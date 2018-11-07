Greenpeace следит за проектом АЭС в Узбекистане

Почему РУз следует отказаться от строительства АЭС и что будет рассматриваться на общественных слушаниях по этому проекту – рассказал Ц-1 Рашид Алимов из энергетической программы российского Greenpeace.

По информации Кремля, проект строительства российской компанией «Росатом» первой в Узбекистане автомной электространции (АЭС) предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами, «отвечающими современным требованиям в области безопасности».

Первый энергоблок станции планируется запустить через 10 лет, до конца 2028 года. А второй – в 2030 году.

АЭС в Узбекистане будет строиться по образцу существующей в России Нововоронежской АЭС-2.

Во время визита 19 октября в Узбекистан президента России Владимира Путина он совместно с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрел макет будущей атомной электростанции. Затем лидеры приняли участие в церемонии запуска строительства АЭС в стране, одновременно нажав на символическую кнопку.

Информация о строительстве АЭС в Узбекистане вызвала споры в стране, узбекистанцы до сих не имеют информации о точном расположении будущей странции: первоначально сообщалось, что она появится на водохранилище Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей, потом — на озере Айдаркуль на границе Джизакской и Навоийской областей.

Пресс-служба Кремля утверждает, что АЭС будет строиться в Навоийской области, официальный Ташкент на этот счет ничего не сообщает.

С одной стороны, Узбекистан на самом деле испытывает острый дефицит электроэнергии, а с другой – страна начинает развивать возобновляемую энергетику.

Рашид Алимов, руководитель проекта энергетической программы российского Greenpeace, в интервью Ц-1 рассказал, что узбекистанцев беспокоит проект АЭС, и они пишут письма в их организацию в поисках ответов.

«На все обращения мы отвечаем, что пока существует только межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном.

Детально о станции можно говорить, когда на общественных слушаниях будет представлена оценка воздействия АЭС на окружающую среду. Как только в прессе появятся сообщения об этом – дайте знать», – говорит Алимов.

Но, по его словам, позиция Greenpeace неизменна: атомная станция – это очень дорогой и опасный способ получения энергии, и экологическая организация протестует против строительства АЭС во всем мире.

«На любом этапе отказаться от станции выгоднее, чем ее строить и запускать, а потом платить за переработку ядерных отходов. Узбекистанским властям хочу напомнить, что проекты по строительству АЭС замораживались и на более продвинутых стадиях», – продолжает эксперт.

В Узбекистане планируется построить реактор ВВЭР-1200, который является одной из новейших разработок «Росатома».

По словам эколога, и при строительстве таких энергоблоков (Ленинградская АЭС-2, Белорусская АЭС), и при эксплуатации (Нововоронежская АЭС – отказ электрогенератора) происходят различные инциденты.

Будут ли общественные слушания в Узбекистане?

Эксперт призвал узбекистанцев готовиться к общественным слушаниям, которые должны состояться перед стартом строительства станции, и изучить доступные в Интернете материалы с аналогичных мероприятий в России, Беларуси и Финляндии.

Общественные слушания – признанный мировым сообществом инструмент, когда жители региона могут ознакомиться с документами и высказать свое мнение относительно проекта.

«В оценке воздействия АЭС на окружающую среду надо обратить внимание и на варианты землетрясения, учитывая сейсмоопасность региона», – предостерегает Алимов.

На вопрос Ц-1, как будут проходить слушания в далеком от демократичных обсуждений Узбекистане, эксперт ответил, что на дефицит инструментов получения информации жалуются и в России, и в Беларуси. Но тем не менее стоит попытаться получить информацию и таким способом.

АЭС – дорогое удовольствие

Greenpeace – глобальная независимая организация, борющаяся за охрану природы и окружающей среды, долгие годы протестует против строительства новых атомных станций и выступает за закрытие существующих.

В качестве наглядного примера приводятся аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году (Украина) и на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011-м.

На сайте Greenpeace публиковались результаты поездки в Брянскую область России, оказавшейся в зоне воздействия Чернобыльской катастрофы, и через 30 лет вода и почва остаются загрязненными радиацией…

«Официально загрязненные территории есть и на Кургальском полуострове на берегу Финского залива, примерно в тысяче километров от ЧАЭС. После аварии был введен запрет на использование некоторых видов сельского хозяйства в Великобритании и Скандинавских странах», – перечисляет Алимов.

Но даже и станция, которая работает без эксцессов, загрязняет радионуклидами воздух и воду.

«У атомных станций есть разрешение на выброс в окружающую среду, но в наличии таких выбросов нет ничего хорошего. Существуют западные научные исследования, демонстрирующие, что лейкемия у детей в районах размещения АЭС встречается чаще, чем в районах, где нет атомных электростанций», – отметил наш собеседник.

Ключевой момент функционирования любой АЭС – хранение ядерных отходов.

К 2022 году в мире, как ожидается, накопится 450 тысяч тонн ядерных отходов. Самые опасные – продукты «выгорания» топливных стержней. Так называемое отработавшее ядерное топливо.

При сбое в работе системы теплоотвода стержни могут разогреться до 2500 градусов. И тогда начинается расплавление активной зоны, что и произошло в марте 2011 года на японской АЭС «Фукусима-1».

Радиоактивные отходы остаются опасными длительный срок, который намного больше тех периодов, которыми оперируют люди при планировании своей жизни.

«Постепенно требования к хранению отходов становятся более жесткими, и можно предположить, что хранение будет постоянно дорожать. Получая энергию сейчас, мы перекладываем ответственность на грядущие поколения», – предостерегает руководитель проекта энергетической программы российского Greenpeace.

В конце интервью Алимов призвал власти Узбекистана развивать возобновляемую энергетику, а также изучить опыт отказа Германии и ряда других стран от АЭС и развития альтернативных источников энергии.