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    • Узбекистан

    Генпрокуратура РУз возбудила дело против обидчика индийского инвестора

    Индийский бизнесмен Прем Назир получил надежду на возвращение вложенных в Узбекистан более 1 млн долларов.

    Предприниматель Прем Назир в Ташкенте; фото: архив Назира
    Предприниматель Прем Назир в Ташкенте; фото: архив Назира

    Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против ташкентского предпринимателя, собственника компании «Tibbiyot Dunyosi» Аслама Буриева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

    В основу дела легло невыполнение обязательств по контракту, заключенному с бизнесменом из Индии и собственником сингапурской компании «PROFIL TRADING PTE LTD» Премом Назиром.

    Назир в 2015 году поставил в Узбекистан по заказу компании Буриева вакцину против гепатита на сумму 1 097 580 долларов США.

    Первая страница контракта компании Назира с «Tibbiyot Dunyosi»
    Первая страница контракта компании Назира с «Tibbiyot Dunyosi»

    С тех пор индиец не мог вернуть свои деньги, а его узбекистанский партнер стал заявлять о том, что поставка вакцины была гуманитарной помощью.

    По словам Према Назира, кардинальную помощь в решении дела о мошенничестве Буриева оказала публикация 3 мая на сайте Ц-1 материала: «Миссия невыполнима: индийский инвестор не может вернуть деньги в Узбекистане».

    После огласки данным делом заинтересовалась Генпрокуратура Узбекистана. Индийский предприниматель в интервью Ц-1 сообщил, что его партнер Буриев продолжает настаивать, что компания, зарегистрированная в Сингапуре, оказывала гуманитарную помощь…

    Но Назир со смехом отметает этот довод: у него находятся все документы, указывающие на детали и условия поставки медикаментов в Узбекистан, – там нет ни слова о благотворительности, а точно указана сумма денег, которую узбекская сторона должна была заплатить.

    Сотрудничество индийского и ташкентского бизнесменов началось в 2014 году: Буриев заказал компании Назира вакцину индийского производителя «SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT.LTD».
    В декабре 2014 года вакцину привезли в Узбекистан, а компания Назира получила оплату в сумме 105 600 долларов США.

    «После удачной сделки отношения между нами стали очень доверительными, он называл меня своим другом. Тогда я не подозревал, что удачный первый контракт – не более чем наживка», – рассказал Назир в первом интервью Ц-1.

    Источник:Ц-1
    Темы: Инвестиции в Узбекистан, Инвестиции в Центральной Азии, Экономика Узбекистана
    Теги: инвестиции в Узбекистан Прем Назир Узбекистан
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