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    • Узбекистан

    Хокимият Ташкента начал рубить деревья, не дождавшись итогов общественного голосования

    24 сентября хокимият Ташкента преждевременно снял с голосования в Facebook вопрос о вырубке 15 многолетних деревьев на пересечении улиц Истирохат и Бешкайрагоч с Малой кольцевой автодорогой.

    Спиленные деревья; фото: Facebook
    Спиленные деревья; фото: Facebook

    В посте с голосованием отмечено, что данный участок дороги сужается до двух полос, и это приводит к бесконечным пробкам в часы пик. Ташкентская администрация выступила с предложением «расширить дорогу на одну полосу за счет вырубки 15 многолетних деревьев» и запустила соответствующее голосование.

    21 сентября один из активных пользователей Facebook – Виталий Хальзунов заявил, что вырубку деревьев начали, не дождавшись окончания голосования.

    А в столичной администрации объявили о начале реконструкции этого участка дороги:

    «В связи с расширением проезжей части с 09:00 21 сентября до 22:00 23 сентября 2018 года участок Малой кольцевой дороги от Истирохат до улицы Бешкайрагоч (только движение по одной стороне дороги в направлении улицы Бешкайрагоч) будет недоступен для движения автомобильного транспорта. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

    А 25 сентября пользователь написал, что пост с онлайн-голосованием на страничке хокимията в Facebook был удален. На момент удаления против вырубки деревьев высказалось большинство респондентов.

    «Делать голосование, проигрывать голосование, начинать работы во время голосования и потом удалить голосование, якобы ничего и не было. Грустно, что все движухи по защите деревьев в городе мы будем проигрывать. Примите это», – делится мыслями Виталий в своем Телеграм-канале.

    Скриншот голосования по вырубке деревьев
    Скриншот голосования по вырубке деревьев
    Темы: Вырубка деревьев в Узбекистане, Ташкент, Узбекистан
    Теги: вырубка деревьев голосование Ташкент хокимият
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