Хоким Ташкента объявит войну уличной торговле

Власти столицы Узбекистана намерены с помощью мобильных групп гонять нелегальных торговцев и уничтожать их товар.

Морсы, квасы – вне закона

Для борьбы с уличной торговлей хоким Ташкента Рахмонбек Усманов подпишет постановление «О мерах по устранению на территории города незаконной торговли и регулированию сезонной торговли и сетей общественного питания», о котором стало известно местным СМИ 11 апреля.

В документе отмечается, что с потеплением в столице растет число незаконных торговых точек, не отвечающих санитарным нормам, где продают фрукты, овощи, птицу, скотину и прохладительные напитки. Для борьбы с незаконной торговлей в каждом районе будут действовать мобильные группы.

Сотрудники столичной администрации будут проводить проверки уличных торговцев на наличие лицензий, кассовых аппаратов, терминалов, инкассации наличной выручки. Незаконные точки торговли будут демонтироваться, а продукты – уничтожаться.

Дехканскую торговлю «зачистят»

Две недели назад Ц-1 писал о закате эпохи восточных базаров в Узбекистане. 27 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил постановление о реконструкции дехканских рынков и строительстве на их месте торговых комплексов до 2019 года. Вместо привычных базаров появятся супермаркеты с платежными терминалами и автостоянками.

Действующие базары якобы не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности. Представители власти в частных беседах признаются, что аутентичные торговые ряды, по их мнению, портят репутацию Узбекистана как современного государства. По этой причине якобы и провозглашается борьба с уличной торговлей.

«С нами бесполезно бороться»

Постановление хокима Ташкента касается в основном пенсионеров, торгующих на остановках и у входов на городские продуктовые рынки. Теперь придется «уйти в подполье», считают они.

На выходе из Юнусабадского дехканского рынка торгуют десятки женщин и мужчин пожилого возраста. Пенсионеры предлагают зелень, текстиль, книги и орехи по бросовым ценам.

Лидия Ивановна рассказала Ц-1, что размера пенсии едва хватает на оплату коммунальных платежей и покупку лекарств. На продукты приходится зарабатывать перепродажей белья.

«Покупаю на Ипподроме (оптовый рынок «Абу Сахий») за четыре тысячи, продаю – за пять. Много не беру, иначе не покупают», – говорит она.

Лидия Ивановна теперь боится, что милиционеры начнут выгонять «нелегалов» с этого места.

Другого мнения придерживается пожилая женщина, торгующая жвачкой и сигаретами у станции «Мустакиллик» на одноименной площади в центре столицы.

«С нами уже десять лет борются, но бесполезно. Во время рейдов мы исчезаем с улиц, но потом возвращаемся, – рассказывает она. – Милиционеры нас то гоняют, то приходят за сигаретами и насваем (традиционная для Центральной Азии некурительная табачная смесь)».

В разговоре с корреспондентом Ц-1 нелегальные торговцы признаются, что выйти на улицы их заставила нужда. Пенсионеры уверены, что лучше честно торговать, чем попрошайничать, рыться в мусорных баках и собирать пластиковую тару.