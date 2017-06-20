Гульнара Каримова осуждена на четыре года домашнего ареста?

В соцсетях появился рассказ якобы от Иман, дочери Гульнары Каримовой, которая утверждает, что в августе 2015-го над ее матерью был суд.

Четыре дня назад в Инстаграме «ожил» аккаунт iman.k17, в котором от лица дочери Каримовой изложены события из жизни ее и матери, которые происходили до и после помещения их под домашний арест в феврале 2014 года. Подлинность аккаунта подтвердить не удалось.

О домашнем суде и приговоре

Предполагаемая Иман утверждает, что видела мать живой 10 мая этого года, и что 22 августа 2015 года в ташкентском доме, где ее держат, прошел «домашний суд», по итогам которого старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была приговорена к четырем годам домашнего ареста. Присутствовавший адвокат во время процесса не произнес ни слова.

«22 августа 2015 года к нам вновь ворвались бывший прокурор Улугбек Хуррамов, который в данный момент, как я слышала, сам находится под следствием, Зиед Ташмурадов, некий Александр (который каждый раз представлялся под разными именами), сотрудники СБП (Службы безопасности президента. – Ред.) и прокуратуры, – говорится в рассказе. – Домашний суд длился около четырех часов».

Кто был судьей на этом процессе, какие обвинения и по каким статьям были предъявлены «узбекской принцессе», не сообщается.

Также неизвестна дата вступления приговора в силу: либо со дня его вынесения, либо с начала ее заточения после штурма ташкентской квартиры (16 февраля 2014 года).

Снимки из-под ареста

Рассказ в Инстаграме размещен в формате подписей к 16 фотографиям с запечатленными мужчинами, среди которых есть люди в униформе, якобы во время обыска и ареста Гульнары, а также синяки и порезы на ее теле.

В текстах упомянуты штурм ее квартиры в феврале 2014 года, попытка укрыться в доме друзей в Ташкенте, удержание под арестом без средств коммуникации, а также визит швейцарского адвоката в декабре прошлого года. Также приведено несколько примеров жестокого обращения охранников с арестованной и ее дочерью.

О здоровье арестованной и судьбе друзей

Якобы Иман пишет об ухудшении состояния здоровья матери, которая страдает гинекологическим заболеванием, нуждается в медпомощи и не может оправиться от отравления тяжелыми металлами, перенесенного в 2011 году.

В «ожившем» аккаунте пролит свет и на судьбу друзей, арестованных вместе с Гульнарой. Музыкант Рустам Мадумаров находится в местах лишения свободы, как и Гаяне Авакян, которая исхудала в тюрьме до 40 кг, тяжело больна, но не может получить лекарства от родных.

Утверждается, что Валентина Енина, одна из сотрудниц президентской дочки, в ноябре 2014 года в отчаянии выпила уксус, затем попросила вызвать «скорую», но охранники преднамеренно не реагировали на ее просьбы в течение двух-трех часов. В итоге женщина скончалась.

Другой сотруднице – Ирине Емельяновой – в том же году сделали срочную операцию, в больнице она находилась под надзором охранников, после выписки ей пришлось вернуться под арест.

День рождения – на свободе

С сентября 2015 по 26 августа 2016 года Иман, как утверждается, находилась в ташкентской государственной гостинице «Туркестан» под надзором сотрудников СБП, с матерью виделась дважды в неделю.

По достижении совершеннолетия она получила паспорт, в котором, как пишет автор, было удалено ее отчество «Ислам», указывающее на родство с дедушкой – Исламом Каримовым.

После слухов об инсульте президента Ислама Каримова в августе 2016 года ее отпустили, но после официального сообщения о смерти президента 2 сентября снова «закрыли». Проводить деда в последний путь внучке, как и старшей дочери, не позволили.

В своем сообщении якобы Иман накануне своего 19-летия пишет, что это ее первый за три года день рождения на свободе. Она надеется поступить в университет и воссоединиться с матерью, но неизвестно, где она находится сейчас.

Автор обещает и дальше сообщать о событиях в своей семье, однако не исключено, что нынешние «откровения» – очередная провокация, преследующая определенную цель: например, сообщить миру о суде и приговоре как законных основаниях для содержания под стражей старшей дочери Ислама Каримова.