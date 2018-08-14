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    GM Uzbekistan две недели не продает автомобили в ожидании роста цен

    Концерн GM Uzbekistan официально приостановил продажи автомобилей в ожидании роста цен. Дилерские центры прекратили реализацию автомобилей с конца июля.

    Машины GM Uzbekistan; фото: Спутник Узбекистан
    Машины GM Uzbekistan; фото: Спутник Узбекистан

    В пресс-службе компании объяснили это решение «неопределенностью» в связи с новой политикой ценообразования.

    30 июля было анонсировано повышение с 1 августа цен на автомобили в среднем на 14%. Затем решение было отозвано под натиском общественного мнения.

    Однако компания лишь отсрочила рост цен, предположительно, до 1 сентября.

    На авторынках Узбекистана с конца июля подержанные автомобили подорожали на 15–20%.

    Темы: GM Uzbekistan, Авто и дороги в Центральной Азии, Экономика Узбекистана
    Теги: GM-Uzbekistan автомобили автопром Узбекистан
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