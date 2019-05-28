Франк-Вальтер Штайнмайер – обменявший Андижан на Термез

Германия оказалась первым слабым звеном в намерении Евросоюза наказать власти Узбекистана за расстрел Андижана в 2005 году, а Франк-Вальтер Штайнмайер проложил путь для выхода Ташкента из-под санкций ЕС.

Галима Бухарбаева

Узбекистан со вчерашнего дня радостно трубит о приезде в страну президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Многие видят в этом подтверждение тому, как меняется и открывается миру Ташкент.

Но для политических «старожилов» как раз визит Штайнмайера в Ташкент не является знаком ни либерализации, ни признания страны ведущей европейской державой.

Немецкий чиновник бывал в Узбекистане и тогда, когда ни один уважающий себя западный политик не сунул бы туда и носа.

Германия первой дала трещину в порыве Европейского союза наказать власти Узбекистана за расстрел многотысячной демонстрации в Андижане 13 мая 2005 года.

Андижан 13 мая 2005 года

Стихийный протест, спровоцированный несправедливым приговором в отношении 23 андижанских бизнесменов, начавшийся вечером 12 мая, к утру 13-го вылился в массовую демонстрацию в центре города на площади Бобура.

Собравшиеся андижанцы говорили о бедности, безработице, произволе властей и пытках. Они хотели переговоров с президентом Исламом Каримовым, но вместо переговорщиков после 16 часов на площади появились колонны БТР, из которых без предупреждения по людям был открыт пулеметный огонь.

Город мгновенно был обращен в зону войны, где каждого жителя объявили врагом и разрешили вести огонь на поражение. По самым скромным подсчетам, в тот день в Андижане были убиты сотни людей, среди них женщины и дети.

Узбекистан отказался от проведения международного независимого расследования, к которому призывали страны Европейского союза.

Санкции ЕС

В итоге в октябре 2005 года Европейская комиссия ввела санкции против властей Узбекистана за «беспорядочное и необоснованное применение силы в Андижане и противодействие независимому расследованию».

Санкции включали: временное прекращение действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС; эмбарго на поставку оружия в страну; запрет на въезд в еврозону 12 высокопоставленным чиновникам, которых сочли ответственными за расстрел Андижана.

Среди невъездных не значился президент Узбекистана Ислам Каримов, но были высокопоставленные чиновники и военные:

– глава Службы национальной безопасности (СНБ) РУз Рустам Иноятов;

– министр внутренних дел Закиржон Алматов;

– министр обороны Кадыр Гулямов;

– советник Службы национальной безопасности Руслан Мирзоев;

– генерал-майор внутренних войск Владимир Мамо;

– командир бригады быстрого реагирования полковник Григорий Пак;

– командир батальона специального назначения «Барс» МВД РУз Валерий Таджиев;

– полковник Павел Ергашев, командовавший отрядом Вооруженных сил Министерства обороны РУз.

«Адвокат дьявола»

Но почти сразу после ввода санкций брешь в позиции Евросоюза пробила Германия, а как показали дальнейшие годы, Берлин добился от коллег по Евросоюзу снятия санкций за Андижан.

Уже в октябре 2005 года на лечение в немецкий Ганновер отправился один из ключевых лиц «невъездного списка» – глава МВД РУз Закиржон Алматов. Он прошел лечение в нейрохирургической клинике Ганновера. А Берлин объяснил выдачу ему визы по «гуманитарным причинам».

Через год, 1 ноября 2006-го, Ташкент посетил первый европейский политик, в то время глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который предложил начать с Узбекистаном «критический диалог».

Тогда же было восстановлено действие Договора о сотрудничестве Узбекистана и Евросоюза.

В 2007 году по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге были сняты визовые ограничения с восьми узбекистанских чиновников.

Эмбарго на поставки оружия и техники, которые могли быть использованы для внутренних репрессий в Узбекистане, сняли в 2009 году.

«Диалог», предложенный Штайнмайером, в итоге позволил разменять Андижан и его жертв на мелкие уступки со стороны Ташкента, на освобождение без вины осужденных людей, на обещания аккредитации представителю правозащитной организации Human Rights Watch, на ратификацию Конвенции ООН о детях и т.д.

Все ради базы в Термезе

Немецкий политик Штайнмайер действовал в интересах своей страны – Германии, которой была необходима база в Термезе, занимаемая войсками бундесвера с 2001 года для участия в войне в Афганистане.

При этом Ташкент совсем не баловал немцев за оказываемые ему услуги. Ислам Каримов повышел цену на аренду базы в Термезе, препятствовал прохождению грузов НАТО через границу и даже арестовал грузовые машины немецкой компании, занимавшейся поставками для базы бундесвера.

«Диалог», провозглашенный Франком-Вальтером Штайнмайером, усилил позиции Ислама Каримова после расстрела людей и обрек Узбекистан под руководством такого лидера на дальнейшую изоляцию и деградацию.

А европейские дипломаты и специалисты оказались в Ташкенте на позиции лакеев, которыми могли помыкать чиновники среднего звена, к примеру – из МИД РУз.

Сегодня Франк-Вальтер Штайнмайер уже в роли президента ФРГ совершает официальный визит в Узбекистан. Только вряд ли кто в Ташкенте припомнит западному политику о роли, которую он сыграл для обеспечения безнаказанности виновных в развязывании бойни в Андижане и ее забвения.

Те, кто мог бы это сделать, по-прежнему остаются невъездными в свою страну, а остальные благодаря стараниям таких визитеров, как президент ФРГ, об Андижане уже не помнят…

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1