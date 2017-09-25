Фестиваль «Ремесленники Бухары» не получился

Дебют фестиваля «Ремесленники Бухары», прошедшего в древнем городе Узбекистана с 20 по 21 сентября, можно назвать неудачным.

В конце прошлой недели в Бухаре прошел первый фестиваль «Ремесленники Бухары».

В нем приняли участие порядка 250 мастеров, представивших свои уникальные произведения и готовых налаживать сотрудничество с заказчиками из других регионов Узбекистана и зарубежья.

Но, к сожалению, фестиваль привлек мизерное количество гостей. А делегация из китайского Лояна – города-побратима Бухары, участвовавшая в официальной церемонии открытия, стала единственной, да и то гости из Поднебесной почему-то поспешно удалились в самом разгаре небольшой концертной программы.

О том, что для увеличения туристического потока в Бухару здесь планируется создать новый фестиваль, стало известно еще в мае текущего года.

Об этом говорилось в постановлении президента РУз «О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017–2019 годы», где шел расчет на продвижение бренда Бухары за счет подобных фестивалей.

Однако, как показала практика, одного желания мало. И количество совсем не означает качество и успех. Новый фестиваль «Ремесленники Бухары» пока выглядел как жалкое подобие многолетнего его предшественника – фестиваля «Шелк и специи».

Организаторами бьеннале «Ремесленники Бухары» стали областной и городской хокимияты, областное отделение ассоциации ремесленников «Хунарманд», Управление по делам культуры и региональное отделение Госкомтуризма.

Ими были обозначены и задачи мероприятия: развитие национального ремесленничества Бухары и области, восстановление и продвижение утраченных видов ремесел, повышение престижа узбекских ремесленников в зарубежных странах, укрепление взаимного сотрудничества между ними, поддержка деятельности художников, искусствоведов, народных мастеров.

Не утруждая себя поиском новых идей, организаторы взяли за основу программу ставшего уже известным фестиваля «Шелк и специи», при этом значительно ее упростив. Здесь та же ремесленническая ярмарка, те же мастер-классы и научно-практическая конференция.

Надежды все же есть

Супруги Чули Рахимов и Зухро Облобердиева из Шафирканского района Бухарской области стали одними из участников состоявшегося фестиваля. Они занимаются созданием живописных сюзане с 1992 года.

Как того требуют традиции, в своих работах семейная пара использует шелк, шерсть, хлопок. Нити красят сугубо натуральными красками, которые получают из выращиваемых на своем же участке растений.

«Несмотря на то что испокон веков им в основном занимались женщины, секреты окрашивания нитей передаются из поколения в поколение только по мужской линии. Так, мне их раскрыл мой отец, ему – мой дед», – говорит Рахимов.

Изделия бухарских ремесленников довольно популярны за рубежом. Рахимов рассказал, как в начале двухтысячных годов они отправляли свои работы в Голландию, Москву и Петербург.

Однако сейчас зарубежные заказы прекратились, и в этом плане на фестиваль «Ремесленники Бухары» он возлагает большие надежды.

Поддержали молодежь

В рамках фестиваля прошел конкурс ремесленников, в котором приняли участие молодые мастера в возрасте до 30 лет.

По словам начальника областной ассоциации «Хунарманд» Вахоба Каххорова, победителей из числа представителей каждого направления национального ремесленничества выбирало жюри, состоящее из опытных и уже признанных мастеров.

На церемонии закрытия фестиваля в торжественной обстановке все они были отмечены почетными грамотами и памятными подарками от организаторов.

Впрочем, поощрение начинающих ремесленников, вдохновляющее молодежь к дальнейшему совершенствованию, – это, пожалуй, единственный плюс двухдневного мероприятия.

Недоработки и ошибки заметили и сами организаторы, поспешив сослаться на то, что первый фестиваль был лишь пробным проектом. В планах – учесть все недостатки, придать ему ежегодный и международный статусы.