Фоторепортаж: Хотите увидеть Чирчик? Какой он сегодня…

Город Чирчик, расположенный в 40 км от столицы Узбекистана – Ташкента, некогда промышленный и многонациональный, сегодня, конечно, уже совсем другой город. Все фото — Ц-1 (с)

Долгие годы визитной карточкой Чирчика был «лисий хвост» – шлейф токсичного ядовито-оранжевого дыма, который растягивался на десятки километров от порождавших его печей объединения «Узкапролактам».

Теперь – ни «лисьего хвоста», ни тех заводов. Но, в отличие от других городов Узбекистана, опустевших после распада СССР и развала местной промышленности, в Чирчике есть газ и свет, хоть на 30–40%, что радует.

С начала 90-х годов Чирчик покинуло большинство русскоязычного населения, в первую очередь русские, немцы и крымские татары.

На их место приехали люди из регионов Узбекистана. Основная причина мигрантов из других областей – прописка. Город находится под боком у столицы, где прописаться фактически невозможно.

Чирчик сегодня живет, как все города и селения Узбекистана: основное занятие людей – торговля, но больше мелкая.

Более или менее благоустроен центр города с большими магазинами, кафе-ресторанами.

Исчезли кинотеатры, ряд школ и детских садов, ранее патронировавшихся крупными предприятиями города.

В Чирчике активно, как и во всей стране, вырубаются деревья, а центр пестрит баннерами, воспевающими «великое будущее».

Тут можно заметить появление баннеров на военно-патриотическую тему, как и по всей стране. Новая тенденция, похоже, родилась после речей президента Шавката Мирзиёева.

Уходят в небытие символы прошлой, советской эпохи. Из старых мемориалов в Чирчике сохранился пока один из красивейших, посвященных Великой Отечественной войне, – знаменитые журавли.

Но недавно убрали самое большое в городе панно-мозаику с изображением рабочих. Вместо него появился супермаркет.

ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)