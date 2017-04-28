Станет ли Бухара строиться согласно своей идентичности?

Новый город в Бухаре скучный, но хуже – сложный для проживания. Градоначальники и строители не учитывают местный климат, а обнажают бухарцев для солнца и пыли.

На фоне исторических достопримечательностей Бухары, отличающихся изысканностью стиля и ставшими шедеврами восточной архитектуры, облик современного города выглядит малопривлекательным, и уж тем более трудно говорить о его приспособленности к местному климату.

«Современный облик города стал формироваться в начале 60-х. Новые дома были необходимы значительно возросшему в послевоенные годы населению, большая часть которого проживала в бараках, в приспособленных для жилья зданиях бывших медресе, караван-сараев и других памятников архитектуры», – говорит доктор исторических наук Роберт Альмеев.

Современные градостроительные проекты отличаются разве что материалом. Кирпич стал доступнее по сравнению с послевоенным временем, но принципы остались прежними.

«Советский принцип градостроительной политики унифицирован практически по всему бывшему Союзу. Это широкие габариты улиц, отдельно стоящие здания, микрорайоны крупнопанельного домостроения, рассчитанные на умеренный климат», – объясняет частный архитектор Зоиршо Клычев.

Природа диктует условия

Однако климат в Бухарском регионе далеко не умеренный. Он резкоконтинентальный, пустынный, так как область расположена преимущественно на пустынной равнине, где пески Кызылкумов занимают более 90 процентов территории.

Как говорят эксперты, сибирские ветра через казахские степи, Каракумы и Кызылкумы, поднимая вверх тонны пыли, беспрепятственно проникают в регион.

Кроме того, ежегодно на территорию области выпадает до 700 килограммов суммарного потока пыли и солей, преимущественно со дна некогда одного из самых больших внутренних морей на планете – Арала. В связи с этим пыльные бури в Бухаре уже стали привычным явлением.

«Площадь пустынных земель составляет 3,5 миллиона гектаров. На территории области расположены 33 солончака общей площадью примерно 120 квадратных километров.

Отсюда ежегодно в атмосферу поступает порядка 14 тысяч тонн соли. Общая же величина массы солей, подверженных переносу, составляет 167 миллионов тонн в год», – пояснил председатель Бухарского областного комитета по охране природы Анвар Ниязов.

Для защиты области от проникновения пыли и солей с территории высохшей части Арала разработана программа по созданию «Зеленого щита», протяженностью 90 километров и шириной в 10 километров. Но ее реализация продвигается медленно из-за недостаточного финансирования.

Бухара – не только пыльный, но и солнечный регион.

Очень суровую короткую зиму сменяет довольно продолжительное жаркое и сухое лето. Именно в этот период начинается самый пик солнечной активности, когда уж действительно никуда не скрыться от безжалостно палящего небесного светила.

Чтобы снизить последствия негативных природных явлений, во времена реализации масштабных проектов социального жилищного строительства в СССР город повсеместно озеленялся. В противном случае жить в таких домах было бы просто невозможно.

Бухару превращают в пустыню

Но в городе с каждым годом становится все меньше тенистых территорий.

Причина того – безжалостная вырубка деревьев, которые мешают архитекторам в осуществлении градостроительных проектов. Мнением же местного населения, как принято, никто не интересуется.

Очередной случай вырубки деревьев произошел в марте текущего года, когда с карты города исчезла последняя зеленая аллея. На ее месте сейчас ведется строительство дороги.

«А ведь Бухара была в свое время зеленым городом. Я это еще помню, а вот дети наши уже нет. Они думают, что здесь в центре города всегда стояли безвкусные дома, с множеством грязных аптек и парикмахерских», – говорит житель узбекской столицы, уроженец Бухары Рустам Ашуров.

Зачем Бухаре ели?

На протяжении многих лет повсеместно в Узбекистане высаживают можжевельник и сосны. В Бухаре это происходит с необъяснимой настойчивостью, невзирая на то, что многие саженцы просто не приживаются в климатических условиях региона.

Как объяснили в областном комитете по охране природы, хоть хвойные деревья и не могут похвастаться развесистой кроной, они в большом количестве вырабатывают кислород.

Однако бухарскому климату больше всего подходит карагач, который непривередлив к соленой почве и не требует особого ухаживания, дуб, шелковица (тутовник) и некоторые другие породы деревьев. Их тоже высаживают, но далеко не в тех масштабах, что их хвойных собратьев.

Как правильно строить?

По мнению архитектора Клычева, современное градостроительство должно основываться на историческом опыте.

В старой части города преобладает камерная организация пространства вокруг дворов, позволяющая создавать оазисную архитектуру, микроклимат, и минимизировать прохождение пыль, бурь, ветра. Традиционно здесь росли широколиственные породы деревьев – шелковица, чинара, карагач…

Тогда все архитекторские проекты были приспособлены к природно-климатическим особенностям региона. Однако современные градостроители не спешат перенимать бесценный опыт своих предшественников.

«Надо отойти от секционных типов домов. Современная структура застройки должна быть организована так же, как в старину, но уже в современной ее интерпретации. Это поможет минимизировать последствия природных явлений и создать совершенно новые постройки», – считает архитектор.

По его мнению, очень много положительных примеров имеется в таких странах, как Марокко, Испания, Италия (южные регионы), Турция, Иран, где негативные природные параметры довольно схожи с бухарскими.

И охладиться негде

Хоть как-то помочь горожанам спастись от летнего зноя могли бы парковые зоны. Однако в Бухаре не развита парковая инфраструктура.

Единственный в городе Парк Саманидов, открытый в середине прошлого столетия, в летнее время оживает лишь к вечеру. Здесь установлены летние аттракционы, имеется озеро, но купаться в нем строго запрещено.

Несмотря на явную необходимость, создание новых парков в ближайшее время не предвидится.

Еще каких-то десять лет назад жители Бухары могли спастись от жары на пляжах Комсомольского озера.

Но в 2010 году на его месте возник комплекс «Бухоро маданий маркази» площадью в 107 гектаров, с драматическим театром, амфитеатром и монументом «Древняя и вечная Бухара». Вместе с озером исчез и источник создаваемого им микроклимата, который столь важен в засушливой Бухаре.

Теперь бухарцы проводят купальное время в немногочисленных частных бассейнах или ездят за 40 километров от города на водохранилище Тудакуль, куда приходится добираться либо на собственном транспорте, либо на такси.

Послушают ли президента?

Во время своего мартовского визита в Бухару президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с целым рядом градостроительных проектов и дал поручения, в том числе учитывать при их реализации климатические условия региона, требования современной архитектуры и традиции национального зодчества. Говорил и о необходимости озеленения территорий.

Градостроителям необходимо прислушаться к советам главы государства и отказаться от взятого однажды курса по целенаправленному превращению Бухары в пустыню.

Ведь если город соответствует своему климату, значит – это правильный город и жить в нем будет комфортно, говорят бухарцы.