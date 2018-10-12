Бухарцы опасаются атомной станции. Но их и не спрашивают

19 октября в Бухарской области Узбекистана стартует строительство АЭС. Анонсируются преимущества и бонусы проекта, говорится о его безопасности. Однако мнение бухарцев предпочли проигнорировать.

То, что в Узбекистане планируется строительство атомной электростанции, было объявлено президентом Шавкатом Мирзиёевым на церемонии запуска в пустыне Бухарской области Кандымского газоперерабатывающего комплекса 19 апреля 2018 года.

С того времени в местных СМИ периодически стали появляться публикации на эту тему.

Стало известно, что проект – российский, строить его будут россияне, а атомные реакторы – нового поколения 3+, отвечающие современным международным требованиям и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Стало известно и месторасположение будущей АЭС – водохранилище Тудакуль, на границе Бухарской и Навоийской областей.

В минувший вторник в Ташкенте был впервые представлен и проект будущей АЭС.

Высказались все, кроме жителей

За это время успели высказаться и ученые, и эксперты, и руководители проекта, и президент Узбекистана.

Однако до сих пор не были представлены мнения жителей Бухарской и Навоийской областей. С ними не было проведено никакой разъяснительной работы. Людей окутывают страхи, и их некому развеять. Местные власти предпочли их проигнорировать.

Корреспондент Ц-1 совместно с Телеграм-каналом «Потребитель. Бухара» поговорил с местными жителями и узнал, что думают по этому поводу в древнем городе Узбекистана.

Оказалось, в основной своей массе опрошенные выражают негативное отношение к данной инициативе и вспоминают аварии в Чернобыле (Украина, 1986 г.) и на «Фукусиме» (Япония, 2011 г.).

Вот какие мнения выражали простые бухарцы:

«Не надо строить атомную электростанцию вблизи Бухары. Это исторический город. Что будет дальше? Кто-нибудь знает? Или хотя бы подумал об этом? Если даже построят, то это будет вторым Чернобылем. А Бухара как исторический город просто исчезнет».

«Имеется опасность взрыва атомного реактора! Не хотелось бы второго Чернобыля».

«Может быть, это и совсем неопасно, но неосведомленность заставляет опасаться».

«Вообще, когда планируют такие масштабные строительные работы, надо учитывать мнение жителей».

Самое подходящее место

Тем временем СМИ Узбекистана приводят слова заместителя директора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхома Садыкова, который рассказал в интервью агентству «Спутник» о безопасности проекта и выборе места под него.

«В первую очередь для обслуживания АЭС нужны крупные источники технической и питьевой воды, наличие развитой инфраструктуры, в том числе жилой, для размещения строителей, а затем персонала будущей станции.

Кроме того, важную роль играет близость энергообъекта от линий электропередачи, по которым генерируемые гигаватты будут доставлять конечным потребителям или покупателям за рубежом. Еще один обязательный пункт – наличие железнодорожных и автомобильных магистралей», – объяснил он.

Садыков также отмечает, что вопросы безопасности ставились во главу угла при поиске места дислокации будущей станции. А в вопросах сейсмостойкости у реакторов значительный запас прочности.

Люди готовы уехать

Тем не менее многие опрошенные не согласны с решением о месторасположении АЭС. Тудакульское водохранилище, находящееся в 40 километрах от Бухары, является единственным загородным местом отдыха для бухарцев. Об этом Ц-1 писал еще в апреле 2017 года.

Порядка 10 лет назад власти зарыли единственное в городе искусственное озеро, а на его месте посадили сад и построили комплекс «Бухоро маданий маркази» площадью в 107 гектаров. При этом также мнением горожан никто не интересовался.

С тех пор бухарцы проводят купальный сезон в немногочисленных частных бассейнах или ездят на Тудакуль, который к тому же является единственным источником пресной воды. Водохранилище Куюмазар, откуда поставляется вода для нужд горожан, является частью Тудакульского.

Место отдыха

«Озеро Тудакуль на протяжении многих лет является излюбленным местом отдыха для жителей Бухары и Навои. В Бухарской области нет идентичного водоема, туда выезжают семьями, привозят детей – другими словами, несправедливо лишать нас единственной зоны отдыха!»

«При строительстве АЭС выезжать уже будет некуда. Ехать в горы далеко и дорого. Единственное, на что остается надеяться, что хоть электроэнергия будет дешевле».

«Что будет с нашим здоровьем через пять лет существования АЭС? Одни словом – экология. Где мы будем ее искать? Ездить на дорогостоящие курорты?..»

«Почему наш город так не любят? Лишили одного озера… теперь еще одна зона отдыха закрыта будет…»

«Много воды, наверное, нужно, чтобы охлаждать реакторы, – тоже мне не нравится. Вдруг утечка – и все попадет в воду?»

«Мы с семьей вообще подумываем уехать за пределы Узбекистана, т. к. у нас маленькие дети. Я люблю свою родину, но государство вынуждает покинуть ее».

«За все нужно будет платить. И не только деньгами, но всем генофондом страны. После катастрофы вся наша экономия, деньги, здания уже никому не будут нужны. Если ее построят, нам с семьей придется переехать».

Надежды нет

Опрос показал, что люди практически утратили всяческую надежду на диалог с властью по этому поводу. В их словах звучит разочарование.

«Наше мнение все равно никто не учтет».

«Очень жаль… Мы нечего сказать, и сделать ничего не можем. Все решено там».

«А разве что-то изменится? Надо было раньше спрашивать мнение людей».

«Что бы мы ни думали, всё за нас решено… Взрывы Каганские пережили, деревья повырубали, озера высушили. Опыты над человечеством».

«Ничего не изменить! Потому что это большая политическая игра, в которой мнение пролетария и всех остальных слоев общества не учитывается. Также в этой игре имеется много подводных камней, о которых нам неизвестно, и не стоит интересоваться!»

Есть и поддержка

Впрочем, среди опрошенных есть и те, кто все же согласен с решением о строительстве в стране атомной электростанции.

«Первое, что приходит в голову, – это опасность моим близким ввиду близости к городу. Но, а если подумать, – своя АЭС, энергонезависимость… Главное – грамотная эксплуатация».

«Российская АЭС в наше время – одна из самых передовых технологий в мире. Главное, чтоб не было вреда экологии и населению, чтоб не было выброса и утилизации отходов у нас. А так АЭС существенно повлияет на развитие экономики региона. В нашем регионе гидроэлектростанции – не вариант, тепло слишком дорогое, а АЭС – в самый раз. Лично я – «за».

«Что плохого в АЭС? Там будут обслуживать русские атомщики, всё будет хорошо».

«Страна сэкономит огромное количество газа, а сэкономленное будут распределять в другие сферы. Только польза».

Тем временем в минувший вторник стала известна дата закладки первого камня атомной электростанции – 19 октября. Церемонию планируется приурочить к визиту в Узбекистан президента РФ Владимира Путина.

А ранее лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании правительства назвал строительство АЭС в стране революционным решением.

По предварительным расчетам, атомная электростанция будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане, а на реализацию проекта потребуется 8–10 лет.