Госкомтуризм РУз впервые признал наличие проблем в отрасли

При создании Стратегии развития туризма в Узбекистане до 2030 года будут предусмотрены хронические проблемы, препятствующие развитию отрасли.

Государственный комитет по развитию туризма РУз впервые признал наличие большого количества проблем, из-за которых в страну «не едет массовый турист». В частности, это высокие цены на авиабилеты и закрытый авиарынок, визовые ограничения и система регистрации туристов, а также слабая транспортная инфраструктура, перечисляет Kun.uz.

Госкомтуризм сетует на отсутствие агрессивной пиар-стратегии по привлечению путешественников. Кроме того, туристы жалуются на сложности при прохождении таможенного и паспортного контроля при пересечении госграницы.

В мае нынешнего года ведомство признало, что цифры о ежегодном посещении Узбекистана 2,5 млн туристов завышены в десятки раз.