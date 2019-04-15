Интернет-цензура: почему Узбекистан блокирует Uzlit.net

В Узбекистане сохраняется тот же уровень интернет-цензуры, как было при диктатуре Ислама Каримова, послабления не коснулись никого, даже литературного Uzlit.net.

Рифат Гумеров

Литературный сайт «Альтернативная литература Узбекистана – Антология UZ» – Uzlit.net – выходит с 2013 года и освещает творчество писателей, художников, артистов Узбекистана.

Его целью является предоставление платформы для тех деятелей литературы и искусства страны, которые не могли попасть на страницы государственной печати и других СМИ Узбекистана.

По этой причине, очевидно, все шесть лет своего существования на территории Узбекистана сайт остается заблокированным.

На многочисленные вопросы читателей, почему невозможно зайти на сайт, мне как редактору сайта приходилось и приходится объяснять, что он заблокирован, но зайти все же возможно через VPN и потом многим объяснять, что такое VPN.

А на вопросы: «Почему заблокирован литературный сайт?» – у меня не было ответа, но приходилось отвечать, и у меня появилось три варианта:

1. Не знаю…

2. Из-за отсутствия мозга у блокирующих…

3. Я этим горжусь, словно получил орден Трудового Красного Знамени: заметили как-никак, оценили мой скорбный труд…

На сайт Uzlit.net заходят читатели из США, из стран Европы, Азии и Австралии. Но неясно, кто действительно зашел из этих стран, а кто – из Узбекистана, через VPN. Зато четко видно число посетителей из Узбекистана – это чиновники Администрации президента, дипломаты и эсгэбэшники, имеющие в своих кабинетах беспрепятственный доступ к Интернету.

Народный поэт Узбекистана Хуршид Даврон долго смеялся, когда узнал, что мой сайт называется www.uzlit.net, что означает «Цензуре – нет!» Дело в том, что словом «Узлит» называлась организация, которая во времена СССР осуществляла цензуру на территории Узбекистана. В Москве головной офис организации назывался Главлит. B каждой республике было свое подразделение.

После того как Узбекистан стал независимым и свободным государством, цензуру отменили. Вернее, официально продекларировали отказ от цензуры, а в реальной жизни она оставалась. В том числе блокировка веб-сайтов. Казалось бы, всем все ясно – это было во времена правления первого президента РУз Ислама Каримова. А как дело обстоит сейчас?

Несмотря на «реформаторские усилия» нового президента Шавката Мирзиёева, республика остается такой и поныне.

Не секрет, что для жизни и роста страны необходимы открытые и свободные перемещения финансов, информации и людских ресурсов. Это словно кровь для живого организма.

Однажды Мирзиёев признался, что сам читает заблокированные сайты и оттуда узнает о различных проблемах в стране.

К этому он призывал и местных журналистов, говоря, что не надо лакировать действительность, а необходимо писать по существу. Надо гореть в своих желаниях улучшить жизнь в нашей стране. Благодаря такой позиции возможны изменения в лучшую сторону. А если это не так?

Тогда все это не более чем простой очередной выхлоп, очередная популистская кампания-пустышка. И тогда надо определиться, к чему мы идем?

Или к великому будущему для всей нашей страны, или только для трех процентов – так называемой «элиты», счастливчиков у власти.

В настоящее время ташкентские провайдеры блокируют запрещенные (кем? когда? за что? кто знает?) без суда и следствия десятки, если не сотни сайтов СМИ, отнюдь не экстремистских и вовсе не террористических, ничем не нарушающих законы Узбекистана или других стран мира. Даже не политически оппозиционных.

Это просто сайты, пишущие о стране правду, которая не всегда приятна тем или иным государственным чиновникам.

Эти чиновники – суть консерваторы прошлого режима. Они не идут в ногу со временем, не прислушиваются к словам нового лидера государства, который многократно повторяет призывы к освобождению прессы от диктата чиновников, к обретению настоящей свободы слова, к законодательной защите журналистов от любых препятствий со стороны власти.

Мы живем среди мифов о мирном небе над головой, подаренном нам предыдущим главой государства, а центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» проводит социологические опросы по принципу: «Деточка, ты хочешь на дачу или чтобы тебе голову оторвали?» – «На дачу!» – «Вот видите, ребенок хочет на дачу!»

В Узбекистане с сентября 2018 года действует комиссия при Минюсте, которая выносит решения о блокировке доступа к определенным СМИ.

Правительство Узбекистана утвердило документ, определяющий порядок блокировки сайтов. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Согласно документу, специальный центр мониторинга будет выявлять сайты, на которых публикуется запрещенная к просмотру информация. Сообщать о таких сайтах в центр смогут и рядовые пользователи. Выявленные сайты будут вноситься в соответствующий реестр. Доступ к ним на территории Узбекистана будет блокироваться. Техническими аспектами блокировки займется Министерство информации и массовых коммуникаций.

Могут быть заблокированы сайты, распространяющие информацию порнографического, экстремистского, террористического, фундаменталистского, сепаратистского характера. Также блокировке подлежат сайты, разжигающие межэтническую, межнациональную, межрелигиозную вражду. Кроме того, будут заблокированы сайты, пропагандирующие наркотики или раскрывающие государственную тайну.

В будущем список запрещенной информации обещают дополнить.

Все это хорошо. Но где можно ознакомиться с официальным списком заблокированных сайтов?

Почему нет в открытом доступе процедуры признания того или иного сайта «запрещенным»?

Чтобы было ясно, на каком основании запрещают литературный сайт Узбекистана в самом Узбекистане?

Литературный сайт, где нет и быть не может информации порнографического, экстремистского, террористического, фундаменталистского, сепаратистского характера?

Литературный сайт, который не разжигает межэтническую, межнациональную, межрелигиозную вражду?

Литературный сайт, который не пропагандирует наркотики и ни в коей мере не раскрывает государственные тайны?

Рифат Гумеров – основатель и главред Uzlit.net