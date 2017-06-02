Евросоюз: Трагические события в Андижане – в наших сердцах

ЕС считает, что санкции, введенные против Узбекистана после андижанской бойни, не помогли народу, и готов к конструктивному и, если надо, критическому диалогу сегодня.

«Трагические события в Андижане остаются в наших сердцах, – говорит Майя Косьянчич (Maja Kocijancic), пресс-секретарь Европейского союза. – Было сделано несколько попыток пролить свет на то, что случилось. В конечном счете правительство Узбекистана должно возглавить этот процесс».

В интервью Ц-1 Косьянчич также высказала мнение, что санкции, введенные Евросоюзом в октябре 2005 года за отказ властей Узбекистана допустить проведение независимого международного расследования Андижанских событий, не только не изменили ситуацию в Узбекистане, но и не помогли людям в стране.

В итоге, по словам пресс-секретаря ЕС, в 2009 году страны – члены союза решили снять санкции, чтобы побудить узбекские власти предпринять шаги для улучшения правопорядка и положения в области прав человека.

При этом, как подчеркнула Косьянчич, в ЕС заявили, что будут внимательно следить за соблюдением прав человека в стране, и что «глубина и качество диалога и сотрудничества будут зависеть от реформ в Узбекистане».

Эта политика, как считают в ЕС, сработала и дала свои плоды: в Узбекистане произошло «эффективное упразднение детского труда при сборе хлопка», что, в свою очередь, дало основание Европейскому парламенту в декабре 2016 года одобрить так называемый Текстильный протокол, подписание которого задерживалось с 2011 года.

Европейский союз отмечает «внушительное количество реформ», в частности в области достижения независимости судебных органов, подотчетности администрации, надлежащей правовой процедуры и функционирования служб безопасности, начатых новым руководством Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

ЕС поощряет проводимые в республике реформы, а также отмечает другие позитивные изменения: несколько правозащитников в Узбекистане вышли из тюрем, а 11–12 мая страну впервые посетил верховный комиссар ООН по правам человека.

«Эти события обнадеживают, и поддержка ЕС может помочь стране справиться с множеством задач. Поэтому Европейский союз намерен продолжить политику конструктивного взаимодействия с Узбекистаном, не отказываясь от критики, если это оправданно», – сказала Косьянчич.