В Узбекистане все еще нет ясности по поводу расположения первой АЭС

Президенты РУз и РФ нажали символическую кнопку, дав тем самым старт проекту строительства АЭС в Узбекистане. Однако интрига по поводу ее дислокации сохраняется.

В рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 19 октября был дан старт проекту по возведению на территории республики первой атомной электростанции.

Церемония проходила дистанционно и носила сугубо символический характер. В момент нажатия кнопки президенты находились в Ташкенте. В прямом эфире за этим процессом могли наблюдать зрители канала «Узбекистон 24».

В формате видео-конференц-связи к главам двух государств присоединились заместитель премьер-министра РУз Алишер Султанов и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По сообщению онлайн-издания Газета.uz, в это время они находились в Джизакской области.

Однако, как оказалось, это совсем еще не значит, что АЭС будет располагаться именно здесь. Под ее строительство было выделено несколько площадок, где специалистам предстоит изучить сейсмологические, геологические и экономические данные.

По словам Алишера Султанова, видеомост с Ташкентом они как раз вели с одной из таких площадок.

«Мы готовы вместе с нашими узбекскими друзьями приступить к изыскательским работам, выбору площадки. Главный критерий здесь – безопасность и полное соответствие всем международным нормам и правилам МАГАТЭ», – сказал Алексей Лихачев.

О предположительном месте дислокации будущей АЭС было объявлено 9 октября на конференции в Ташкенте с участием «Росатома» и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Тогда было заявлено, что она будет располагаться на Тудакульском водохранилище – между Бухарской и Навоийской областями.

Ц-1 сообщал о беспокойстве среди населения Бухары: люди возмущались, что подобные решения принимаются «в верхах» без участия самих граждан.

Позднее в отсутствие какой-либо официальной информации или комментария по этому поводу в Сети стали распространяться слухи о возможном переносе площадки на озеро Айдаркуль, что находится между Навоийской и Джизакской областями.

Но сайт пресс-службы президента России сообщает, что совместная АЭС будет построена в Навоийской области Узбекистана, и соответствующее межправительственное соглашение было подписано еще в сентябре в Москве. А значит, возможны оба варианта: и Айдаркуль, и Тудакуль (озеро и водохранилище расположены на границе с Навоийской областью).

По информации Кремля, проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами, «отвечающими современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности».

Первый энергоблок станции планируется запустить через 10 лет, до конца 2028 года. А второй – в 2030 году.

АЭС в Узбекистане будет строиться по образцу существующей в России Нововоронежской АЭС-2, и главы двух государств ранее осмотрели макет будущей атомной электростанции.