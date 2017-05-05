Фонд Каримова объявил 12 получателей грантов на учебу за границей

Фонд имени Ислама Каримова, патронируемый его дочерью Лолой, завершил отбор претендентов на получение магистерской степени за рубежом.

В конце апреля стал известен полный список людей, получивших грант на учебу в иностранных вузах от Фонда Каримова. Больше всего – четыре стипендии – досталось претендентам на учебу по специальности «машиностроительные технологии».

По три стипендии получены по специальностям «возобновляемые источники энергии» и «градостроительство» и по одной – «охрана и реставрация архитектурных памятников» и «управление водными и земельными ресурсами».

Фонд берет обязательство обеспечить полное финансирование затрат на обучение и проживание на время прохождения магистерской программы (до двух лет). Список вузов, куда направят счастливчиков, до сих пор неизвестен.

После окончания учебы получатель гранта должен отработать пять лет в Узбекистане.

Критики программы, анализируя критерии отбора, отмечают, что больше шансов получить стипендию было у горожан, им проще выучить английский язык. В следующем году они советуют ввести предмет «узбекский язык и литература» в список критериев отбора, чтобы хоть как-то уравнять шансы молодых людей из столицы и провинции.

Самое сложное – тест по английскому

О старте грантовой программы стало известно в начале января этого года. К претендентам выдвигали ряд условий: не старше 35 лет, профильное образование.

Отбор на получение грантов стартовал 10 января и проходил в четыре этапа. Первый и последний – проверка знания иностранного языка, кроме этого оценка знаний по специальности и собеседование. Похоже, что последний тест – на знание английского по системе IELTS – оказался одним из самых сложных: грант могли получить только те, кто набрал 6,5 балла из 9 возможных.

Прежнюю программу закрыли

Инициатива Лолы Каримовой, младшей дочери покойного президента Узбекистана, напоминает программу фонда «Умид», созданную по инициативе Ислама Каримова в 1997-м. Эта организация тоже отправляла на учебу студентов в Европу и Японию.

Программа была закрыта после того, как большинство получивших гранты решили остаться за границей.