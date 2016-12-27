Главную елку Узбекистана выселили с площади Мустакиллик

Перенос новогодних гуляний в малоизвестный парк далеко от центра Ташкента связывают с местом работы нового президента Узбекистана.

26 декабря на площадке у парка «Анхор-Локомотив» в Ташкенте зажгла огни главная елка страны.

Полюбоваться на зимнюю красавицу пришли сотни горожан. Несмотря на прохладную погоду, на сцене выступили звезды узбекской эстрады. За безопасностью следила целая армия стражей порядка.

Чтобы не мешать президенту

В этом году впервые за всю историю независимого Узбекистана главная елка страны расположилась не на площади Мустакиллик (независимость – узб.).

Народные гулянья было решено перенести в район парка «Анхор-Локомотив», открывшегося летом 2016 года. Специально для этого площадку с левой стороны парка в рекордные сроки заасфальтировали и оградили забором.

Парк «Анхор-Локомотив» курирует компания «Узбекистон темир йуллари», председателем правления которой является новоназначенный первый вице-премьер Ачилбай Раматов.

Перенос елки связывают с новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и его командой.

Мирзиёев, по некоторым данным, в ранге президента временно разместился на втором этаже Сената Олий Мажлиса аккурат на площади Мустакиллик. Вероятно, его не устроила перспектива шумного соседства, поэтому елку перенесли в другое место.

К слову, на центральной площади Ташкента елка все-таки появилась, но исключительно в эстетических целях. Массовые культурные мероприятия под окнами президента проходить не будут.

Главная, но не лучшая

26-метровая искусственная елка в диаметре достигает 7,7 метра. Она украшена новогодними игрушками и гирляндами, привезенными специально из России. Вокруг елки на площади 4,4 гектара сооружена сцена для артистов, детские аттракционы, ярмарка новогодних сувениров и объекты общепита.

Пользователи в социальных сетях отмечают, что главная елка страны не впечатляет размерами. Для сравнения они приводят елки, установленные в других районах Ташкента, а также в областных центрах Узбекистана.

Горожане возмущаются также местом проведения народных гуляний. К парку на улице Шайхантахур не ходят автобусы и метро, поэтому приходится либо идти от дальних остановок пешком, либо брать такси.

Улицу Шайхантахур на участке от пересечения с улицами Абдуллы Кадыри и Зульфии-ханум на время новогодних каникул сделали пешеходной. Но из-за недостаточного количества парковочных мест «пешеходная зона» в вечернее время забита машинами.

Программа развлечений

По периметру парковая зона огорожена двойным кордоном милиции. Чтобы попасть под елку, придется пройти две рамки металлодетектора. Милиционеры оперативно проверяют пришедших гостей. Елка внутри периметра тоже окружена милиционерами.

Главный объект внимания молодежи – отнюдь не елка, а сцена, где выступают артисты отечественной эстрады. Стоит отметить, что при температуре 5 градусов тепла певцы одеты в довольно легкие эстрадные наряды. Они поют под фонограмму популярные праздничные мелодии. Увы, далеко не новогодние.

Дети толпятся вокруг аттракционов и надувного замка – типично летних развлечений. Рядом дымится на углях шашлык. Сотрудники милиции греются по соседству – в миниатюрном замке.

Гости из любопытства заходят в соседний парк «Анхор-Локомотив», где снуют продавцы вареной кукурузы, сладкой ваты и попкорна.

Здесь же расположен крытый развлекательный комплекс с первой в республике площадкой для лазерных боев, самой большой трассой для картинга и катком с синтетическим покрытием.

Посетители лениво обходят аттракционы, фотографируются на фоне ярких огней и возвращаются к выходу. Праздник праздником, а завтра на работу.

Новогодние гулянья продлятся в Ташкенте до 8 января. Информации о часах работы парков и рекреационных зон в хокимияте не предоставили.

Годом ранее главная елка страны на площади Мустакиллик гасила огни в 19.00, после чего милиционеры разгоняли пришедших гостей.