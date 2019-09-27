Фермеры Узбекистана – техника станет еще дороже

С 1 октября Узбекистан отменяет льготы на ввоз сельхозтехники, а также отказывается от субсидирования местных производителей – специалисты ожидают роста цен.

Ожидания льгот и послаблений на ввоз сельхозтехники в Узбекистан, что должно было стать стимулом повышения производительности на селе и экспорта продукции за рубеж, оказались напрасными.

Справочная Государственного таможенного комитета (ГТК) РУз на запрос группы узбекистанских предпринимателей ответила, что льготы при ввозе – освобождение от уплаты таможенных платежей – сохранены лишь для транспортных рефрижераторов, срок выпуска которых не превышает четырех лет.

Представитель компании в Ташкенте, занимающейся продажей и лизингом сельхозтехники (имя и название компании не разглашаются в целях безопасности), прокомментировал для Ц-1 последние изменения в этой сфере.

По его словам, с 1 октября в Узбекистане при ввозе сельхозтехники помимо таможенных платежей будет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС), а ранее импортеры были освобождены от его уплаты.

Кроме того, как рассказывает далее специалист, отменяется льготная конвертация для ввоза сельхозтехники, то есть компании, обладавшие лицензией на конвертацию сумов в доллары по государственному курсу, станут субъектами стихийного валютного рынка.

Другим моментом, который также отразится на цене сельхозтехники, станет решение властей с 9 сентября прекратить субсидирование местного производителя сельхозтехники, прежде всего пострадает Ташкентский тракторный завод (ТТЗ).

Ранее государство, создав специальный фонд, выплачивало местному производителю 15% от стоимости его товара, теперь этого больше не будет. Но кроме лишения субсидий местный производитель будет также обязан выплачивать НДС, от которого прежде был освобожден.

Все это, по словам специалиста, будет означать, что цена на местные тракторы поднимется примерно на 40–50%. При этом мощностей ТТЗ не хватает для обеспечения нужд сельхозработников.

«Тракторов у них нет, они не успевают их производить», – говорит представитель коммерческой компании об Узбекистанском тракторном заводе.

Что касается импортной продукции, то, по его словам, можно ожидать, что она поднимется в цене до 50%.

Таможенные платежи составляют порядка 20–25% от стоимости сельхозтехники, теперь еще будет добавлен НДС – 20%, кроме того, происходит девальвация национальной валюты – то есть можно ожидать, что сельхозтехника подорожает на все 50%.

Новый трактор в Узбекистане стоит недешево. Ташкентская компания имеет в своем ассортименте тракторы и местного производителя, и импортные – из Белоруссии и Китая.

По словам ее представителя, самые ходовые тракторы, обладающие мощностью двигателя от 80 до 150 л. с. (лошадиных сил), стоят от 200 до 700 млн сумов (от 21 200 до 74 500 долларов США).

Новости из Узбекистана по поводу отмены льгот на ввоз сельхозтехники стали неприятной неожиданностью для многих предпринимателей, которые как раз решили вложить свои капиталы в этот бизнес.

Они поверили первоначальному постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и не ожидали, что затем, так сказать «за кулисами», он будет практически отменен.

26 апреля 2018 года вышло постановление президента Шавката Мирзиёева № 3680 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».

В нем утверждалось буквально следующее: «Освободить до 1 января 2021 года сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственные транспортные средства, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые на ее территорию по перечням, утверждаемым в установленном порядке, от уплаты таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление)».

Но затем, как стало известно, в постановление были внесены изменения.

Как выяснилось, 27 июня 2019 года указом президента Шавката Мирзиёева было установлено, что льготы на беспошлинный ввоз сельхозтехники и транспортных средств для нужд села начнут действовать позже – с 1 октября.

На прошлой неделе Ц-1 направил запросы во все государственные учреждения в Узбекистане, ответственные за исполнение и контроль над указами президента, с просьбой предоставить перечень и параметры сельхозтехники, которая при ввозе в республику будет освобождаться от уплаты таможенных платежей.

Но ни одно ведомство, среди которых – Администрация и пресс-служба президента, Кабинет министров, Министерство юстиции, ГТК, не ответило на журналистский запрос.

А как выясняется на месте – у специалистов, льготный завоз сельхозтехники практически отменен.

Ц-1 писал, что группа предпринимателей из Узбекистана закупила сельхозтехнику в Белоруссии и странах Восточной и Западной Европы, рассчитывая, что будет действовать первоначально принятое президентом постановление, и они смогут без риска для своих вложений продать тракторы узбекистанским фермерам.

Один из предпринимателей – Башир Химатов, представитель зарегистрированной в Самарканде компании «Баракат инвестиция групп», говорит, что купил 12 тракторов в Белоруссии, и не знал, что в постановление президента РУз были внесены изменения.

По его словам, тракторы, которые он купил, обошлись бы гораздо дешевле узбекистанским фермерам, а отмена льгот означает, что на селе по-прежнему не будет необходимой техники.

«Фермер будет без техники, а рефрижераторы с максимум четырехлетним сроком выпуска никто не станет завозить: они стоят очень дорого», – утверждает Химатов.

Представитель коммерческой компании в Узбекистане тоже удивляется тому, что власти сняли все льготы с сельхозтехники: как с импортируемой в страну в связи с ее нехваткой, так и с производимой в Узбекистане.