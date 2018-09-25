Хокимият Ташкента начал рубить деревья, не дождавшись итогов общественного голосования

24 сентября хокимият Ташкента преждевременно снял с голосования в Facebook вопрос о вырубке 15 многолетних деревьев на пересечении улиц Истирохат и Бешкайрагоч с Малой кольцевой автодорогой.

В посте с голосованием отмечено, что данный участок дороги сужается до двух полос, и это приводит к бесконечным пробкам в часы пик. Ташкентская администрация выступила с предложением «расширить дорогу на одну полосу за счет вырубки 15 многолетних деревьев» и запустила соответствующее голосование.

21 сентября один из активных пользователей Facebook – Виталий Хальзунов заявил, что вырубку деревьев начали, не дождавшись окончания голосования.

А в столичной администрации объявили о начале реконструкции этого участка дороги:

«В связи с расширением проезжей части с 09:00 21 сентября до 22:00 23 сентября 2018 года участок Малой кольцевой дороги от Истирохат до улицы Бешкайрагоч (только движение по одной стороне дороги в направлении улицы Бешкайрагоч) будет недоступен для движения автомобильного транспорта. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

А 25 сентября пользователь написал, что пост с онлайн-голосованием на страничке хокимията в Facebook был удален. На момент удаления против вырубки деревьев высказалось большинство респондентов.

«Делать голосование, проигрывать голосование, начинать работы во время голосования и потом удалить голосование, якобы ничего и не было. Грустно, что все движухи по защите деревьев в городе мы будем проигрывать. Примите это», – делится мыслями Виталий в своем Телеграм-канале.