Эксперт: через двадцать лет Узбекистан может остаться без газа

Заявление «Узбекнефтегаза», что газа нет и не будет, по мнению эксперта Ровшана Ибрагимова, – запоздалое признание проблемы: Узбекистан оказался в газовой западне.

Азербайджанский ученый Ровшан Ибрагимов, доцент университета регионоведения «Ханкук» (Южная Корея), поделился с Ц-1 своей оценкой ситуации в энергетическом секторе Узбекистана.

Эксперт считает, что Узбекистану уже давно следовало заняться решением этого вопроса.

Заявление главы «Узбекнефтегаза» Алишера Султанова, взбудоражившее Узбекистан на прошлой неделе, о переходе на уголь и сжиженный газ в регионах, – на самом деле запоздалое публичное признание властями одной из главных проблем страны.

За годы правления Ислама Каримова она не решалась и замалчивалась.

Итог печален: в Узбекистане целые области, в том числе вторая столица – Самарканд, сидят зимой без тепла и готовят на буржуйках, примирившись с перебоями газа, бензина и электричества.

Во всех бедах обвиняют население, которое якобы мало и нерегулярно платит за потребление газа.

Однако на самом деле проблема глобальнее: добыча газа в Узбекистане падает, заявленные объемы не доходят до населения из-за потерь при добыче и старого прохудившегося газопровода.

Ибрагимов считает прорывом то, что в Узбекистане власти начали хотя бы говорить о ситуации, и предлагает изучить опыт Азербайджана.

– Решит ли проблему с теплом в домах узбекистанцев программа поставок угля и сжиженного газа, о которой говорил глава «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов?

– Это даже не решение, а признание реалий, в которых находится страна. В Узбекистане сейчас резко сокращается производство нефти. Такая же участь ждет природный газ. В перспективе Узбекистану придется импортировать энергоносители.

Крупнейшее месторождение Узбекистана – Газли (расположено в пустыне Кызылкум, в 85 км от Бухары. Разведанные запасы – 500 млрд кубометров. – Ред.), которое обеспечивает основную добычу: 55 млрд кубических метров в год. Из них около 45 млрд – внутреннее потребление. Но этот газ до конечного потребителя попросту не доходит – 60% теряется во время транспортировки.

– Почему так происходит?

– Есть несколько причин. Газ выбрасывается в атмосферу при добыче из-за устаревших технологий, происходят утечки в газопроводе. В него часто делают незаконные врезки, что приводит к уменьшению давления газа, усложняет доставку и выводит из строя компрессоры.

Чтобы их заменить, нужно обновить трубопроводы, определить места утечек. Выбросы в атмосферу при добыче необходимо остановить – китайские компании предлагали это делать взамен на установку своего оборудования по добыче, но Ташкент на это не пошел.

В итоге большие потери газа, неэффективное использование и низкая цена делают добычу голубого топлива нерентабельным.

Кроме того, очень сложно обеспечить природным газом всю огромную территорию страны. Свою роль играет и демография: за время независимости количество населения Узбекистана фактически выросло вдвое.

– Но разве отапливать углем или с помощью электрических котлов будет дешевле?

– Вопрос так не стоит: дешевле или дороже. Эти шаги просто решат проблему с многолетним отсутствием газа в большинстве регионов страны.

На крупные инвестиции в эту отрасль Ташкент не решится – власть привлекает в больших масштабах только китайский или российский капитал на особых условиях. Западные компании в Узбекистан не приглашаются.

Надо признать, что это и нерентабельно – цены на природный газ в Узбекистане низкие. Повышение тарифов для населения приведет к молниеносному подорожанию товаров и услуг, что при скромных зарплатах может обернуться недовольством населения.

Цена на газ в Узбекистане – это социальный проект, не имеющий ничего общего с реальной стоимостью голубого топлива и коммерческим рынком.

– Может ли Узбекистан договориться об импорте газа из Туркменистана?

– В отличие от других стран Центральной Азии, Узбекистан имеет концепцию энергетической независимости. В документе прописано, что страна обеспечивает себя нефтью, газом, электричеством и углем.

Обратите внимание, что даже, несмотря на дефицит бензина в стране, его не спешат импортировать.

Если будет заключен договор о поставках газа из Туркменистана, это равносильно признанию, что концепция не работает. Не исключаю, что подобные переговоры уже ведутся – мы видим, что президент Шавкат Мирзиёев часто ездит в Туркменистан.

С другой стороны, основные объемы туркменского газа идут в Китай, найдется ли газ в в нужном количестве и по приемлемой цене для Узбекистана – вопрос открытый, несмотря на проблемы с поставками в Иран.

– Перспективна ли разработка сланцевых месторождений?

– Наличие таковых в Узбекистане широко не афишируется. Но для рентабельности добычи они должны быть недалеко от места потребления населением или предприятиями. Также нужна инфраструктура для добычи, а это новые суммы для инвестирования.

В Узбекистане добычей газа занимаются российские Газпром, Лукойл, а также Китайская национальная компания. Они не показывают своей заинтересованности в разработке подобных месторождений, и этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

– Насколько истощены газовые месторождения Узбекистана?

– Крупнейшее из них – Газли, есть еще порядка сотни небольших месторождений. Мы можем говорить об эре превращения Узбекистана в энергозависимое государство в ближайшие двадцать лет.

Новая власть будет активно вовлечена в решение вопросов поставок энергоносителей – при президенте Каримове эта проблема не решалась.

– Как бы вы посоветовали узбекским властям решить газовую проблему?

– В первую очередь – работать над повышением эффективности использования газа. Потребление Узбекистаном 45 млрд кубометров газа – это очень много. Ранее самым неэффективным потребителем газа в мире считалась Украина.

После Майдана и событий на Донбассе, когда от Киева отрезали крупные газопотребляющие предприятия, в этом печальном рейтинге лидирует Узбекистан.

Например, Южная Корея – пятая экономика в мире – с населением в 60 млн потребляет в год 48 млрд кубометров газа, а аграрный Узбекистан, имеющий 30 миллионов человек, – 45 млрд. кубометров.

Чтобы уменьшить потребление, надо модернизировать газопровод, поднять цены для населения и начать закупать энергоресурсы у соседей.

Речь не только о газе, но и об электроэнергии – из Таджикистана и Кыргызстана. Опять-таки – это вопрос политический и проблемный, тут нужна политическая воля новой власти.

Одним из решений могло бы стать и использование альтернативных источников энергии. Но для закупки солнечных батарей или ветростанций нужна валюта. Для решения этих проблем надо привлекать западные энергетические компании, которые пока не готовы идти в Узбекистан.

– Во сколько бы вы оценили стоимость модернизации узбекской газотранспортной системы?

– Порядок цифр никто не скажет: информация о состоянии системы не разглашается. Но некоторые газотранспортные станции были запущены еще во времена СССР. Их дешевле закрыть и построить новые. Вряд ли точечная модернизация решит проблему.

– Почему Узбекистан при остром дефиците газа экспортирует его в другие страны, в первую очередь в Китай?

– Стране нужна иностранная валюта. Один хлопок не может обеспечивать ее приток. Узбекистан импортирует даже продукты, их тоже нужно покупать за валюту.

– Ранее власти Узбекистана заявляли, что после модернизации газотранспортной системы республика станет одной из первых стран в мире, которая внедрит автоматизированную систему контроля учета газа (АСКУГ).

Проект, предусматривающий установку около 3,5 миллиона счетчиков стоимостью 217 миллионов долларов, планировали завершить к концу 2020 года. Насколько это поможет решить проблемы с газом?

– Сложно сказать. Узбекистан поздно начал – проблемы замалчивались, долго не признавались и откладывались.

К тому же в стране много госкомпаний, которые ответственны за определенный сегмент энергетического сектора, и непонятно, кто формирует стратегию, есть ли понимание того, что сегодняшний серьезный уровень добычи будет падать.

– Опыт какой страны в решении газовой проблемы может быть полезен Узбекистану?

– Страны, добывающие нефть и газ, всегда отличались неэффективностью использования. Так же неэффективно, как Узбекистан, газ расходует и Туркменистан. В развитых странах энергоресурсы потребляют более экономно.

Можно перенять опыт Азербайджана, который все время модернизировал добывающую отрасль, начиная с производства и заканчивая распределением.

Например, людям поставили смарт-счетчики, и они заранее оплачивают тот объем газа, который собирались использовать. Этот шаг приводит к более рациональному расходованию голубого топлива. Но установка таких счетчиков в Узбекистане требует серьезных капиталовложений.

Также в Азербайджане единая компания управляет добычей и распределением газа, что ускоряет выработку стратегии и принятие тактических решений.