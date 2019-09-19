Ввозить сельхозтехнику в Узбекистан или нет?..

Инвесторы в замешательстве… Как оказалось, ранее заявленные в Узбекистане льготы на беспошлинный ввоз сельхозтехники и грузового транспорта были отложены.

«Мы не знаем, что делать… Мы уже закупили тракторы в Белоруссии, оставили залог за транспортные рефрижераторы в Голландии», – переживает в разговоре с Ц-1 Башир Химатов, предприниматель из Таджикистана.

«Теперь слышим, что постановление президента будет действовать лишь с 1 октября или его совсем отменили, – продолжает он. – Мне звонят отовсюду, предпринимателей, оказавшихся в таком же положении, много, все в панике».

Башир Химатов работает на узбекистанском рынке, является представителем зарегистрированной в Самарканде компании «Баракат инвестиция групп».

По его словам, в этом году его инвестиционная группа приняла решение о поставках в Узбекистан сельхозтехники, а также грузовых рефрижераторов. Причиной тому стала объявленная в Узбекистане стратегия на развитие села, его переориентация на производство и экспорт плодоовощной продукции.

Давай экспорт

Власти Узбекистана признавали, что стране надо сокращать площади, занятые под хлопчатник, а наращивать экспорт сухофруктов, свежих фруктов и овощей, бахчевых культур, чем изобилует страна.

В 2018 году, как сообщает официальный Ташкент, поставки плодоовощной продукции из Узбекистана охватили более 80 стран мира и составили 30% от общей выручки страны от экспорта, составившей 2,9 млрд долларов США.

Но власти признавали, что скачок экспорта фруктов и овощей произошел более-менее спонтанно, а отрасль продолжает страдать из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для сбора, хранения, упаковки и транспортировки товара. В частности, говорилось об отсутствии холодильных установок для перевозки скоропортящейся продукции.

26 апреля 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление № 3680 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».

Таможенные платежи отменяются

В документе, главной целью которого являлось повышение эффективности фермерских и других хозяйств на селе, утверждалось, что до 1 января 2021 года Узбекистан освобождает от таможенных платежей сельскохозяйственную технику, не производящуюся в стране.

Если быть точным, пункт 13 постановления звучал так: «Освободить до 1 января 2021 года сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственные транспортные средства, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые на ее территорию по перечням, утверждаемым в установленном порядке, от уплаты таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление)».

По словам инвестора Башира Химатова, он прочитал о постановлении в материалах прессы и предложил коллегам переориентироваться на поставку в Узбекистан сельхозтехники.

«Фермеры не будут сами ездить за трактором, а снятие таможенных платежей делает цену на технику более привлекательной для поставщиков-инвесторов, поэтому мы решили вложиться в это дело», – рассказывает Химатов.

Отменяются позже…

В мае Химатов и его группа заключили в Белоруссии договор о поставках тракторов, уже летом доставили первую партию – четыре машины в Бухарскую область, еще восемь ждут перевозки, но на узбекистанской таможне им заявили, что за технику необходимо заплатить пошлину.

«Мы уже вложили более 40 тысяч евро, а нам сказали, что таможенных льгот на поставку сельхозтехники нет…» – досадует инвестор.

Как выяснилось, 27 июня 2019 года в указанное выше постановление были внесены поправки. Указом президента Шавката Мирзиёева было установлено, что льготы на беспошлинный ввоз сельхозтехники и транспортных средств для нужд села начнут действовать позже – с 1 октября.

«Пункт 13 дополнен абзацем пятым Указом президента Республики Узбекистан от 27 июня 2019 года № УП-5755 – Вступает в силу с 1 октября 2019 года», – утверждает обновленный документ.

Информационная служба Министерства юстиции Узбекистана на запрос Ц-1 подтвердила, что в постановление были внесены изменения и оно действует в новой редакции.

Кому верить и как быть?

Но для предпринимателя Башира Химатова неопределенность и непредсказуемость правил и законов в Узбекистане, по его словам, – просто катастрофа…

Теперь он вообще не верит, что обещанные льготы будут действовать и с 1 октября, а как ему быть с уже закупленными тракторами, он не знает.

Химатов утверждает, что бизнесменов, которые решили вложить деньги в сельхозтехнику, – огромное количество. Он их встречает в Белоруссии, в странах Прибалтики, в Восточной и Западной Европе.

Многие из них, рассказывает Башир, взяли кредиты в банках, заложив при этом свои дома. Сегодня эти предприниматели обзванивают друг друга и спрашивают, правда ли, что льготы не действуют, и верить ли тому, что они начнут действовать с 1 октября?

«А какие именно тракторы и грузовые машины можно завозить, где взять информацию о разрешимых технических параметрах и характеристиках?» – на эти вопросы инвесторы в Узбекистане также не могут найти ответы.

«Как президент Мирзиёев в таком положении намерен привлекать инвесторов в сельхозсектор и развивать экспорт из Узбекистана?» – другой вопрос, вытекающий из этой истории…