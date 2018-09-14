Женский выпуск Ц-1: Можно — без слова «дискриминация»?

Ахтам Шаймарданов предлагает государственную поддержку образования девочек и девушек РУз, но называет это «позитивной дискриминацией», то есть, говоря о женщинах, не обошелся без уничижительного слова – это диагноз?

Галима Бухарбаева

Послабление правящего режима в Узбекистане повлияло на активность граждан. Люди перестают бояться, в том числе открыто высказывать свои идеи и мысли. В Интернете появилось множество форумов, а вместе с ними – людей, ведущих дискуссии и завоевывающих популярность и узнаваемость.

Но очень скоро самой громкой дискуссией в узбекистанском Интернете стала тема о праве мужчины носить бороду, а женщины – хиджаба. При этом выражалось мнение, что государство, не учитывающее этих прав, лишает граждан свобод, гарантированных Конституцией.

Такой итог дискуссии, острой и, очевидно, востребованной в стране, лично вам показался неожиданным или предсказуемым?

На мой же взгляд, обсуждение, а тем более эмоциональное, основанное на убеждениях, личных вопросов посторонних людей – что делать с волосяным покровом: отращивать его у всех на виду или скрывать под платком, – это как минимум проявление невежества и как максимум – тоталитаризма.

Неужели в Узбекистане нет иных проблем? И надо ли с общественной трибуны обсуждать частную жизнь другого человека? Кто вас об этом просит? И зачем за это сидеть в тюрьме? Последний вопрос, конечно же, адресован властям.

Дискуссия о бородах и хиджабах, как и арест ее участников, – это не симптомы состояния общества и власти в Узбекистане – это диагноз.

Общественная мысль в стране сегодня направлена прежде всего на усиление консерватизма, основу которого составляет религия – ислам.

Первым проявлением которого как раз является подавление прав женщин, превращение ее в собственность, вещь. А хиджаб – наглядное доказательство подчинения женщины, определение ее места в общественном строе.

Пользы обществу и стране от облачения женщины в хиджаб, что доказано историей человечества, настоящей и прошлой, нет никакой – это откат в Средневековье. Но это мгновенно, без единого усилия со стороны мужчины утверждает его власть и превосходство. За это они и борются.

Во что превратили воины ислама Сирию и Ирак, построив там «Исламское государство»? Прежде всего они воплотили свои мечты о сексуальной свободе и распущенности до извращенности.

Сотни и тысячи женщин находились в сексуальном плену, маленьких девочек и мальчиков из курдской этноконфессиональной группы езиды продавали на рынках в качестве игрушек для плотских утех.

В Нигерии воины группировки «Боко харам» просто похитили целую школу, около 280 девушек сразу. Естественно, для сексуального рабства.

И именно поэтому во всех дискуссиях, когда мужчины начинают во всю глотку «защищать» права женщин на хиджаб, не дайте себя одурачить. Не ищите там духовность и мораль. Надо слышать там только одно: зов природы и тестостерон. Ничего другого там нет.

Но вопрос не в этом. Что может предложить другая часть общества? И есть ли она? Власть президента Шавката Мирзиёева предложила «гуманный» арест на 15 суток. Что еще?

Отвечая на мою предыдущую статью, проживающий ныне в США эколог и правозащитник Ахтам Шаймарданов, которого я знаю и уважаю еще с наших ташкентских времен, написал, что подавляющее большинство узбекистанцев исповедуют традиционный ислам и опасаться исламизма не следует.

А затем предложил властям страны проводить политику «позитивной дискриминации», то есть предоставлять гарантированное право девочкам и девушкам страны на бесплатное образование.

Отвечая Ахтаму, скажу, что подавляющее большинство традиционных мусульман Узбекистана не определяют политики и вектора развития нашей страны. А когда сторонники «бороды и хиджаба» захватят ее, они будут традиционно батрачить на них или же составлять толпы беженцев, как раз пытающихся спасти своих женщин и детей от сексуального насилия воинов ислама.

Что же касается использования Вами, уважаемый Ахтам, слова «дискриминация», предлагая при этом хорошее и позитивное – как образование для девочек, то тут читается не просто оговорка, а выражение закостенелого отношения к женщинам как к иным, но однозначно неравным существам.

Но тут Вы не одиноки. Подобным образом о женщинах пишут практически все в Узбекистане.

Прочитайте заголовки материалов на женскую тему государственного информагентства УзА: «Здоровая женщина – опора нации», «Выставка, посвященная милым женщинам», «Здоровая женщина – здоровое поколение», «Диалог с женщинами», «Женщинам –почет и уважение», «Внимание к женщинам – внимание к будущему», «Женщина и спорт» и т. д.

Без смеха читать невозможно, без слез тоже…

Выделение женщин в некий иной класс, требующий особого отношения, пусть продиктованного из самых добрых побуждений, по-прежнему отражает бесправность и хрупкость ее положения в обществе.

И проблема в том, что такое положение может измениться очень быстро – все зависит от того, куда подует ветер, ведь собственного стержня, опорных колонн женская часть общества Узбекистана практически не имеет.

Но их надо приобретать. И первым шагом к этому станет формирование равноправного отношения к женщинам в умах хотя бы самых прогрессивных представителей узбекистанского общества. А также смелость, чтобы осадить нападки сторонников «бороды и хиджаба» в дискуссиях виртуальных и реальных: пусть носят, если им нравится, и то и другое — сами.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1