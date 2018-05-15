Генпрокуратура РУз возбудила дело против обидчика индийского инвестора

Индийский бизнесмен Прем Назир получил надежду на возвращение вложенных в Узбекистан более 1 млн долларов.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против ташкентского предпринимателя, собственника компании «Tibbiyot Dunyosi» Аслама Буриева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

В основу дела легло невыполнение обязательств по контракту, заключенному с бизнесменом из Индии и собственником сингапурской компании «PROFIL TRADING PTE LTD» Премом Назиром.

Назир в 2015 году поставил в Узбекистан по заказу компании Буриева вакцину против гепатита на сумму 1 097 580 долларов США.

С тех пор индиец не мог вернуть свои деньги, а его узбекистанский партнер стал заявлять о том, что поставка вакцины была гуманитарной помощью.

По словам Према Назира, кардинальную помощь в решении дела о мошенничестве Буриева оказала публикация 3 мая на сайте Ц-1 материала: «Миссия невыполнима: индийский инвестор не может вернуть деньги в Узбекистане».

После огласки данным делом заинтересовалась Генпрокуратура Узбекистана. Индийский предприниматель в интервью Ц-1 сообщил, что его партнер Буриев продолжает настаивать, что компания, зарегистрированная в Сингапуре, оказывала гуманитарную помощь…

Но Назир со смехом отметает этот довод: у него находятся все документы, указывающие на детали и условия поставки медикаментов в Узбекистан, – там нет ни слова о благотворительности, а точно указана сумма денег, которую узбекская сторона должна была заплатить.

Сотрудничество индийского и ташкентского бизнесменов началось в 2014 году: Буриев заказал компании Назира вакцину индийского производителя «SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT.LTD».

В декабре 2014 года вакцину привезли в Узбекистан, а компания Назира получила оплату в сумме 105 600 долларов США.

«После удачной сделки отношения между нами стали очень доверительными, он называл меня своим другом. Тогда я не подозревал, что удачный первый контракт – не более чем наживка», – рассказал Назир в первом интервью Ц-1.