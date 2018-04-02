Фергана. Время цветения вишни

В Японии наслаждаются цветением сакуры, в России – полыханием осенних деревьев, где-то – еще чем-то… В Узбекистане же есть всё! – утверждает фильм писателя и кинематографиста Рифата Гумерова.

В Узбекистане можно любоваться и нежной цветущей сакурой и миндалём, солнечной форзицией и сочным багряником, упоительным ароматом акации и строгой геометрией цветущего каштана, элегантной юккой (в прошлом году ее было особенно много) и буйным осенним разноцветьем урючной листвы…

«Ловите! Ловите подарки природы! Снимайте ее красоту! Делитесь с миром этой красотой! Делитесь миром в этой красоте!» – призывает писатель и кинематографист из Ташкента Рифат Гумеров и предлагает фильм о цветении вишни в Фергане.