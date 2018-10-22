Ядерная экспансия: Россия стремится к мировому лидерству в атомной отрасли

Россия готова строить АЭС по всему миру, не скрывая, что стремится к глобальному лидерству в этой отрасли. Помимо Узбекистана страна разрабатывает еще 36 энергоблоков в 12 странах.

Россия нашла верный способ для усиления своего влияния и присутствия за рубежом за счет строительства атомных электростанций, оставаясь преемницей СССР в данном вопросе.

Впрочем, нынешняя активность государственной корпорации «Росатом» превзошла амбиции СССР: если до 90-х годов прошлого века Москва строила энергоблоки в ГДР, Болгарии, Финляндии, Чехословакии, Венгрии и на Кубе, то в настоящее время Россия охватывает мирным атомом 12 стран мира, сооружая 36 энергоблоков.

Как правило, Россия, строя атомные электростанции в странах третьего мира, предоставляет выгодный кредит с отсрочками, что делает выгодным предложение о строительстве АЭС. Общая стоимость кредитного портфеля зарубежных заказов превышает 150 млрд долларов США.

Российское издание «Экономика сегодня» поясняет, что многим странам изначально достаточно сложно найти столь крупные средства, поэтому они готовы либо реализовывать проект с привлечением заемных средств, либо решают вовсе отказаться от АЭС.

Еще один интерес Москвы: экспорт ядерного топлива (РФ охватывает 17% мирового рынка) и услуг в области обогащения природного урана, она также занимается геологоразведкой и добычей урана за рубежом, созданием исследовательских центров.

«Аккую» (Турция)

Первую турецкую АЭС «Аккую» должны открыть в 2022 году в провинции Мерсин на юго-востоке страны. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков.

Смета проекта оценивается в 22 млрд долларов. Стройка дважды приостанавливалась: после аварии на японской «Фукусиме» в 2011 году и при обострении российско-турецких отношений в 2016-м, когда самолет Вооруженных сил РФ был уничтожен турками.

Анкара проигнорировала «экологические» протесты внутри страны, хотя турецкий закон «Об оливковых рощах» запрещает строительство сооружений в радиусе трех километров от этих насаждений и ближе, чем на сто метров, от берега моря.

Российский проект не вписывается в данные требования.

Тайваньская АЭС (Китай)

Запуск первого энергоблока Тайваньской АЭС в Китае состоялся в декабре 2005 года, а четвертого – намечен на декабрь 2018-го.

Пятый и шестой блоки Китай начал строить по своему проекту. Сейчас Россия и КНР ведут переговоры о совместном возведении седьмого и восьмого блоков Тайваньской АЭС.

Экологи предупреждали об опасности строительства АЭС, и в августе 2018-го правительство Тайваня объявило о намерении сделать остров полностью безъядерным и вывести из эксплуатации все свои АЭС к 2025 году.

АЭС «Куданкулам» (Индия)

Для строительства АЭС «Куданкулам» с двумя реакторами Дели был выделен кредит в 2,6 млрд долларов. Соглашение о строительстве стороны подписали еще в 1998 году.

Первый энергоблок передали Индии в августе 2016 года, второй – 31 марта 2017-го. В 2020–2021 годах будут запущены третий и четвертый энергоблоки, построенные опять-таки на российские кредиты.

«Дорожная карта» по сотрудничеству в атомной энергетике между странами предусматривает строительство 12 энергоблоков на территории Индии, из которых только на площадке «Куданкулам» может быть до 8 энергоблоков. В настоящее время идет выбор площадки для новой АЭС.

АЭС «Бушер» (Иран)

Строительство АЭС в Иране начинали немцы в 1975 году, которые заморозили проект после исламской революции. «Росатом» продолжил строительство в 1995-м, а в 2013 году Тегерану был передан первый энергоблок. Строительство этой АЭС называли самым сложным в мире: российским специалистам пришлось встраивать в сооружения немцев реактор ВВЭР-1000.

Сейчас строятся вторая и третья очереди атомной электростанции. Впрочем, судьба «Бушера» может оказаться под угрозой, в случае, если западные санкции лишат Иран права даже на «мирный атом».

Островецкая АЭС (Белоруссия)

Белоруссия, которая серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС (Украина) в 1986 году, не отказывается от планов развития атомных электростанций.

Работы по строительству двух энергоблоков АЭС ведутся недалеко от города Островец Гродненской области. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020-м. На сооружение АЭС РФ предоставила Белоруссии кредит в $10 млрд. Предполагается, что он покроет 90% затрат из 11 млрд долларов на сооружение АЭС.

Серьезное беспокойство строительство АЭС вызывает у Литвы – в Вильнюсе даже проходил ряд пикетов с требованием не допустить запуска станции.

Больше всего вопросов у экологов вызывает место строительства: площадку выбрали между рекой Вилия и ее притоком – рекой Газяркой. Стройка находится в зоне плоскостного смыва, и диффузная радиация будет проникать в воду.

АЭС «Ханхикиви» (Финляндия)

Возведение одноблочной АЭС «Ханхикиви» в Финляндии началось в 2016 году, хотя разрешение на строительство так и не получено. Против строительства АЭС в Финляндии протестуют экологи, политики и местное население. Главная претензия: не решены проблемы с отработавшим ядерным топливом – с его долговременной изоляцией.

Доля «Росатома» в этом проекте составляет 34%.

Есть сомнение, что АЭС заработает в 2024 году. По оценкам экспертов, к 2035 году Финляндия должна перейти на безуглеродную энергетику, значит, надо искать какую-то альтернативу АЭС.

АЭС «Пакш» (Венгрия)

Первый энергоблок венгерской АЭС «Пакш» ввели в эксплуатацию в 1983 году. Сейчас Россия достраивает советский проект, работая над пятым и шестым энергоблоками?

Стоимость проекта по сооружению третьей очереди оценивается в 12,5 млрд евро. Запуск новой очереди намечен на конец 2018 год. При этом Россия согласилась оплатить 80% расходов, предоставив Венгрии кредит.

ЕС пытается заставить Венгрию отказаться от проекта, но в Будапеште не желают идти на сделки с Брюсселем, который хочет вынудить их снизить объемы генерации атомной энергии.

АЭС «Эд-Дабаа» (Египет)

Атомная электростанция будет сооружена на севере страны, в 3,5 км от Средиземного моря (в районе г. Эль-Аламейн). Старт работ по строительству АЭС запланирован на 2019 год, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Большая часть проекта стоимостью 30 млрд долларов США кредитуется Москвой.

Первая египетская АЭС будет включать четыре энергоблока. Агентство Bloomberg называет строительство АЭС в Египте стремлением Кремля укрепить свое влияние в этом «неспокойном регионе».

Также Россия возьмет на себя охрану египетской АЭС от посягательств боевиков. Существуют серьезные опасения, что боевики ИГ после окончательного поражения в Сирии могут прорваться на египетский Синай или в соседнюю с Египтом Ливию.

АЭС в Узбекистане

19 октября во время визита президента России Владимира Путина в Ташкент был дан символический старт строительству первой в Узбекистане и Центральной Азии АЭС.

Решение принималось без согласования с гражданами Узбекистана, официальные СМИ передают лишь скупые сведения, нет даже информации о месторасположении будущей станции.

В Кремле же сообщают, что АЭС будет воздвигнута в Навоийской области и соответствующее соглашение между странами было подписано в сентябре этого года. Это означает, что АЭС может появиться или в Бухарской области – у Тудакульского водохранилища, или в Джизакской – у озера Айдаркуль: оба водных объекта граничат с Навоийской областью.

Первый энергоблок станции планируется запустить через 10 лет, до конца 2028 года, а второй – в 2030-м.

АЭС в Узбекистане будет строиться по образцу существующей в России Нововоронежской АЭС-2, и главы двух государств ранее осмотрели макет будущей атомной электростанции.