Россия, как в годы СССР, берется за экономику Узбекистана

Итогом визита Владимира Путина в Ташкент стало укрепление «стратегических и союзнических» отношений между странами, по сути, Россия взяла экономику Узбекистана на буксир.

В рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 18–19 октября подписано свыше 800 документов на общую сумму более 27 млрд долларов США.

Договоренности лидеров двух стран коснулись практически всего, что можно себе представить, – от сельского хозяйства до космоса, от станков до военной техники и создания новой отрасли – атомной энергетики.

Вместе с этим, Россия взялась за модернизацию РУз путем восстановления всех тех кооперационных связей, что были утрачены после распада СССР.

В первую очередь это касается энергетики и промышленности, которые в Узбекистане за время независимости пришли в упадок.

И это неудивительно. Все хозяйственные цепочки и инфраструктура создавались во времена Союза с расчетом на единую систему кооперации всех регионов.

После распада СССР это взаимодействие распалось, и Узбекистану не удалось найти альтернативу.

По мнению эксперта по странам Центральной Азии и Российского совета по международным делам, политолога Никиты Мендковича, распад Советского Союза и его экономического пространства фактически отбросил развитие Узбекистана назад.

«Ускоренный экономический рост [для стран ЦА] возможен теперь либо по мере восстановления советских хозяйственных связей и цепочек производства, либо за счет строительства предприятий-дублеров, что не может себе позволить большинство государств», – объясняет политолог выбор Узбекистана в пользу интеграционных процессов с РФ.

Почему Россия?

О зарубежных инвестициях в Узбекистан с приходом к власти Шавката Мирзиёева говорится очень много. Необходимость их привлечения превратилась уже в своеобразную мантру для властей республики. Но, как известно, сколько ни говори «халва» – во рту слаще не станет.

Каждый свой зарубежный визит глава Узбекистана сопровождает агитационной программой для бизнеса, где не скупится раздавать личные гарантии неприкосновенности капитала. Так было и в США, и во Франции…

Несмотря на это, западные инвесторы в Узбекистан не спешат. По крайней мере в том количестве, как того хотелось бы узбекской стороне.

Независимый узбекский политолог, колумнист Московского центра Карнеги Рафаэль Саттаров говорит, что западный бизнес будет вкладывать большие инвестиции в те страны, где есть твердые гарантии неприкосновенности их имущества, причем гарантии в рамках закона.

«Политики могут приглашать сколько угодно, но если страна не создаст реальный и здоровый инвестклимат, то никто не будет приходить ради красного словца», – утверждает он.

По мнению политолога, над Узбекистаном еще долго будет висеть тень «дела TeliaSonnera». И чиновники страны должны улучшить репутацию конкретным изменением инвестиционной обстановки. Ведь одних только слов, хоть и исходящих от первого лица государства, недостаточно.

С Россией – в третьи страны

Но проблема вряд ли заключается лишь в этом. Свою роль играют и неэффективная система менеджмента, и коррупция, и отсутствие независимых судов.

Но и, конечно же, на Западе довольно высока конкуренция. Там востребована либо готовая продукция, которая сможет быть достаточно конкурентоспособной, либо сырье.

Узбекистану невыгодно выполнять роль сырьевого придатка: слишком высоки политические амбиции. При этом очевидно, что в ближайшее время самостоятельно страна не сможет предложить Западу конкурентоспособную готовую продукцию.

Однако это возможно с Россией, которая продолжает сохранять инвестиционное лидерство в стране.

«В дальнем зарубежье нас никто не ждет с распростертыми объятиями и выгодными контрактами, именно поэтому мы должны строить хозяйственные связи и цепочки производства своим умом», – считает Мендкович.

Отчасти это подтвердил сам Мирзиёев, выступая на узбекско-российском форуме.

«…У нас есть очень много проектов, чтобы совместно выходить на третьи страны, на третьи рынки. Всё, что мы сегодня планируем, – для того, чтобы мы создавали конкуренцию, чтобы наша выпускаемая продукция была конкурентоспособной», – сказал Шавкат Мирзиёев на форуме межрегионального сотрудничества, прошедшем в рамках визита Владимира Путина.

Зачем это России?

Если выгода для Узбекистана ясна, то в чем же она заключается для России?

Эксперт Российского центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук в статье для агентства «Спутник» напомнил заявление Владимира Путина, сделанное накануне визита в Узбекистан на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Когда Путин по сути отмахнулся от Запада и сказал, что связи и процессы на Востоке гораздо важнее и интереснее для России.

«Объективно сегодня проявлен сильный геополитический импульс Москвы вернуться на каких-то новых основаниях в государства Центральной Азии», – считает Николайчук, анализируя сказанное российским президентом.

Узбекистан является отличной площадкой для этого, и у России в данный момент сложилась удобная обстановка для активизации с учетом разногласий с западными странами.

По мнению Мендковича, РФ заинтересована в Узбекистане как в партнере по производственным цепочкам для создания общей конечной продукции.

Кроме того, Узбекистан – крупнейший в Центральной Азии рынок сбыта и еще долго будет оставаться одним из доноров рабочей силы.

«Стратегический интерес России в регионе – стабильность и сокращение угроз. Пространство бывшего СССР за счет транспортных, экономических и хозяйственных связей остается общим, и не в интересах Москвы допускать где-либо ухудшение ситуации, что может сказаться на ней самой», – говорит эксперт.

Активизировались и США

Несмотря на традиционное влияние России в Центрально-Азиатском регионе, он находится и в пределах интересов другого важного политического игрока – США.

Буквально сразу же после визита Путина во вторник в Ташкенте 22 октября прошел ежегодный узбекско-американский бизнес-форум, который посетила председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

В своем выступлении она дала понять, что Штаты готовы посоревноваться с русскими по инвестиционному сотрудничеству с Узбекистаном.

«Вчера мы узнали очень важный факт, что русские подписали больше соглашений. Мы решили, что можем подписать больше соглашений, чтобы повысить уровень инвестиций и торговли. Наши меморандумы с Узбекистаном – это только начало, мы движемся только вперед», – сказала она.

По ее словам, американские компании готовы вложить в узбекские проекты свыше 9 млрд долларов.

А это может стать новым витком конфронтации между Россией и США, которая, скорее всего, «зацепит» и Узбекистан.

«Не станет ли Ташкент заложником российско-американских отношений и не подпадет ли под действия закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), позволяющего министерству финансов США вводить санкции против компаний и физлиц, заключивших значительные сделки с российскими военными экспортерами или представляющими их интересы людьми, за тесное военное сотрудничество с Россией?» – задается вопросом Саттаров.

Эксперт считает, что подобные риски существуют, а гарантий, что данный закон не будет применен к постсоветским странам, никто не давал.