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    • Узбекистан

    Ввозить сельхозтехнику в Узбекистан или нет?..

    Инвесторы в замешательстве… Как оказалось, ранее заявленные в Узбекистане льготы на беспошлинный ввоз сельхозтехники и грузового транспорта были отложены.

    Сельхозтехника из Белоруссии ценится на территории всего бывшего СССР; фото: agronews.com
    Сельхозтехника из Белоруссии ценится на территории всего СНГ; фото: agronews.com

    «Мы не знаем, что делать… Мы уже закупили тракторы в Белоруссии, оставили залог за транспортные рефрижераторы в Голландии», – переживает в разговоре с Ц-1 Башир Химатов, предприниматель из Таджикистана.

    «Теперь слышим, что постановление президента будет действовать лишь с 1 октября или его совсем отменили, – продолжает он. – Мне звонят отовсюду, предпринимателей, оказавшихся в таком же положении, много, все в панике».

    Башир Химатов работает на узбекистанском рынке, является представителем зарегистрированной в Самарканде компании «Баракат инвестиция групп».

    По его словам, в этом году его инвестиционная группа приняла решение о поставках в Узбекистан сельхозтехники, а также грузовых рефрижераторов. Причиной тому стала объявленная в Узбекистане стратегия на развитие села, его переориентация на производство и экспорт плодоовощной продукции.

    Давай экспорт

    Власти Узбекистана признавали, что стране надо сокращать площади, занятые под хлопчатник, а наращивать экспорт сухофруктов, свежих фруктов и овощей, бахчевых культур, чем изобилует страна.

    В 2018 году, как сообщает официальный Ташкент, поставки плодоовощной продукции из Узбекистана охватили более 80 стран мира и составили 30% от общей выручки страны от экспорта, составившей 2,9 млрд долларов США.

    Но власти признавали, что скачок экспорта фруктов и овощей произошел более-менее спонтанно, а отрасль продолжает страдать из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для сбора, хранения, упаковки и транспортировки товара. В частности, говорилось об отсутствии холодильных установок для перевозки скоропортящейся продукции.

    Сухофрукты на базаре в Самарканде; фото: starove.ru
    Сухофрукты на базаре в Самарканде; фото: starove.ru

    26 апреля 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление № 3680 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».

    Таможенные платежи отменяются

    В документе, главной целью которого являлось повышение эффективности фермерских и других хозяйств на селе, утверждалось, что до 1 января 2021 года Узбекистан освобождает от таможенных платежей сельскохозяйственную технику, не производящуюся в стране.

    Если быть точным, пункт 13 постановления звучал так: «Освободить до 1 января 2021 года сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственные транспортные средства, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые на ее территорию по перечням, утверждаемым в установленном порядке, от уплаты таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление)».

    По словам инвестора Башира Химатова, он прочитал о постановлении в материалах прессы и предложил коллегам переориентироваться на поставку в Узбекистан сельхозтехники.

    «Фермеры не будут сами ездить за трактором, а снятие таможенных платежей делает цену на технику более привлекательной для поставщиков-инвесторов, поэтому мы решили вложиться в это дело», – рассказывает Химатов.

    Отменяются позже…

    В мае Химатов и его группа заключили в Белоруссии договор о поставках тракторов, уже летом доставили первую партию – четыре машины в Бухарскую область, еще восемь ждут перевозки, но на узбекистанской таможне им заявили, что за технику необходимо заплатить пошлину.

    «Мы уже вложили более 40 тысяч евро, а нам сказали, что таможенных льгот на поставку сельхозтехники нет…» – досадует инвестор.

    Как выяснилось, 27 июня 2019 года в указанное выше постановление были внесены поправки. Указом президента Шавката Мирзиёева было установлено, что льготы на беспошлинный ввоз сельхозтехники и транспортных средств для нужд села начнут действовать позже – с 1 октября.

    «Пункт 13 дополнен абзацем пятым Указом президента Республики Узбекистан от 27 июня 2019 года № УП-5755 – Вступает в силу с 1 октября 2019 года», – утверждает обновленный документ.

    Информационная служба Министерства юстиции Узбекистана на запрос Ц-1 подтвердила, что в постановление были внесены изменения и оно действует в новой редакции.

    Кому верить и как быть?

    Но для предпринимателя Башира Химатова неопределенность и непредсказуемость правил и законов в Узбекистане, по его словам, – просто катастрофа…

    Теперь он вообще не верит, что обещанные льготы будут действовать и с 1 октября, а как ему быть с уже закупленными тракторами, он не знает.

    Химатов утверждает, что бизнесменов, которые решили вложить деньги в сельхозтехнику, – огромное количество. Он их встречает в Белоруссии, в странах Прибалтики, в Восточной и Западной Европе.

    Многие из них, рассказывает Башир, взяли кредиты в банках, заложив при этом свои дома. Сегодня эти предприниматели обзванивают друг друга и спрашивают, правда ли, что льготы не действуют, и верить ли тому, что они начнут действовать с 1 октября?

    «А какие именно тракторы и грузовые машины можно завозить, где взять информацию о разрешимых технических параметрах и характеристиках?» – на эти вопросы инвесторы в Узбекистане также не могут найти ответы.

    «Как президент Мирзиёев в таком положении намерен привлекать инвесторов в сельхозсектор и развивать экспорт из Узбекистана?» – другой вопрос, вытекающий из этой истории…

    Источник:Ц-1
    Темы: Инвестиции в Узбекистан, Экономика Узбекистана
    Теги: инвестиции в Узбекистане экспорт из Узбекистан
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