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    Гульнара Каримова хочет быть полезной стране и президенту РУз

    Заключенная Гульнара Каримова через сына передала сообщение о готовности использовать все свои финансовые и физические возможности для реформирования Узбекистана.

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    Гульнара Каримова на пике славы и власти; фото: твиттер Гульнары Каримовой

    Ислам Каримов-младший, сын Гульнары Каримовой и внук первого президента Узбекистана Ислама Каримова, накануне, 10 декабря, выложил на своей странице в Инстаграм заявление от имени своей матери.

    В нем говорится, что 46-летняя Гульнара, с 2014 года находящаяся под арестом за хищение, по официальным данным, порядка 2 млрд долларов США из страны, поддерживает политику реформ президента Шавката Мирзиёева и хочет быть полезной Узбекистану.

    Заявление начинается с напоминания о многих прошлых проектах Каримовой, в частности в области работы с молодежью, как подтверждение ее вклада в лучшее будущее страны, затем Ислам сообщает, что его мать приняла «важное решение».

    «Она решила сделать все, что в ее власти, финансово и физически, для поддержки развития страны. Она обещает вложить все, что накопила за свою жизнь, не преследуя личную выгоду, кроме знаний, для строительства лучшего будущего, вдохновлять других следовать по ее стопам и готова быть полезной в процессе, если ее помощь потребуется», – говорится в заявлении.

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    Далее Ислам Каримов-младший рассказывает, что его мать верит, что перемена к лучшему должна начаться сегодня – нельзя все время жить ожиданиями, что она придет сама по себе в ближайшем будущем.

    Предложение Каримовой, как надеется ее сын, «пойдет рука об руку» с усилиями нового руководства Узбекистана и принесет изменения, которые все так ждут в стране.

    Опубликовав заявление в Инстаграм, Ислам не оставил возможностей для дополнительных вопросов, продолжив тем самым скрытный и расчетливый подход к распространению сообщений в прессе, практикуемый им с начала истории падения его когда-то всесильной матери.

    О точном местонахождении Каримовой ничего неизвестно. Летом 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что она была переведена из-под домашнего ареста, в котором находилась с февраля 2014 года, под стражу. И что в августе 2015 года судом Ташобласти была осуждена на пять лет лишения свободы.

    Швейцарский адвокат Гульнары, представляющий ее интересы в тяжбе за порядка 800 млн долларов США, замороженных в банках Швейцарии с 2012 года, сообщал, что посетил свою подзащитную в этом году несколько раз. Он говорил, что она находится примерно в трех часах езды от Ташкента, а условия ее содержания остаются тяжелыми.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова, Реформа Узбекистана
    Теги: Гульнара Каримова Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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