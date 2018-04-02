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    Фергана. Время цветения вишни

    В Японии наслаждаются цветением сакуры, в России – полыханием осенних деревьев, где-то – еще чем-то… В Узбекистане же есть всё! – утверждает фильм писателя и кинематографиста Рифата Гумерова.

    Рифат Гумеров; скриншот
    Рифат Гумеров; скриншот

    В Узбекистане можно любоваться и нежной цветущей сакурой и миндалём, солнечной форзицией и сочным багряником, упоительным ароматом акации и строгой геометрией цветущего каштана, элегантной юккой (в прошлом году ее было особенно много) и буйным осенним разноцветьем урючной листвы…

    «Ловите! Ловите подарки природы! Снимайте ее красоту! Делитесь с миром этой красотой! Делитесь миром в этой красоте!» – призывает писатель и кинематографист из Ташкента Рифат Гумеров и предлагает фильм о цветении вишни в Фергане.

    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Узбекистан Фергана цветение в Узбекистане
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