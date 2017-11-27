Города Узбекистана мучаются с разработкой логотипа

Туристический логотип Бухары – крылатый верблюд – разочаровал бухарцев, а Фергану разоблачили в плагиате символа города.

Правительство Узбекистана возлагает надежды на развитие в стране туризма. У туристических городов стали появляться логотипы.

В минувшую пятницу пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана сообщила, что в Бухаре наконец-то появился свой туристический логотип (бренд). Соответствующим решением 18 ноября его утвердил хоким области Уктам Барноев.

Как говорится в сообщении, оно «принято на основе результатов исследования, изучения мнений известных историков, интеллигенции, представителей народа и актива, имеющего высокий авторитет и уважение населения, а также рекомендаций областной творческой группы по разработке туристического бренда».

Однако сам «народ» поспешил выразить свое мнение в социальных сетях. Практически во всех комментариях в Facebook звучит разочарование. Пользователи считают, что картинка выполнена небрежно, и просят изменить туристический бренд, пока еще не поздно.

По своей сути создатели фирменного символа Бухары, о которых в официальном сообщении не говорится, не сделали ничего уникального. Животное, представленное на логотипе, – это крылатый верблюд, украсивший герб города в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия.

Сходство одного с другим очевидно. Однако не до конца понятно, каким образом туристический логотип отражает «высокий туристический потенциал последовательно развивающегося Узбекистана».

Жители города считают, что Бухара, имеющая богатую историю, заслуживает лучшего. А логотип получился бы гораздо привлекательнее, если бы при его разработке учитывалось мнение общественности.

На самом же деле открытый творческий конкурс на создание туристического бренда для Бухарской области был объявлен еще в 2015 году. Принять в нем участие приглашались все желающие.

Подвести его итоги планировали 4–5 сентября того же года объявлением победителей и вручением им призов – ноутбука, планшета и фотоаппарата за 1-е, 2-е, и 3-е места соответственно.

Однако на призыв откликнулись не многие. В результате работа в этом направлении была приостановлена и возобновилась только в этом году.

Логотип Ферганы оказался плагиатом

Но настоящий скандал в туристической сфере Узбекистана разразился несколькими днями ранее.

22 ноября российские СМИ распространили информацию о том, что представленный в начале месяца туристический бренд Ферганской области оказался настоящим плагиатом.

Он является практически точной копией одной из концепций, прошедших в финал конкурса Национального туристического бренда России. А отличается от оригинала лишь цветовым оформлением.

После выявления плагиата хокимият Ферганской области отменил ранее принятое решение об утверждении логотипа и даже подал в суд на его автора.

Госкомтуризм же предложил объявить новый конкурс и ввести порядок, при котором хокимияты областей при отборе и утверждении местных туристических логотипов (брендов) будут согласовывать проекты с Госкомтуризма и Минкультуры, а также с Агентством по интеллектуальной собственности.