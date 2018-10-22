Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Узбекистане все еще нет ясности по поводу расположения первой АЭС

    Президенты РУз и РФ нажали символическую кнопку, дав тем самым старт проекту строительства АЭС в Узбекистане. Однако интрига по поводу ее дислокации сохраняется.

    shm-i-putin-aes
    Символический старт строительства АЭС в Узбекистане; фото: kremlin.ru

    В рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 19 октября был дан старт проекту по возведению на территории республики первой атомной электростанции.

    Церемония проходила дистанционно и носила сугубо символический характер. В момент нажатия кнопки президенты находились в Ташкенте. В прямом эфире за этим процессом могли наблюдать зрители канала «Узбекистон 24».

    В формате видео-конференц-связи к главам двух государств присоединились заместитель премьер-министра РУз Алишер Султанов и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    По сообщению онлайн-издания Газета.uz, в это время они находились в Джизакской области.

    Однако, как оказалось, это совсем еще не значит, что АЭС будет располагаться именно здесь. Под ее строительство было выделено несколько площадок, где специалистам предстоит изучить сейсмологические, геологические и экономические данные.

    aes-maket
    АЭС в Узбекистане будет построена по образцу Нововоронежской АЭС-2; Кремль

    По словам Алишера Султанова, видеомост с Ташкентом они как раз вели с одной из таких площадок.

    «Мы готовы вместе с нашими узбекскими друзьями приступить к изыскательским работам, выбору площадки. Главный критерий здесь – безопасность и полное соответствие всем международным нормам и правилам МАГАТЭ», – сказал Алексей Лихачев.

    О предположительном месте дислокации будущей АЭС было объявлено 9 октября на конференции в Ташкенте с участием «Росатома» и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Тогда было заявлено, что она будет располагаться на Тудакульском водохранилище – между Бухарской и Навоийской областями.

    Ц-1 сообщал о беспокойстве среди населения Бухары: люди возмущались, что подобные решения принимаются «в верхах» без участия самих граждан.

    Позднее в отсутствие какой-либо официальной информации или комментария по этому поводу в Сети стали распространяться слухи о возможном переносе площадки на озеро Айдаркуль, что находится между Навоийской и Джизакской областями.

    aes-maket2
    Первый энергоблок АЭС в РУз должен быть запущен в конце 2028 года; Кремль

    Но сайт пресс-службы президента России сообщает, что совместная АЭС будет построена в Навоийской области Узбекистана, и соответствующее межправительственное соглашение было подписано еще в сентябре в Москве. А значит, возможны оба варианта: и Айдаркуль, и Тудакуль (озеро и водохранилище расположены на границе с Навоийской областью).

    По информации Кремля, проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами, «отвечающими современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности».

    Первый энергоблок станции планируется запустить через 10 лет, до конца 2028 года. А второй – в 2030 году.

    АЭС в Узбекистане будет строиться по образцу существующей в России Нововоронежской АЭС-2, и главы двух государств ранее осмотрели макет будущей атомной электростанции.

    Источник:Ц-1
    Темы: АЭС в Узбекистане
    Теги: АЭС в Узбекистане Владимир Путин Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Безопасность

    Строительство АЭС в Бухарской области проходит мимо гражданского общества

    Ситуация вокруг строительства АЭС на водохранилище Тудакуль в Бухарской области РУз проходит мимо общества, а вопрос заслуживает референдума, считает местный правозащитник.

    Узбекистан
    Безопасность

    Бухарцы опасаются атомной станции. Но их и не спрашивают

    19 октября в Бухарской области Узбекистана стартует строительство АЭС. Анонсируются преимущества и бонусы проекта, говорится о его безопасности. Однако мнение бухарцев предпочли проигнорировать.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Сбор хлопка в РУз проходит с использованием принудительного труда

    Правозащитница Елена Урлаева в ходе мониторинга хлопковой кампании в Узбекистане выявляет факты массового привлечения граждан к сбору урожая в принудительном порядке...

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Права человека

    Права собственников жилья в РУз: никаких прав и унижения

    Представитель компании «Новастрой» в Джизаке снимает с себя ответственность за мизерную компенсацию семье после сноса дома и выделения участка на окраине без подведенных коммуникаций.

    Узбекистан