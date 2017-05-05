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    • Узбекистан

    Фонд Каримова объявил 12 получателей грантов на учебу за границей

    Фонд имени Ислама Каримова, патронируемый его дочерью Лолой, завершил отбор претендентов на получение магистерской степени за рубежом.

    Фонд Каримова основан его младшей дочерью Лолой; коллаж: Ц-1
    Фонд Каримова основан его младшей дочерью Лолой; коллаж: Ц-1

    В конце апреля стал известен полный список людей, получивших грант на учебу в иностранных вузах от Фонда Каримова. Больше всего – четыре стипендии – досталось претендентам на учебу по специальности «машиностроительные технологии».

    По три стипендии получены по специальностям «возобновляемые источники энергии» и «градостроительство» и по одной – «охрана и реставрация архитектурных памятников» и «управление водными и земельными ресурсами».

    Фонд берет обязательство обеспечить полное финансирование затрат на обучение и проживание на время прохождения магистерской программы (до двух лет). Список вузов, куда направят счастливчиков, до сих пор неизвестен.

    После окончания учебы получатель гранта должен отработать пять лет в Узбекистане.

    Критики программы, анализируя критерии отбора, отмечают, что больше шансов получить стипендию было у горожан, им проще выучить английский язык. В следующем году они советуют ввести предмет «узбекский язык и литература» в список критериев отбора, чтобы хоть как-то уравнять шансы молодых людей из столицы и провинции.

    Самое сложное – тест по английскому

    О старте грантовой программы стало известно в начале января этого года. К претендентам выдвигали ряд условий: не старше 35 лет, профильное образование.

    Отбор на получение грантов стартовал 10 января и проходил в четыре этапа. Первый и последний – проверка знания иностранного языка, кроме этого оценка знаний по специальности и собеседование. Похоже, что последний тест – на знание английского по системе IELTS – оказался одним из самых сложных: грант могли получить только те, кто набрал 6,5 балла из 9 возможных.

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    Прежнюю программу закрыли

    Инициатива Лолы Каримовой, младшей дочери покойного президента Узбекистана, напоминает программу фонда «Умид», созданную по инициативе Ислама Каримова в 1997-м. Эта организация тоже отправляла на учебу студентов в Европу и Японию.

    Программа была закрыта после того, как большинство получивших гранты решили остаться за границей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Лола Каримова-Тилляева
    Теги: грант Лола Каримова-Тилляева образование Узбекистан Фонд Ислама Каримова
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