычу голубого топлива нерентабельным.

    Кроме того, очень сложно обеспечить природным газом всю огромную территорию страны. Свою роль играет и демография: за время независимости количество населения Узбекистана фактически выросло вдвое.

    Но разве отапливать углем или с помощью электрических котлов будет дешевле?

    – Вопрос так не стоит: дешевле или дороже. Эти шаги просто решат проблему с многолетним отсутствием газа в большинстве регионов страны.

    На крупные инвестиции в эту отрасль Ташкент не решится – власть привлекает в больших масштабах только китайский или российский капитал на особых условиях. Западные компании в Узбекистан не приглашаются.

    Надо признать, что это и нерентабельно – цены на природный газ в Узбекистане низкие. Повышение тарифов для населения приведет к молниеносному подорожанию товаров и услуг, что при скромных зарплатах может обернуться недовольством населения.

    Цена на газ в Узбекистане – это социальный проект, не имеющий ничего общего с реальной стоимостью голубого топлива и коммерческим рынком.

    Может ли Узбекистан договориться об импорте газа из Туркменистана?

    – В отличие от других стран Центральной Азии, Узбекистан имеет концепцию энергетической независимости. В документе прописано, что страна обеспечивает себя нефтью, газом, электричеством и углем.

    Обратите внимание, что даже, несмотря на дефицит бензина в стране, его не спешат импортировать.

    Если будет заключен договор о поставках газа из Туркменистана, это равносильно признанию, что концепция не работает. Не исключаю, что подобные переговоры уже ведутся – мы видим, что президент Шавкат Мирзиёев часто ездит в Туркменистан.

    С другой стороны, основные объемы туркменского газа идут в Китай, найдется ли газ в в нужном количестве и по приемлемой цене для Узбекистана – вопрос открытый, несмотря на проблемы с поставками в Иран.

    Перспективна ли разработка сланцевых месторождений?

    – Наличие таковых в Узбекистане широко не афишируется. Но для рентабельности добычи они должны быть недалеко от места потребления населением или предприятиями. Также нужна инфраструктура для добычи, а это новые суммы для инвестирования.

    В Узбекистане добычей газа занимаются российские Газпром, Лукойл, а также Китайская национальная компания. Они не показывают своей заинтересованности в разработке подобных месторождений, и этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

      Насколько истощены газовые месторождения Узбекистана?

    – Крупнейшее из них – Газли, есть еще порядка сотни небольших месторождений. Мы можем говорить об эре превращения Узбекистана в энергозависимое государство в ближайшие двадцать лет.

    Новая власть будет активно вовлечена в решение вопросов поставок энергоносителей – при президенте Каримове эта проблема не решалась.

    Как бы вы посоветовали узбекским властям решить газовую проблему?

    – В первую очередь – работать над повышением эффективности использования газа. Потребление Узбекистаном 45 млрд кубометров газа – это очень много. Ранее самым неэффективным потребителем газа в мире считалась Украина.

    После Майдана и событий на Донбассе, когда от Киева отрезали крупные газопотребляющие предприятия, в этом печальном рейтинге лидирует Узбекистан.

    Например, Южная Корея – пятая экономика в мире – с населением в 60 млн потребляет в год 48 млрд кубометров газа, а аграрный Узбекистан, имеющий 30 миллионов человек, – 45 млрд. кубометров.

    Чтобы уменьшить потребление, надо модернизировать газопровод, поднять цены для населения и начать закупать энергоресурсы у соседей.

    Речь не только о газе, но и об электроэнергии – из Таджикистана и Кыргызстана. Опять-таки – это вопрос политический и проблемный, тут нужна политическая воля новой власти.

    Одним из решений могло бы стать и использование альтернативных источников энергии. Но для закупки солнечных батарей или ветростанций нужна валюта. Для решения этих проблем надо привлекать западные энергетические компании, которые пока не готовы идти в Узбекистан.

      Во сколько бы вы оценили стоимость модернизации узбекской газотранспортной системы?

    – Порядок цифр никто не скажет: информация о состоянии системы не разглашается. Но некоторые газотранспортные станции были запущены еще во времена СССР. Их дешевле закрыть и построить новые. Вряд ли точечная модернизация решит проблему.

    Почему Узбекистан при остром дефиците газа экспортирует его в другие страны, в первую очередь в Китай?

    – Стране нужна иностранная валюта. Один хлопок не может обеспечивать ее приток. Узбекистан импортирует даже продукты, их тоже нужно покупать за валюту.

    Ранее власти Узбекистана заявляли, что после модернизации газотранспортной системы республика станет одной из первых стран в мире, которая внедрит автоматизированную систему контроля учета газа (АСКУГ).

    Проект, предусматривающий установку около 3,5 миллиона счетчиков стоимостью 217 миллионов долларов, планировали завершить к концу 2020 года. Насколько это поможет решить проблемы с газом?

    – Сложно сказать. Узбекистан поздно начал – проблемы замалчивались, долго не признавались и откладывались.

    К тому же в стране много госкомпаний, которые ответственны за определенный сегмент энергетического сектора, и непонятно, кто формирует стратегию, есть ли понимание того, что сегодняшний серьезный уровень добычи будет падать.

    Опыт какой страны в решении газовой проблемы может быть полезен Узбекистану?

    – Страны, добывающие нефть и газ, всегда отличались неэффективностью использования. Так же неэффективно, как Узбекистан, газ расходует и Туркменистан. В развитых странах энергоресурсы потребляют более экономно.

    Можно перенять опыт Азербайджана, который все время модернизировал добывающую отрасль, начиная с производства и заканчивая распределением.

    Например, людям поставили смарт-счетчики, и они заранее оплачивают тот объем газа, который собирались использовать. Этот шаг приводит к более рациональному расходованию голубого топлива. Но установка таких счетчиков в Узбекистане требует серьезных капиталовложений.

    Также в Азербайджане единая компания управляет добычей и распределением газа, что ускоряет выработку стратегии и принятие тактических решений.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: газ Газли газовое месторождение газоснабжение давление газа тарифы трубопровод Узбекистан цены экономика Узбекистана эксперт
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Экономика

    Захват российского предприятия в Каракалпакстане – создана госкомиссия

    После публикации Ц-1 о захвате Кунградского СП «Игилик Газ», 51% в котором принадлежат нефтегазовой компании РФ «СтройТрансГаз-ойл прогресс», в Ташкенте организована государственная комиссия.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Люди

    Граждане Узбекистана грозят пикетом у Администрации президента

    Сегодня около ста узбекистанцев, не дождавшись приема у председателя Верховного суда, написали обращение, что в случае нерешения вопроса пойдут с пикетом к президенту, сообщает ИГНПУ.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa