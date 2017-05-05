ГУВД Ташкента обещает исправить недочеты в сервисе проверки штрафов

Широко анонсированный сайт проверки штрафов за нарушения ПДД в Ташкенте оказался платным и доступным лишь для пяти процентов водителей.

Платный сайт недоступен для большинства

Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана запустило сайт для проверки штрафов за нарушения правил дорожного движения. Узнать, запечатлено ли на камерах фото- и видеофиксации нарушение, водителям предлагается на сайте dyhxx.uz.

Однако сервис на первых порах доступен только для абонентов сотового оператора UMS. Автовладельцу после авторизации необходимо отправить SMS-запрос на номер 8 860 с указанием государственного номера транспортного средства и номера техпаспорта. Стоимость услуги составляет 185 сумов (пять центов по курсу черного рынка).

Столичные водители раскритиковали проект ГУВД. Недоумение горожан вызвал тот факт, что абонентами сотового оператора UMS являются около 1,2 млн человек по всему Узбекистану. Между тем общее число абонентов мобильной связи в республике перевалило за 24 млн человек. Кроме того, авторизация на сайте оказалась платной – 75 сумов (два цента).

Как итог, платный сайт для проверки штрафов доступен на данный момент примерно для пяти процентов автовладельцев Ташкента.

Почему UMS, и когда сервис подключат к Ucell и Beeline?

Сотовый оператор UMS стал преемником «МТС-Узбекистан» после банкротства узбекской «дочки», случившегося в 2012 году. На тот момент компания обслуживала до 40% абонентов в Узбекистане, в том числе представителей власти и крупного бизнеса. Совет правления МТС был тесно связан с силовиками. После запуска сети под брендом UMS в 2014 году к ней вернулись прежние клиенты.

Этим и объясняется решение МВД запустить бета-версию сайта для проверки штрафов с привязкой к сети UMS.

В ГУВД Ташкента Ц-1 рассказали, что абоненты крупнейших операторов связи Ucell и Beeline вскоре будут подключены к услуге. Назвать четкие сроки в ведомстве не смогли. Дескать, с мобильными операторами МВД ведутся переговоры.

С 15 марта в Ташкенте заработали камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Количество нарушений сократилось в восемь раз, отчитались в МВД.