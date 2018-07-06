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    • Узбекистан

    Госкомтуризм РУз впервые признал наличие проблем в отрасли

    При создании Стратегии развития туризма в Узбекистане до 2030 года будут предусмотрены хронические проблемы, препятствующие развитию отрасли.

    Автостопом по Узбекистану - приключения начинаются! Фото: Ц-1
    Автостопом по Узбекистану; фото: Ц-1

    Государственный комитет по развитию туризма РУз впервые признал наличие большого количества проблем, из-за которых в страну «не едет массовый турист». В частности, это высокие цены на авиабилеты и закрытый авиарынок, визовые ограничения и система регистрации туристов, а также слабая транспортная инфраструктура, перечисляет Kun.uz.

    Госкомтуризм сетует на отсутствие агрессивной пиар-стратегии по привлечению путешественников. Кроме того, туристы жалуются на сложности при прохождении таможенного и паспортного контроля при пересечении госграницы.

    В мае нынешнего года ведомство признало, что цифры о ежегодном посещении Узбекистана 2,5 млн туристов завышены в десятки раз.

    Темы: Туризм, Узбекистан
    Теги: проблемы стратегия туризм Узбекистан
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