GM Uzbekistan две недели не продает автомобили в ожидании роста цен

Концерн GM Uzbekistan официально приостановил продажи автомобилей в ожидании роста цен. Дилерские центры прекратили реализацию автомобилей с конца июля.

В пресс-службе компании объяснили это решение «неопределенностью» в связи с новой политикой ценообразования.

30 июля было анонсировано повышение с 1 августа цен на автомобили в среднем на 14%. Затем решение было отозвано под натиском общественного мнения.

Однако компания лишь отсрочила рост цен, предположительно, до 1 сентября.

На авторынках Узбекистана с конца июля подержанные автомобили подорожали на 15–20%.