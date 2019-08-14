Почему инвестор не спешит в Узбекистан

Несмотря на то что Шавкат Мирзиёев требует привлечения иностранных инвестиций, зарубежный бизнес не спешит в Узбекистан. Надежды должны возлагаться на местный бизнес, считает экономист.

12 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались вопросы экспорта и локализации продукции. Также речь шла о привлечении зарубежных инвестиций.

Последняя тема является мантрой уже на протяжении трех лет. Президент твердит, что стране нужны иностранные инвестиции, что для этого в Узбекистане создан самый благоприятный на свете климат.

Несмотря на это, зарубежный инвестор не спешит вливать свои деньги в экономику страны, только освободившейся от репрессивного режима и тирании Ислама Каримова.

Чтобы это как-то исправить, в Узбекистане 2019-й год был назван «Годом активных инвестиций и социального развития». По традиции в рамках названия года определяется вектор развития на перспективу, составляется государственная программа, которая должна работать и дальше.

Однако с социальным развитием пока не получается: в стране гремят сносы жилой недвижимости, люди, теряя контроль, выходят на протесты и даже покушаются на жизнь чиновников, пытающихся так рьяно «благоустроить» их жизнь.

Не совсем получается и с инвестициями. Приходящий объем иностранного капитала пока не оправдывает возложенные на него ожидания, и глава государства вновь и вновь возвращается к данной теме.

«Этот год – год инвестиций. Вся страна, весь мир наблюдает, что же произойдет в Узбекистане. Пока недостаточны результаты относительно предоставляемых нами льгот и текущих возможностей», – приводит слова президента с видеоселектора интернет-издание Газета.uz.

С кем договариваться?

Несмотря на то что правительство делает шаги по повышению инвестиционной привлекательности страны, эксперты отмечают ряд недостатков, препятствующих успеху всей этой кампании.

Независимый экономист из Ташкента Абдулла Абдукадиров обращает внимание, что Узбекистан открыл конвертацию, мобилизовал административные ресурсы, проводит работу по повышению информированности потенциальных инвесторов, участвует в международном рынке капитала, активизировал работу с зарубежными донорами и другое.

«Это все, несомненно, – важные и нужные дела. Однако для зарубежного инвестора многое неясно, как это было и ранее. Прежде всего это касается простых вопросов: кто принимает решение, с кем вести переговоры, кто его партнер, каковы стимулы?» – объясняет эксперт.

Независимый экономист напоминает, что многие инвестиции требуют права распоряжения собственностью, будь то земельный участок, производственные площади, какие-то права владения или пользования.

«И тут вырастает фигура хокима. А он кто? Он бывший предприниматель? Знает, как работает рынок, какие мотивирующие драйверы на рынке, каковы обязательства сторон? В большинстве своем – нет», – говорит Абдукадиров.

Эксперт обращает внимание и на тот факт, что инвесторов к главам регионов приводит их ближнее окружение, имеющее свои интересы. Отсюда, на его взгляд, большинство проблем.

Что олигархат?

Компенсировать отсутствие зарубежного бизнеса в экономике Узбекистана могли бы патриотические проявления успешных бизнесменов узбекского происхождения, проживающих и имеющих свой капитал за границей.

Однако, несмотря на громкие заявления, даже они не спешат поддержать экономику своей родины.

«На узбекских олигархов особой надежды нет. И их возможности далеко не безграничны. Они не будут перекладывать свой капитал и остальные ресурсы на то, что под большим сомнением, в убыток тому, что работает и приносит доходы», – считает эксперт.

Он обращает внимание, что так называемый узбекский олигархат, если и инвестирует, то сугубо в системообразующие проекты.

Это создание системы развития, совершенствование государственного управления, образования, саморазвития; это системообразующие предприятия, которые дадут необратимый толчок развитию регионов, как, например, в Намангане; оптимизация управления потоком наличности в эффективно действующих крупных государственных предприятиях.

«Но ни один олигарх не станет инвестировать в проекты, которые будут давать отдачу в перспективе в 15–20 лет. А если и инвестирует, то только для того, чтобы быть примером для других. Поэтому в проекты государственно-частного партнерства я не верю», – говорит Абдукадиров.

Обратить внимание на своих

На его взгляд, надежды должны возлагаться на бизнесменов с достатком не ниже среднего, которые по всему миру ищут доходное и надежное место для своих больших и малых капиталов. Их довольно много.

«Они, как хищники, бросающиеся от одной добычи к другой. Но при этом им важно, чтобы борьба за кусок мяса проходила по их привычным схемам, были понятны правила, и, если что-то пойдет не так, чтобы как минимум ничего не потерять», – объясняет экономист.

Ну а в целом же, по мнению эксперта, основным инвестором в экономику Узбекистана должен быть местный предприниматель. Именно на него надо обратить внимание властям.

Он уже давно хочет получить разрешение к кредитным лизинговым ресурсам по разумной цене, доступ к сырью в обход коррумпированной биржевой системы.

«Надо его обучить основам корпоративного управления, иностранным языкам, дать ему возможность стажироваться за рубежом, снизить налоговую нагрузку и защитить его имущественные интересы. И тогда он сам приведет инвесторов куда хочешь, и просить никого не придется», – заключает Абдукадиров.