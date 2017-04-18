Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Топ-10 реабилитированных: кого вернул во власть Мирзиёев

    После кадровых чисток в Узбекистане в свои кресла массово возвращаются чиновники, со скандалом уволенные при Каримове.

    Люди, которых Шавкат Мирзиёев вернул во власть; коллаж: Ц-1
    Люди, которых Шавкат Мирзиёев вернул во власть; коллаж: Ц-1

    Главой Бекабадского района Ташкентской области недавно стал Туробжон Жураев, в 2011 году доведший фермера до самоубийства. Это одно из многих назначений, которые отражают нынешнюю тенденцию в политике Узбекистана.

    За минувшие семь месяцев, с момента вступления Шавката Мирзиёева в должность врио, а затем и президента Узбекистана, в высших эшелонах власти сменился кадровый состав.

    В команду президента постепенно возвращаются чиновники из старой гвардии, зачастую с подмоченной репутацией, но, похоже, нового лидера это не смущает.

    Туробжон Жураев

    Туробжон Жураев; фото: http://toshvil.uz
    Туробжон Жураев; фото: http://toshvil.uz

    В сентябре 2011 года, будучи руководителем Сурхандарьинской области, Жураев на рабочем совещании потребовал от фермера Исмаила Тураназарова сдать план по сбору урожая под угрозой ареста.

     

    Затем фермера продержали до утра в изоляторе РОВД. По приезде домой Тураназаров свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку. В своей смерти он обвинил Жураева.

    Сразу после этого чиновник переехал руководить соседней Кашкадарьинской областью, но в 2013 году Ислам Каримов, тогдашний президент РУз, после резкой критики уволил Жураева.

    Рустам Холматов

    Рустам Холматов; фото: gazeta.uz
    Рустам Холматов; фото: gazeta.uz

    В апреле 2017 года заместителем хокима Джизакской области стал экс-глава Ташкентской области Рустам Холматов.

    В 2013 году Ислам Каримов уволил его за рукоприкладство, оскорбление подчиненных, сквернословие и открытие собственной тюрьмы.

    Абдулла Арипов

    Одним из первых кадровых решений Шавката Мирзиёева было возвращение в правительство Абдуллы Арипова.

    Абдулла Арипов; фото: jahonnews.uz
    Абдулла Арипов; фото: jahonnews.uz

    С 2002 по 2012 год он занимал должность вице-премьера. Политическая карьера Арипова оборвалась на фоне скандала с оператором сотовой связи МТС-Узбекистан, в который была вовлечена старшая дочь Каримова Гульнара.

    Вскоре после смерти Каримова опальный чиновник стал вице-премьером, а затем и вторым человеком в стране, возглавив правительство.

    Козим Туляганов

    Козим Туляганов; фото: ozodlik.org
    Козим Туляганов; фото: ozodlik.org

    В ноябре 2016 года Мирзиёев назначил Козима Туляганова руководителем одного из управлений Государственного комитета по архитектуре и строительству. В разные годы Туляганов возглавлял администрации Ташкента и Ташкентской области и был первым вице-премьером. В 2006 году его обвинили в экономических преступлениях и осудили на 20 лет условно с выплатой ущерба государству в размере 1,3 млн долларов.

    Абдукаххар Тухтаев

    Абдукаххар Тухтаев; кадр телеканала Узбекистон
    Абдукаххар Тухтаев; кадр телеканала Узбекистон

    Еще один экс-глава Ташкента, у которого были проблемы с законом, также получил новую должность при Мирзиёеве.

    Абдукаххар Тухтаев стал хокимом Джизака через две недели после смерти Каримова. В 2011 году после шести лет на посту мэра столицы он был уволен по распоряжению Каримова. По некоторым данным, Тухтаев был замешан в коррупционных схемах.

    Преемником опального чиновника тогда стал его заместитель Рахмонбек Усманов, и ныне занимающий пост хокима Ташкента.

    Закир Алматов

    Закир Алматов; фото: compromatwiki.org
    Закир Алматов; фото: compromatwiki.org

    В декабре 2016 года СМИ сообщали о реабилитации карьеры экс-министра внутренних дел Закира Алматова.

    Якобы генерала Алматова позвали в правительство для борьбы с коррупцией. В 2006 году Ислам Каримов отправил в отставку одного из наиболее влиятельных людей Узбекистана с формулировкой: «по состоянию здоровья».

    С именем Закира Алматова связано жестокое подавление восстания в Андижане в 2005 году.

    Ислам Бабаджанов

    Вместе с Ариповым в сентябре 2016 года во власть вернулся Ислам Бабаджанов – бывший любимчик Ислама Каримова.

    Экс-хоким Хорезмской области занял пост главы Зарбдарского района Джизакской области. В 2008 году политический долгожитель и Герой Узбекистана был отправлен в отставку Исламом Каримовым.

    Президент объяснял свое решение тем, что Бабаджанов «потерял голову» – независимые СМИ связывали его имя с наркоторговлей в Хорезмской области.

    Самойдин Хусенов

    Самойдин Хусейнов: фото: fergananews.com
    Самойдин Хусейнов: фото: fergananews.com

    Еще один политический долгожитель – Самойдин Хусенов был отправлен в отставку в 2011 году после 15 лет службы на посту хокима Бухарской области.

    Приказ об увольнении в Бухару привез тогдашний премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Хусенова «подставили» его дети и родственники.

    Сын хокима Шарофиддин был осужден на 13 лет за экономические преступления. За решетку попали и другие родственники чиновника.

    В сентябре 2016 года Мирзиёев назначил экс-хокима Бухарской области председателем областного кенгаша фонда социальной поддержки ветеранов «Нуроний».

    Тохиржон Джалилов

    В феврале 2017 года в дирекцию «Узавтосаноат» вернулся Тохиржон Джалилов, занявший пост заместителя председателя компании.

    Тохиржон Джалилов; фото: ozodlik.org
    Тохиржон Джалилов; фото: ozodlik.org

    В мае 2017 года радио «Озодлик» сообщало об аресте экс-главы GM Uzbekistan по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним были задержаны десятки лиц.

    Приказ о реабилитации и восстановлении Джалилова в прежней должности был подписан премьер-министром Абдуллой Ариповым.

    Салим Абдувалиев

    Салим Абдувалиев; фото: социальные сети
    Салим Абдувалиев; фото: социальные сети

    Известный предприниматель и меценат Салим Абдувалиев в январе 2017 года стал заместителем председателя Национального олимпийского комитета РУз.

    С 1997 года Салим-«бойвачча» (Салим-богач) руководит Ассоциацией спортивной борьбы. Кроме того, он спонсирует отечественных борцов на международных турнирах.

    По данным американской разведки, Абдувалиев является одним из боссов криминального Узбекистана. Ему также приписывается дружба с Гульнарой Каримовой и другим криминальным авторитетом – Гафуром Рахимовым, который также получил «вольную» при Мирзиёеве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан после Каримова, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Абдукаххар Тухтаев Закир Алматов Козим Туляганов назначения Рустам Холматов Салим Абдувалиев Самойдин Хусейнов Тохиржон Джалилов Туробжон Жураев Узбекистан чиновники Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa