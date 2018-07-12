Хоким Самаркандской области уволен, предположительно, из-за коррупции

Глава администрации Самаркандской области Туробжон Джураев уволен, предположительно, из-за взяток от строительных фирм.

Накануне, 11 июля, о задержании хокима Самаркандской области и ряда высокопоставленных чиновников сообщали в социальных сетях. В качестве причины назывался скандал с участием самаркандских застройщиков, возводивших многоэтажные дома в исторической части города, невзирая на запрет Министерства культуры РУз.

Якобы Джураев и его подчиненные брали взятки от строительных фирм, закрывая глаза на незаконность проектов.

Как пишет Kun.uz, должность главы администрации области займет сурхандарьинский хоким Эркинжон Турдимов.

Официального подтверждения кадровой ротации пока нет. В Службе государственной безопасности и хокимияте Самаркандской области не комментируют происходящее.

В сентябре 2011 года, будучи руководителем Сурхандарьинской области, Джураев довел фермера Исмаила Тураназарова до самоубийства, требуя сдать план.

Сразу после этого чиновник переехал руководить соседней Кашкадарьинской областью, но в 2013 году Ислам Каримов, тогдашний президент РУз, после резкой критики уволил Джураева.