Галима Бухарбаева / Дилемма Шавката Мирзиёева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев хочет нравиться народу и сохранить старую коррупционную систему управления страной. А еще ни за одни огрехи не хочет нести ответственность, ведь он… хороший…

После расстрела Андижана 13 мая 2005 года, когда по тысячам людей на площади Бобура без предупреждения открыли огонь из БТРов, в этой человеческой толпе была и я, мне было сложно представить, что на это скажет президент Ислам Каримов.

На следующий день, 14 мая, с группой коллег я была уже в соседней Фергане, когда Каримов пришел на экстренную пресс-конференцию в Генпрокуратуру. С отвращением и протестом в душе я смотрела и слушала, как он заявил, что в Андижане «не было сделано ни одного выстрела». Я знала, что там было…

А затем Каримов сказал, что за всё произошедшее в Андижане он сам один несет ответственность… И меня это даже в тот момент немного поразило: я не могла не видеть и не признавать силу характера этого человека.

Если бы не кровавый расстрел, поступок Каримова показался бы очень мужественным, высоким проявлением качеств истинного лидера. Потому что лидер – это тот, кто берет на себя ответственность, и не только тогда, когда отвечать точно не придется, а как раз наоборот, когда надо держать ответ. И не только за себя, а за всю свою команду.

За почти три года нахождения у власти новый президент Шавкат Мирзиёев ни разу не провел ни одной пресс-конференции. Он не выходит к журналистам, ни к местным, ни зарубежным, даже по самому простому поводу. А смог бы он появиться перед прессой после события, как в Андижане, и нести ответ?

Что мы имеем сегодня? Это аудиозапись того, как Мирзиёев распекает назначенных им хокимов за снос частной собственности людей, вопреки Конституции страны, которая гласит, что «частная собственность неприкосновенна».

Мирзиёев называет хокимов Ферганской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей «дураками» и «идиотами» за то, то местные власти в этих регионах, осуществляя программу президента «Благоустроенное село», довели людей до протестов, которые, в свою очередь, получили огласку в СМИ и соцсетях.

Но ясно одно: в свете данных событий президента больше всего волнует его собственный имидж. Он сетует, что в Интернете напротив сообщений о произволе власти и протестах стоит его фото, в происходящем винят его, а не хокимов.

А кого, если не Вас, Шавкат Миромонович? Ведь Вы – президент. Вы назначаете хокимов областей, Вы – гарант соблюдения Конституции Узбекистана.

Зачем Вы этих «дураков» вообще назначили, теперь же у этих «дураков» приняли лишь извинения и оставили на постах?

То есть «дураки», не имеющие и понятия об элементарных правах граждан, будут и дальше управлять регионами, где проживают миллионы людей? Кто за это в ответе?

При этом Мирзиёев не задается вопросом, а нужна ли вообще эта программа «Обустроенное село», если она требует сноса домов узбекистанцев, и без того с трудом сводящих концы с концами?

Почему президент Мирзиёев не подписывает постановления о немедленном прекращении сносов по всей республике и образовании независимой комиссии по оценке ущерба тем, чьи дома уже оказались под руинами?

Почему «Обустроенное село» оказалось прежде всего коммерческим проектом, когда на месте снесенных районов строятся дома, которые затем будут продаваться по рыночной цене? Кто на этом наживается? Почему не устроить финансовую проверку и не предать все ее детали публичной огласке?

Почему не перенаправить средства на настоящее обустройство села? На ремонт дорог, проведение линий электропередачи, водопровода, обеспечение газоснабжения, строительство школ, детсадов, рабочих мест, детских площадок в конце концов!

Оставьте дома собственникам, сами разберутся по поводу их благоустройства, дизайна и красоты!

Нет, президент Мирзиёев лишь просит своих «дураков» (ведь они ему «друзья», как он выражается не раз) сделать так, чтобы и программа работала, и народ был удовлетворен – другими словами: чтобы волки были сыты и овцы целы…

Как это сделать, он не объясняет… Главное – не подставлять его, ведь он ни за что не хочет нести ответственность.

Понимаете, он же не злюка диктатор Ислам Каримов, у него имидж другой: он за народ, он хороший…

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1