Топ-10 реабилитированных: кого вернул во власть Мирзиёев

После кадровых чисток в Узбекистане в свои кресла массово возвращаются чиновники, со скандалом уволенные при Каримове.

Главой Бекабадского района Ташкентской области недавно стал Туробжон Жураев, в 2011 году доведший фермера до самоубийства. Это одно из многих назначений, которые отражают нынешнюю тенденцию в политике Узбекистана.

За минувшие семь месяцев, с момента вступления Шавката Мирзиёева в должность врио, а затем и президента Узбекистана, в высших эшелонах власти сменился кадровый состав.

В команду президента постепенно возвращаются чиновники из старой гвардии, зачастую с подмоченной репутацией, но, похоже, нового лидера это не смущает.

Туробжон Жураев

В сентябре 2011 года, будучи руководителем Сурхандарьинской области, Жураев на рабочем совещании потребовал от фермера Исмаила Тураназарова сдать план по сбору урожая под угрозой ареста.

Затем фермера продержали до утра в изоляторе РОВД. По приезде домой Тураназаров свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку. В своей смерти он обвинил Жураева.

Сразу после этого чиновник переехал руководить соседней Кашкадарьинской областью, но в 2013 году Ислам Каримов, тогдашний президент РУз, после резкой критики уволил Жураева.

Рустам Холматов

В апреле 2017 года заместителем хокима Джизакской области стал экс-глава Ташкентской области Рустам Холматов.

В 2013 году Ислам Каримов уволил его за рукоприкладство, оскорбление подчиненных, сквернословие и открытие собственной тюрьмы.

Абдулла Арипов

Одним из первых кадровых решений Шавката Мирзиёева было возвращение в правительство Абдуллы Арипова.

С 2002 по 2012 год он занимал должность вице-премьера. Политическая карьера Арипова оборвалась на фоне скандала с оператором сотовой связи МТС-Узбекистан, в который была вовлечена старшая дочь Каримова Гульнара.

Вскоре после смерти Каримова опальный чиновник стал вице-премьером, а затем и вторым человеком в стране, возглавив правительство.

Козим Туляганов

В ноябре 2016 года Мирзиёев назначил Козима Туляганова руководителем одного из управлений Государственного комитета по архитектуре и строительству. В разные годы Туляганов возглавлял администрации Ташкента и Ташкентской области и был первым вице-премьером. В 2006 году его обвинили в экономических преступлениях и осудили на 20 лет условно с выплатой ущерба государству в размере 1,3 млн долларов.

Абдукаххар Тухтаев

Еще один экс-глава Ташкента, у которого были проблемы с законом, также получил новую должность при Мирзиёеве.

Абдукаххар Тухтаев стал хокимом Джизака через две недели после смерти Каримова. В 2011 году после шести лет на посту мэра столицы он был уволен по распоряжению Каримова. По некоторым данным, Тухтаев был замешан в коррупционных схемах.

Преемником опального чиновника тогда стал его заместитель Рахмонбек Усманов, и ныне занимающий пост хокима Ташкента.

Закир Алматов

В декабре 2016 года СМИ сообщали о реабилитации карьеры экс-министра внутренних дел Закира Алматова.

Якобы генерала Алматова позвали в правительство для борьбы с коррупцией. В 2006 году Ислам Каримов отправил в отставку одного из наиболее влиятельных людей Узбекистана с формулировкой: «по состоянию здоровья».

С именем Закира Алматова связано жестокое подавление восстания в Андижане в 2005 году.

Ислам Бабаджанов

Вместе с Ариповым в сентябре 2016 года во власть вернулся Ислам Бабаджанов – бывший любимчик Ислама Каримова.

Экс-хоким Хорезмской области занял пост главы Зарбдарского района Джизакской области. В 2008 году политический долгожитель и Герой Узбекистана был отправлен в отставку Исламом Каримовым.

Президент объяснял свое решение тем, что Бабаджанов «потерял голову» – независимые СМИ связывали его имя с наркоторговлей в Хорезмской области.

Самойдин Хусенов

Еще один политический долгожитель – Самойдин Хусенов был отправлен в отставку в 2011 году после 15 лет службы на посту хокима Бухарской области.

Приказ об увольнении в Бухару привез тогдашний премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Хусенова «подставили» его дети и родственники.

Сын хокима Шарофиддин был осужден на 13 лет за экономические преступления. За решетку попали и другие родственники чиновника.

В сентябре 2016 года Мирзиёев назначил экс-хокима Бухарской области председателем областного кенгаша фонда социальной поддержки ветеранов «Нуроний».

Тохиржон Джалилов

В феврале 2017 года в дирекцию «Узавтосаноат» вернулся Тохиржон Джалилов, занявший пост заместителя председателя компании.

В мае 2017 года радио «Озодлик» сообщало об аресте экс-главы GM Uzbekistan по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним были задержаны десятки лиц.

Приказ о реабилитации и восстановлении Джалилова в прежней должности был подписан премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Салим Абдувалиев

Известный предприниматель и меценат Салим Абдувалиев в январе 2017 года стал заместителем председателя Национального олимпийского комитета РУз.

С 1997 года Салим-«бойвачча» (Салим-богач) руководит Ассоциацией спортивной борьбы. Кроме того, он спонсирует отечественных борцов на международных турнирах.

По данным американской разведки, Абдувалиев является одним из боссов криминального Узбекистана. Ему также приписывается дружба с Гульнарой Каримовой и другим криминальным авторитетом – Гафуром Рахимовым, который также получил «вольную» при Мирзиёеве.