Фильм Михаила Бородина «Я нормальный» увидели в Ташкенте

Режиссер Михаил Бородин, уроженец Ташобласти, вернулся в Узбекистан с фильмом, вошедшим в лучшую международную десятку Каннского кинофестиваля 2018 года.

Показ короткометражного фильма Михаила Бородина «Я нормальный» состоялся 24 сентября в ташкентском Human House – новом культурном центре столицы Узбекистана.

Этот фильм в мае 2018 года вошел в десятку отобранных из 1500 заявленных работ со всего мира и стал участником Международного Каннского кинофестиваля. Затем лента приняла участие в российском «Кинотавре».

На встрече с любителями кино узбекской столицы Михаил Бородин, уроженец Той-Тепы в Ташкентской области, поделился, что в своем фильме он хотел рассказать историю молодых людей и поговорить на тему свободы выбора, которая сейчас очень актуальна для России и всего постсоветского пространства.

«Мы не видим на красной дорожке Кирилла Серебренникова (российский режиссер с 2017 года находится по домашним арестом за «мошенничество». – Прим. Ц-1), в тюрьме сидит Олег Сенцов (украинский журналист, осужденный в России за подготовку «теракта». – Прим. Ц-1). Необходимо говорить на те темы, которые нас больше всего волнуют, и никого не бояться», – сказал ташкентской публике Бородин.

Затем режиссер поделился своими творческими планами и рассказал, что после Каннского кинофестиваля ему предоставили возможность участвовать в программе Next Step в Париже, в рамках которой он будет работать над полнометражным фильмом о судьбе женщины с дочкой, приехавшей из Узбекистана в Москву и поселившейся в доме с другими трудовыми мигрантами.

О фильме

Фильм «Я нормальный», увиденный вчера в Ташкенте, рассказывает о старшекласснике Саше из небольшого рабочего поселка, вынужденном притворяться глупым отморозком, чтобы сойти за «своего» в компании местных ребят.

Здесь царит полнейшая безнадежность, перемежаемая пьянками и драками. Главный герой мечтает уехать в большой город и поступить в вуз, однако в родном поселке его держат первая любовь и родители.

Фильм говорит, что есть другая жизнь и свобода выбора. Эта история касается всех. И, как оказалось, лента молодого российского режиссера попадает в новую волну молодого европейского кино.

Михаил Бородин родился в городе Той-Тепа Ташкентской области. В 14 лет переехал в Ташкент, где занимался видеоартом. Участник фестивалей VideoArt.Uz. Затем начинающий режиссер перебрался в Москву, где продолжил заниматься любимым делом – кино.